РФ бессмысленно расходует свои свежие силы в Донецкой области, Москва попытается поглотить ЗАЭС в ближайшие две недели — ISW 4 ноября, 08:43 Украинские военные в районе Бахмута, Донецкая область, 1 ноября 2022. Армия РФ пытается захватить его с мая, город остается под контролем ВСУ (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российская армия бессмысленно тратит свои человеческие ресурсы — в том числе недавно мобилизованные силы — в атаках в Донецкой области, тогда как в Херсонской области четких признаков отвода основных боевых сил РФ пока нет.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 3 ноября.

Россияне преждевременно бросили в наступление недостаточную концентрацию мобилизованных военнослужащих в районе Бахмута и Угледара (Донецкая область), растратив свежий ресурс мобилизованного личного состава на незначительные успехи в направлении несущественных в оперативном плане населенных пунктов, отмечают в ISW. Заместитель начальника Генштаба Украины Алексей Громов 3 ноября сообщил, что 1−2 российские мотострелковые роты при поддержке артиллерии и танков на прошлой неделе провели наземные атаки, чтобы захватить Павловку и выйти к Угледару, однако понесли потери из-за сопротивления ВСУ. Российские источники также признают, что темпы продвижения их сил в районе Угледара слишком медленные из-за действий ВСУ и грязи. По словам Громова, армия РФ продолжает наземные атаки на донецком направлении за счет мобилизованных сил, сил ЧВК и бывших заключенных, а за последние 24 часа россияне провели более 40 наземных атак в районах Бахмута, Авдеевки и в западной части Донецкой области, потеряв более 300 человек (100 убитыми) только на одном направлении.

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Аналитики ISW констатируют «неразумное распределение ресурсов на передовой» в Донецкой области со стороны РФ. Они также отмечают, что не имеют гипотез, которые могли бы объяснить такую спешку и растрату ресурсов в Донецкой области вместо защиты от украинских контрнаступлений в Луганской и Херсонской областях. «Российские силы, вероятно, добились бы большего успеха в таких наступательных операциях, если бы дождались прибытия достаточного количества мобилизованных, чтобы собрать достаточно большие силы и одолеть оборону Украины, несмотря на плохие погодные условия», — констатируют эксперты ISW. По их мнению, по текущей схеме российские атаки в Донецкой области «вряд ли создадут достаточный импульс, чтобы вернуть РФ инициативу на поле боя».

Российские силы продолжают выводить отдельные подразделения с северо-запада Херсонской области, однако пока неясно, будут ли российские войска сражаться за Херсон. ISW приводит заявление херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова о том, что войска РФ «скорее всего уйдут на левый (восточный) берег» Днепра, однако напоминает, что он является «ненадежным источником». Более четким показателем того, что Россия решила оставить Херсон, был бы полный вывод з западного берега Днепра элитных подразделений РФ, таких как воздушно-десантные войска и морская пехота — которые все еще остаются здесь.



Комментируя широко обсуждавшееся закрытие некоторых российских блокпостов в окрестностях Херсона и снятие российского флага со здания Херсонской ОГА, ISW указывает на то, что в российских источниках это объясняют перемещением марионеточной оккупационной «администрации» в Геническ. Если это правда, то может в равной степени свидетельствовать как о том, что российские войска готовятся покинуть Херсон, так и о том, что они готовятся к городским боям, отмечают в Институте. «Дислокация российских воздушно-десантных войск остается лучшим индикатором намерений России», — подчеркивают в ISW.

Российские СМИ продолжают публиковать путаные сообщения об отстранении и замене генерал-полковника Александра Лапина либо с должности командующего Центральным военным округом (ЦВО), либо с должности командующего российской группировкой войск Центр в Украине. 3 ноября появилась информация, что начальник организационно-мобилизационного отдела ЦВО генерал-майор Александр Линьков временно заменит Лапина, однако не сообщалось, возьмет ли он на себя командование группировкой Центр (ранее были сведения, что эту роль будет выполнять командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Мордвичев).

Россия пытается форсировать незаконное переведение ЗАЭС в российскую энергосистему, пытаясь представить российский контроль над станцией как якобы единственный реальный вариант обеспечения ЗАЭС электроэнергией, а Энергодара и его окрестностей — теплом. 3 ноября МАГАТЭ заявила об отсутствии фактов злоупотребления ядерными материалами в Украине, а также о том, что обстрелы повредили ЛЭП примерно в 50−60 км от АЭС на контролируемой Украиной территории. Таким образом, ЗАЭС была полностью обесточена [из-за обстрелов РФ — прим.ред.] всего через день после того, как Украина перевела два реактора ЗАЭС в «горячую остановку» для подачи тепла в Энергодар. По данным МАГАТЭ, резервные генераторы, питающие ЗАЭС, имеют запас топлива на 15 дней — именно в течение этого срока оккупанты могут попытаться перевести станцию в российскую энергосистему, предполагает ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

по данным российских источников, украинские силы продолжали вести контрнаступательные операции в направлении Кременной и Сватово;



войска РФ продолжают попытки наступательных операций в районе Бахмута, Авдеевки и окрестностей Донецка;

российские военные продолжают сталкиваться с явными проблемами в поставках критически важной военной техники ( ISW указывает на данные Минобороны Великобритании, согласно которым в середине октября российские войска в Украине теряли более 40 единиц бронетехники в день, что примерно эквивалентно боеспособности батальона; а недавно Россия вела переговоры о поставке 100 танков и бронетранспортеров из запасов Беларуси);

ISW указывает на данные Минобороны Великобритании, согласно которым в середине октября российские войска в Украине теряли более 40 единиц бронетехники в день, что примерно эквивалентно боеспособности батальона; а недавно Россия вела переговоры о поставке 100 танков и бронетранспортеров из запасов Беларуси); минобороны РФ, вероятно, тайно продолжает мобилизацию;

российские оккупационные « власти» продолжают принудительную эвакуацию в Херсонской области.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW