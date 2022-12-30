Ракетные удары России не сломят волю Украины к борьбе, удары по целям в тылу РФ обнажили уязвимость российской ПВО — ISW 30 декабря, 08:36 Спасатели работают на месте падения российской ракеты в частном секторе Киева, 29 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российская кампания массированных ракетных атак не сможет сломить волю Украины к борьбе, тогда как неоднократные удары по легитимным военным целям в глубоком тылу самой РФ демонстрируют неэффективность ее ПВО.

Такие выводы в своей новой сводке по итогам 29 декабря озвучивает Институт изучения войны.

Министерство обороны России заявило, что у него «никогда не закончатся» ракеты Калибр, ответив таким образом на оценки Запада о том, что РФ серьезно истощила свои запасы высокоточного оружия на фоне массированных ударов по Украине, включая новый удар 29 декабря. В ISW полагают, что в ближайшее время РФ действительно еще будет способна масштабно угрожать украинской критической инфраструктуре и, таким образом, причинять значительные страдания украинскому гражданскому населению. Однако российская кампания, направленная на подавление воли Украине к борьбе посредством крупномасштабных ракетных ударов, потерпит неудачу, даже если россияне смогут провести больше обстрелов, чем рассчитывал Кирилл Буданов (ранее заявил, что у РФ достаточно ракет, чтобы нанести еще два-три таких удара).

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря снова подтвердил нежелание России идти на серьезные переговоры и признавать Украину в качестве их независимого участника. В интервью российским СМИ он заявил, что Россия не примет мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, и что Кремль не будет разговаривать с украинскими переговорщиками на условиях, которые включают вывод войск РФ с оккупированной Украины, выплату Россией репарации и участие России в международных трибуналах. Он также задался вопросом о том, появится ли «приемлемый» политик при «киевском режиме», подтверждая позицию Кремля о том, что Зеленский якобы не является законным политическим лидером или приемлемым партнером для переговоров. В итоге Лавров подтвердил приверженность России ее максималистской цели войны — смене власти в Украине.

29 декабря глава Главного управления разведки МинобороныУкраины Кирилл Буданов заявил в интервью ВВС, что боевые действия в Украине де-факто зашли в тупик, поскольку ни Украине, ни России не удается совершить значительные прорывы на поле боя. «Мы не можем нанести им поражение по всем направлениям в полном объеме. Но и они тоже не могут. Мы очень ждем новых поставок вооружений, а также поступления более совершенных типов вооружения», — подчеркнул глава ГУР. В ISW считают, что заявление Буданова отчасти согласуется с оценкой экспертов Института о том, что российское наступление вокруг Бахмута достигло кульминации, и что российские силы, вероятно, не смогут добиться значительных оперативных успехов в этом районе.

Кремль продолжает манипулировать российским законодательством, чтобы устранить инакомыслие и запугать сторонников Украины. 29 декабря Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу РФ и новый закон, которые позволяют властям РФ приговаривать россиян:

к пожизненному заключению — за «содействие диверсионной деятельности» или за «прохождение подготовки в целях проведения диверсионной деятельности» либо за «организацию вредительского сообщества»;

на срок от 5 до 10 лет лишения свободы — за «участие в таком сообществе»;

к лишению свободы на срок до 3 лет или штрафу в размере до 3 млн рублей ( $40,5 тыс.), если человек « оскверняет» георгиевскую ленту.

В ISW констатируют, что эти законы еще больше усиливают контроль Кремля над и без того ограниченным информационным пространством России под видом предотвращения «дискредитации» армии.

Неоднократные удары Украины по легитимным военным объектам глубоко в тылу России демонстрируют неэффективность российской ПВО против беспилотников. Вероятно, украинские силы снова атаковали авиабазу Энгельс с помощью БПЛА 29 декабря — через три дня после сообщений о том, что российская ПВО якобы сбила украинский беспилотник над аэродромом. Согласно оценкам Минобороны Великобритании, «становится все более очевидным», что России трудно противостоять воздушным угрозам в глубине своей территории, одновременно пытаясь удовлетворить высокий спрос на системы ПВО вдоль линии фронта в Украине. Повторяющиеся удары по авиабазе Энгельс, вероятно, усилят критику российских «военкоров», обвиняющих власти РФ в неспособности защитить территорию России от украинских ударов. Известный российский блогер Александр Коц, которого Путин недавно включил в Совет по правам человека, задался вопросом о том, как украинские БПЛА «раз за разом преодолевают такие расстояния совершенно безнаказанно». Он также поставил под сомнение честность объяснений Минобороны России.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

РФ нанесла еще одну серию массированных ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины;

украинские войска продолжают контрнаступательные операции в районе Кременной, а российские войска проводят ограниченные контратаки на линии Сватово-Кременная;



войска РФ продолжают наступательные операции в районе Авдеевки, а также вокруг Бахмута, где, вероятно, ускоряется приближение потенциальной кульминации российского наступления;

российские войска продолжают проводить оборонительные операции в Херсонской области;

29 декабря впервые собралась кремлевская рабочая группа по вопросам мобилизации — этот форум для критики проведения мобилизации, вероятно, усилит разногласия с российским Министерством обороны;

российские оккупационные « власти» продолжают усиливать репрессии в безуспешных попытках подавить партизанское движение на оккупированных территориях.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и бои на Донбассе, наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW