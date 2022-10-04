Прорыв ВСУ к Луганской области и успехи в Херсонской вынуждают Путина менять генералов и искать способы переложить вину за провалы — ISW 4 октября, 08:48 Украинские военные снимают орудие с уничтоженной российской техники, Харьковская область (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Об этом в своей новой сводке по итогам 3 октября сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В частности на севере Херсонской области украинские войска украинские войска совершили значительный прорыв в период со 2 по 3 октября. А на востоке Украины кадры с геолокацией подтверждают данные российских источников о том, что ВСУ продолжают продвигаться восточнее Лимана и, возможно, даже прорвались через административную границу Луганской области в направлении Кременной.



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Со ссылкой на анализ российских и украинских открытых источников эксперты ISW констатируют, что ВСУ вероятно продвинулись восточнее Купянска, заняв позиции в районе Петропавловки (8 км к востоку от Купянска) и Синьковке (10 км к северо-востоку от Купянска)



Кроме того, 3 октября украинские силы, вероятно, укрепили свои позиции близ границы Харьковской и Луганской областей западнее Сватово. Таким образом, 2 и 3 октября ВСУ продолжали закреплять позиции в районе Лимана и, вероятно, контролируют территорию примерно в 15 км к северо-востоку от Лимана и в пределах 10 км к западу от границы с Луганской областью. Российские «военкоры» комментируют наступление ВСУ «с большой обеспокоенностью» и предполагают, что одной из следующих целей ВСУ может стать город Кременная в 30 км восточнее Лимана, пишет ISW.

А успехи ВСУ в Херсонской области, о большей части которых украинское командование предпочитает хранить «оперативное молчание», еще больше подрывают российское информационное пространство, констатируют в ISW. Теперь российские оккупационные ставленники все чаще обвиняют «разведку НАТО» в локальных провалах обороны РФ в Херсонской области и призывают российские войска готовиться к городским боям и организовывать новые оборонительные позиции.

При этом формирования российских войск и в северной части Херсонской области, и на Лиманском фронте в основном состояли из частей, которые до войны считались одними из главных подразделений обычных вооруженных сил России. Среди них:

144-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии ( сообщалось, что еще до 2 октября ее части отошли из Лимана на тыловые позиции в районе Кременной);

сообщалось, что еще до 2 октября ее части отошли из Лимана на тыловые позиции в районе Кременной); подразделения Воздушно-десантных войск России ( ВДВ), особенно 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ( российские источники ранее сообщали, что ее подразделения действуют в Херсонской области).

И 144-я мотострелковая дивизия, и 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ранее превозносились как одни из самых элитных сил России, напоминает ISW. «Их очевидная неспособность удерживать территорию на фоне крупных контрнаступательных операций Украины согласуется с предыдущей оценкой ISW, согласно которой даже самые элитные подразделения российских вооруженных силы все больше деградируют по мере продолжения войны», — пишут аналитики Института. Они напоминают, что этот фактор проявил себя также в разгроме 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии в начале контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин, вероятно, продолжает попытки переложить вину за недавние военные провалы России в Харьковской области. 3 октября российское агентство РБК сообщилосо ссылкой на источники в российском правительстве, что генерал-лейтенант Роман Бердников сменил генерал-полковника Александра Журавлева на посту командующего Западным военным округом (ЗВО). Ранее ISW писал, что в течение последних нескольких месяцев подразделения ЗВО действовали преимущественно на северо-востоке Харьковской области, однако без явного командира. Журавлева не было видно уже какое-то время, тогда как Путин сменил двух командующих «западной группировкой войск» за две недели. Возможно, таким образом диктатор пытается перенаправить растущую ярость [части общественности в РФ] из-за провалов россиян в Харьковской области и Лимане, назначив новое лицо на видную должность в ЗВО.

Решение назначить Бердникова командующим ЗВО может также быть попыткой оградить генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным военным округом (ЦВО), от ширящейся критики за недавние провалы россиян в районе Лимана. «Путин может попытаться переложить вину за будущие потери России в Харьковской и, возможно, Луганской областях на Бердникова. Критика Лапина в последние дни послужила катализатором более масштабного раскола в российском националистическом информационном пространстве, и назначение Бердникова может быть направлено на то, чтобы отвлечь и перенаправить это растущее недовольство», — предполагают эксперты ISW.

Несмотря на то, что оккупанты освободили незаконно задержанного директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова, они, вероятно, продолжают попытки отобрать у Украины контроль над станцией. Россияне, скорее всего, не позволят Мурашову вернуться на свою должность на ЗАЭС и попытаются использовать такое незаконное смещение Мурашова, чтобы установить дальнейший контроль над атомной электростанцией, прогнозируют в Институте изучения войны.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

украинские силы продолжают продвижение на линии Оскол — город Кременная в сторону Луганской области;



ВСУ продвинулись на севере Херсонской области;

Путин вводит карательные меры в отношении российских бюрократических структур, ответственных за проведение мобилизации;

российские чиновники фактически признали, что Кремль намерен вторгнуться, оккупировать и незаконно аннексировать дополнительные территории Украины на юге и востоке и может изменить « границы» аннексированных им оккупированных территорий;

границы» аннексированных им оккупированных территорий; российская Государственная Дума « ратифицировала» незаконные договоры Кремля о «присоединении к РФ» оккупированных территорий Украины и обозначила административные сроки их «интеграции» в состав России.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на востоке и юге, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW