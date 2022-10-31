Планы диктатора. Путин готовится не к ядерной эскалации, а к продолжению войны в 2023 году, однако его «график» расходится с реалиями — ISW 31 октября, 14:37 Путин на полигоне в Рязанской области, октябрь 2022 (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Россия, скорее всего, будет продолжать войну обычными средствами и на протяжении 2023 года, надеясь перейти в новое наступление после окончания весенней оттепели. Такой вариант более вероятен, чем применение тактического ядерного оружия или сворачивание Кремлем целей войны в надежде найти выход из нее.

Такой прогноз в своей новой сводке по итогам 30 октября дает Институт изучения войны (ISW), анализируя видение РФ о перспективах хода войны в ближайшие полгода. Более детальный анализ ситуации на фронте аналитики ISW планируют обнародовать завтра.

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В ISW полагают, что российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, попытается продолжить конвенциональную войну в Украине, чтобы удержать уже оккупированные территории, завоевать новые и добиться прекращения или ослабления поддержки Украины Западом — чего он, вероятно, ожидает нынешней зимой. Аналитики Института предупреждают, что Путин, вероятно, не отказался от надежд на достижение своих максималистских целей в войны против Украины с помощью обычных военных средств. «Маловероятно, что Путин перейдет к применению тактического ядерного оружия, если только не произойдет внезапный крах армии РФ, что позволит украинским силам бесконтрольно продвигаться по всему театру военных действий», — отмечают эксперты ISW, называя такую ситуацию «возможной, но маловероятно». Они также фактически исключают вероятность того Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО. Однако при этом диктатор, скорее всего, продолжит пытаться сломить волю Украины к борьбе, а также намекать на возможность применения Россией тактического ядерного оружия и возможность нападения на НАТО — в рамках своих усилий сломить стремление Запада поддерживать Украину.

Аналитики Института поясняют, что основывают такой прогноз на двух предположениях:

во-первых, Путин готовит почву для того, чтобы в обозримом будущем и все так же продолжать бросать прямо на фронт плохо подготовленные российские войска — вместо того, чтобы приостановить военные операции ради восстановления боеспособности вооруженных сил РФ;

во-вторых, путинская теория победы полагается на использование суровой зимы для того, чтобы сломить волю Европы.

Когда и какими этапами Россиия будет бросать на фронты новые силы

В ISW прогнозируют, что сочетание частичной мобилизации резервистов и обычных волн призыва в РФ создает две вероятные волны притока российских войск в Украину: одна в течение следующих нескольких недель, другая — весной 2023 года.



В течение следующих нескольких недель на фронт, вероятно, прибудет большая часть из моблилизованных в РФ «резервистов». Путин ранее заявил, что «частичная мобилизация» завершена — ISW предполгает, что теперь военное руководство РФ сосредоточится на отправке мобилизованных на фронт после коротких периодов обучения. А дальнейшая мобилизация резервов, как заявил Сергей Шойгу, примет форму набора «добровольцев». Однако попытка создать новые «добровольческие батальоны» — усилия, которые были заморожены на время «частичной мобилизации» — скорее всего, не принесут России существенной боевой мощи и будут растянуты на длительный период времени, считают в Институте.

С 1 ноября 2022 года стартует осенний призыв на военную службу в армию РФ (на месяц позже, чем обычно). Обычно подготовка российских призывников предполагает примерно шесть месяцев индивидуальной базовой и продвинутой подготовки, после чего их направляют в боевые части, где призывники проходят оставшиеся шесть месяцев службы. Российское законодательство запрещает отправлять призывников для участия в боевых действиях за границей менее чем после четырех месяцев подготовки. Однако Путин может обойти это правило: во-первых, из-за объявленной им «готовности» к военному положению в разных регионах РФ, во-вторых — из-за попытки объявить территорией России оккупированные районы Украины. Определенное количество призывников могут быть брошены в бой еще до завершения их минимального четырехмесячного обучения, но большинство из них, скорее всего, задействуют не ранее марта 2023 года. В любом случае, необученные новобранцы без военного опыта и с минимальным сроком обучения, скорее всего, «будут почти бесполезны на поле боя».

Через шесть меясцев после призыва (к маю 2023 года) военное командование РФ, скорее всего, сочтет необходимым направить большинство призывников в подразделения, развернутые в Украине — поскольку вряд ли на их базах в России будет достаточно средств, чтобы работать с призывниками. Ранее ISW сообщал, что армия РФ факически полностью направила свои подразделения сухопутных войск в Украину. Примерно с 1 апреля 2023 года начинается новый призыв в РФ — это лишь подтверждает, что российские военные, скорее всего, не смогут удерживать предыдущих призывников на полигонах более шести месяцев. Поэтому нынешняя «осенняя» волна призывников, вероятно, начнет массово прибывать в боевые и вспомогательные подразделения в Украине примерно в мае 2023 года.

Следующее окно для масштабной мобилизации в РФ, скорее всего, откроется не ранее 1 марта — поскольку Минобороны вряд ли сможет заниматься мобилизацей одновременно с набором призывников.

Как Россия намерена использовать зиму для поддержки своих планов и «графика» войны

Расчет России на зимнюю погоду лишь подтверждает вероятный «график» пополнения ее сил, который аналитики ISW описали выше.

Они напоминают, что осенння погода в Украине — как правило, сырая и грязная — затрудняет военные операции, «но не настолько, чтобы механизированные наступления были невозможны».

С другой стороны, зима «обычно является наилучшим сезоном» в Украине для боевых действий и использованим механизированных сил. Главным образом — из-за промерзания земли и замерзания большинства ручьев и некоторых рек, что значительно облегчает продвижение техники по пересеченной местности, делая ее менее привязанной к дорогам. Весна же является «кошмарным сезоном» для боевых действий в Украине. Оттепель способствует разливу рек и ручьев, превращая поля в моря грязи. Продвижени техники крайне затруднено (хотя не невозможно как для украинской, так и для российской армий, полагают в ISW).

Таким образом, направление волны российских мобилизованных в Украину сейчас предназначено, вероятно, для усиления российской обороны и рассчитанно на то, чтобы позволить РФ удерживать позиции до конца осени и зимнего периода. Тогда как вероятное направление на фронт российских призывников через 4−6 месяцев, возможно, говорит о желании Путина возобновить наступательные операции после окончания весенней оттепели.

Каковы цели Путина в 2023 году

Как считают аналитики ISW, недавно проведенная в России мобилизация «убедительно свидетельствует о том, что Путин намерен продолжать боевые действия в 2023 году», и не рассчитывает на какое-либо прекращение огня или эскалацию (например, ядерную), которая могла бы положить конец войне на его условиях.

В Институте изучения войны напоминают, что диктатор «заплатил очень высокую внутреннюю цену» за эти мобилизационные усилия — из страны бежали сотни тысяч россиян, в РФ поднялась беспрецедентная даже для этой страны критика действий российских военных и правительства.

В ISW полагают, что для РФ такая цена имеет смысл лишь в том случае, если Путин намерен продолжать боевые действия и признает необходимость переброски подкреплений в Украину прямо сейчас, чтобы удерживать свои позиции достаточно долго — как миниум до того, как в Украину прибудут новые призывники (вероятно, весной 2023 года) и, как надеется диктатор, переломят ситуацию в его пользу. Еще одним аргументов в пользу такой версии в ISW считают повторение Путиным «максималистских заявлений о нелегитимности украинского государства и искусственности украинского этноса», что несовместимо с серьезными переговорами.

Не менее активно Путин будет пытаться сломить волю Европы путем прекращения поставок энергоносителей из России зимой 2022/2023. Россия рассчитывает, что этого фактора будет достаточно, чтобы население европейских стран оказало давление на свои правительства. Как следствие, Кремль надеется, что Европа прекратить или сократит поставки оружия и других форм поддержки Украине, а возможно и отменит различные санкции против РФ. Однако основательная подготовка ЕС к зиме «сигнализирует о том, что европейские лидеры готовы к давлению, с которым они могут столкнуться в начале холодного сезона». В итоге, прогнозирует ISW, в течение зимы Путин сможет оценить, как самые большие холода влияют (или нет) на позицию стран ЕС — а затем выбрать, отправлять ли своих призывников весной 2023 года в Украину или же придерживаться иного курса действий.

«Такие таймлайны вероятно, более значимы для формирования мыслей и решений Путина, чем для реального эффекта на местах», — указывает ISW на очередное возможное расхождение между видением диктатора и реалиями войны. Если верить оценками Путина, что примерно треть мобилизованных резервистов уже прибыла в Украину, то они мало что изменили на поле боя, напоминают аналитики Института. Министерство обороны Великобритании полагает, что мобилизованных отправляют в боевые части, которые в некоторых случаях фактически уничтожены — например, имеют до 10% от их обычного состава. Прибытие в такие части поспешно мобилизованных и необученных резервистов не сделает их боеспособными, напоминает ISW. Направление на фронт новобранцев после четырех или шести месяцев обучения в 2023 году, вероятно, «будет иметь аналогичные отрицательные последствия на поле боя». «Однако Путин, похоже, не признает этих фактов и, вероятно, ожидает, что резервы, мобилизованные такой неожиданной высокой ценой, принесут реальную пользу», — констатируют аналитики ISW.

Таким образом, полагают они, Путин скорее готовит почву для продолжения обычной войны, хотя всегда может и передумать. «Однако Украина и Запад должны исходить из того, что у Украины будет еще много месяцев, чтобы восстановить контроль над стратегически важной территорией, для чего ей также по-прежнему будет требоваться постоянная крупномасштабная поддержка Запада», — заключают аналитики ISW.

Другие выводы ISW о ходе боев и ситуации на фронте за минувшие сутки:

по неподтвержденным российским данным, с 30 октября российский генерал-лейтенант Андрей Мордвичев ( командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа) сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом ( ЦВО);

командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа) сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом ЦВО); украинские источники указывают, что российские войска разрушили мост через реку Красная возле Краснореченского Луганской области, что подтверждают данные геолокации ( российские « военкоры» обвинили украинские силы в разрушении моста);



российские военкоры» обвинили украинские силы в разрушении моста); российские оккупанты продолжают готовить « оборону» вокруг Херсона;

оборону» вокруг Херсона; по данным украинской стороны, российские силы готовятся вывести артиллерийские части с западного берега Днепра для возможного усиления других направлений, а несколько сотен военнослужащих Росгвардии были переброшены из Чеченской Республики в Каланчак на юго-западе Херсонской области;

российские силы продолжали обстреливать украинские позиции в Бериславском районе Херсонской области;

российские источники заявили о захвате Павловки и Водяного Донецкой области, Генштаб ВСУ пока не подтверждал эту информацию.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW