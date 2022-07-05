Потери под Лисичанском осложнят наступление армии РФ на Бахмут и Северск — карта боевых действий от ISW 5 июля, 08:29 Последствия российских ударов по Бахмуту, июнь 2022 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

После больших потерь в боях за Северодонецк и Лисичанск российская армия, вероятно, может взять оперативную паузу и попытаться восстановить боеспособность.

Такую оценку в своем обобщении 4 июля дает американский Институт изучения войны (ISW), приводя свежие карты боевых действий в Украине. В ISW проанализировали выход украинских войск из Лисичанска и слова российского диктатора Владимир Путина о том, что оккупационные войска теперь должны «отдохнуть, нарастить свои боевые возможности».

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В своей новой сводке аналитики ISW приводит такие заключения о ситуации в Украине:

российское руководство может готовить почву для оперативной паузы после захвата Лисичанска и выхода на границы Луганской области;

российские силы закрепляют территориальный и административный контроль над Северодонецком и Лисичанском;

войска армии РФ продолжают наступательные действия восточнее Бахмута, пытаясь подготовить наступление на сам Бахмут и город Северск;

к северу от Харькова российские войска ведут « ограниченные и безуспешные атаки»;

ограниченные и безуспешные атаки»; украинское партизанское движение нацелено на российские каналы поставок, в частности железнодорожные пути в районе Мелитополя и Токмака.

российское руководство может готовиться к призыву на военную службу граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.

Война Росси против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс — карта

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели разведку боем на окраинах Берестова и предприняли наступательные операции в районе Угледарской ТЭС, населенных пунктов Васильевка, Спирное, Клинов и Майорск. Российские силы, скорее всего, продолжат попытки продвинуться к западу от трассы T1302 Бахмут-Лисичанск, чтобы в конечном итоге продвинуться к Бахмуту и ​​Северску, прогнозируют в ISW. Хотя аналитики института считают «сомнительными» шансы россиян на успех в этом направлении после потерь, понесенных при попытках взять Лисичанск.

Также войска оккупантов пытаются развить наступление к северо-западу от Славянска вблизи границы Харьковской и Донецкой областей: 4 июля бои шли в районе Богородичего и Долины.

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области — карта

Армия РФ продолжает наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по украинской военной инфраструктуре и населенным пунктам к северу, северо-востоку и востоку от Харькова. Однако 4 июля оккупанты не добились территориальных успехов в Харкьвской области, констатирует ISW. Так, были отражены российские атаки на Прудянку вдоль трассы Т2117 и Сосновку, менее чем в 10 км от границы с Россией.

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская, Запорожская области

4 июля российские силы сосредоточили свои усилия на попытках восстановить утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области. Генштаб Украины сообщал об атаках россиян на Ивановку, Потемкино и Мирное. Сообщается, что российские силы перебросили 17 железнодорожных вагонов с боеприпасами из Крыма в северную часть Херсонской области — вероятно, для пополнения запасов российских артиллерийских частей. Данные мониторинговой системы пожаров NASA показали аномально большое количество пожаров вдоль линии фронта на границе Николаевской и Херсонской областей, что указывает на интенсивные обстрелы позиций в этом районе.



Инфографика: ISW

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