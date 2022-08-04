Войска РФ сосредоточили силы на лобовых штурмах Авдеевки, их атаки пока безуспешны — карта боевых действий 4 августа, 08:02 Военный ВСУ на восточном фронте (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Российские войска отдают приоритет лобовым атакам на Авдеевку, но за минувшие сутки пока не смогли закрепиться в Песках.

Об этом в своей новой сводке за 3 августа сообщает американский Институт изучения войны.

Его аналитики отмечают, что армия РФ продолжает делать упор на «безуспешные лобовые атаки на Авдеевку», хотя Генштаб ВСУ сообщил о провальных попытках врага прорвать оборону украинских защитников в Авдеевке. Оккупанты также возобновили безуспешные атаки к северо-востоку от Авдеевки, пытаясь наступать на Красногоровку как со стороны Новоселовки Второй, так и со стороны Васильевки.

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ISW также подтверждает достоверность заявлений Генштаба ВСУ об отражении атак российских войск на Пески со стороны Донецка, указывая что сообщения боевиков «ДНР» и российских блогеров о якобы захвате половины поселка, судя по обнародованным кадрам, не соответствуют действительности. При этом российские силы продолжают интенсивные обстрелы вокруг Авдеевки и поселка Пески, пытаясь разрушить украинские укрепления и создать условия для наступления.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:



оккупанты, вероятно, используют Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС) в Энергодаре с двойной целью: во-первых, дислоцированные вокруг АЭС войска РФ используют ее как « безопасную зону» и атакуют украинские позиции ( в Никополе и других районах Украины), избегая ответного огня по станции; во-вторых — армия РФ играет на опасениях стран Запада относительно новой ядерной катастрофы в Украине, обвиняя ВСУ в якобы угрожающем для станции применении западных беспилотников и другого оружия ( хотя сами войска РФ незаконно оккупируют станцию, не соблюдая ее неприкосновенность);

безопасную зону» и атакуют украинские позиции в Никополе и других районах Украины), избегая ответного огня по станции; во-вторых — армия РФ играет на опасениях стран Запада относительно новой ядерной катастрофы в Украине, обвиняя ВСУ в якобы угрожающем для станции применении западных беспилотников и другого оружия хотя сами войска РФ незаконно оккупируют станцию, не соблюдая ее неприкосновенность); российские войска провели ограниченную наземную атаку северо-западнее Славянска и продолжают наступление на Бахмут с северо-востока, востока и юго-востока;



армия РФ, вероятно, формирует ударную группу, чтобы предотвратить контрнаступление украинских войск на севере Херсонской области или провести собственную контратаку;



на вероятных предстоящих псевдореферендумах о присоединении оккупированных украинских территорий к России, нелегитимные оккупационные « власти» могут разрешить как личное, так и онлайн-голосование, что позволит России проще сфальсифицировать его результаты;

власти» могут разрешить как личное, так и онлайн-голосование, что позволит России проще сфальсифицировать его результаты; Москва, вероятно, продолжает попытки добиться закупки беспилотников в Иране;

все больше информации свидетельствует о том, что оккупанты подожгли бараки с украинскими военнопленными в Еленовке, ложно обвинив Украину в ударе с использованием западной военной техники ( в своей новой сводке ISW добавляет к прежним свидетельствам новые данны Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что РФ намеренно осуществила массовее убийство украинских военнопленных, в том числе бойцов полка Азов, чтобы скрыть ужасные условия содержания и пытки при допросах).

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Инфографика: ISW

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Инфографика: ISW

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