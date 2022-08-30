На фоне наступления ВСУ Россия пытается спасти миф об «обширных военных успехах» в Украине — оценки ISW и карта боевых действий 30 августа, 08:58 Украинский военный на линии фронта на Донбассе (Фото:REUTERS/Stringer)

Российская пропаганда и чиновники пытаются преуменьшить значение и масштаб наступательных операций ВСУ на юге Украины, поскольку Кремль стремится сохранить видимость обширных военных успехов России в Украине.

Об этом в своей новой сводке за 29 августа сообщает американский Институт изучения войны, анализируя новую информацию о наступлении украинских сил в Херсонской области.

Видео дня

Аналитики ISW подчеркивают, что хотя российская пропаганда отрицает наступление ВСУ на юге Украины либо называет его «провалившимся», многие российские военные блогеры вчера действительно «сообщали о самых разных украинских атаках вдоль всей линии соприкосновения». «В информационном пространстве, вероятно, какое-то время будет путаница из-за паники среди российских источников», — пишут специалисты ISW.

Они также отмечают, что пока не могут перепроверить либо подтвердить обнародованную CNN информацию об освобождении Украиной нескольких сел в Херсонской области. Поэтому вероятные территориальные успехи ВСУ, ожидающие пожтверждения, еще не отражены на свежих картах боевых действий от ISW.

В то же время сообщения о том, что на северо-западе Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции, «может свидетельствовать о том, что ВСУ форсировали реку Ингулец» по направлению к Архангельскому, предполагают эксперты ISW. В этом контексте они обращают внимание на сообщение российского Telegram-канала Grey Zone (около 276 000 подписчиков) о том, что украинские силы продвинулись на 6 км от своего плацдарма через реку Ингулец и захватили населенный пункт Сухой Ставок. О нем же вчера упомянул и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала FreeДом.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



генеральный директор Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС;



МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что миссия МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС; российские войска провели ограниченные наземные атаки севернее Славянска, юго-восточнее Северска, южнее Бахмута и на западе Донецкой области;

оккупанты продолжают попытки продвижения вокруг Донецка;

российские войска не проводили подтвержденных наземных атак на северо-востоке Харьковской области;

российские силы провели безуспешный наземный штурм на северо-западе Херсонской области;

субъекты РФ продолжают усилия по формированию новых батальонов для отправки на войну с Украиной, а также по привлечению новобранцев и принуждению призывников к подписанию военных контрактов;

активность украинских партизан продолжает угрожать контролю российских оккупационных властей на оккупированных территориях.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская, Николаевская области)

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области: карта

Инфографика: ISW

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.