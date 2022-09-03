Пропаганда РФ усилила попытки дискредитировать наступление ВСУ, в России появились признаки усталости от войны: карта боевых действий 3 сентября, 07:37 Предоставленная Украине немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 на линии фронта (Фото:REUTERS/Stringer)

Используя «туман войны» и намеренное молчание Украины о продвижении на юге, российские чиновники и пропагандисты усиливают ложные нарративы относительно контрнаступления ВСУ.

Об этом в своей новой сводке по итогам 2 сентября сообщает американский Институт изучения войны.

Его аналитики отметили, что за последние несколько дней тезисы о якобы неудачах и сомнительных перспективах украинского наступления распространяли министр обороны РФ Сергей Шойгу (в духе российской пропаганды заявивший, что цель наступления ВСУ — якобы стремление создать иллюзию успеха у «западных кураторов»), марионетки России в «Л/ДНР», российские военные блогеры и т. д.

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«Российские источники, вероятно, продолжат пропагандировать эти ложные информационные нарративы, пользуясь [намеренным] молчанием Украины об оперативной ситуации», — отмечают специалисты ISW. Они напоминают свои более ранние пояснения о том, что сложные контрнаступательные операции не могут дать результат в одночасье или в течение нескольких дней. Поэтому усилия пропагандистов РФ являются «преднамеренным затемнением реальности».

ISW также обращает внимание на обнародованный 1 сентября опрос российского Левада-центра о том, что 44% респондентов в РФ высказались за проведение «мирных переговоров» с Украиной, причем среди молодых слоев населения России (18−39 лет) сторонников такого подхода большинство (53%). В марте 2022 года опрос Левады показывал, что 53% респондентов «решительно поддерживают» войну России в Украине, однако к августу процент респондентов в этой категории снизился до 46% (еще 30% «в целом поддерживают» войну).

«Это незначительное ухудшение [общественной поддержки войны РФ], и оно не окажет существенного влияния на способность Кремля вести войну, — делают вывод эксперты института. — Однако снижение поддержки и усталость от войны, вероятно, будут все больше препятствовать усилиям России по набору и формированию [дополнительных] сил».



Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

украинская сторона подтверждает, что в неуточненных районах Херсонской области идут позиционные бои, и что украинские силы продолжают наносить удары по российским наземным коммуникациям, логистическим узлам и попыткам армии РФ перебросить подкрепление на юг и в центральные районы Херсонской области;

российские войска нанесли наземные удары к югу и северо-востоку от Бахмута, а также вдоль западной и северной окраин Донецка;.

армия РФ пытается наносить удары по украинским тылам и, возможно, усилить южный фронт, перераспределяя технику из российских тыловых районов на Донбассе и в Крыму;

некоторые украинские источники утверждают, что Россия якобы может привлечь дополнительно 300−350 тысяч военнослужащих, включая силы из Сирии, Армении, Таджикистана, Нагорного Карабаха и Казахстана. «Эти цифры не являются корректным отражением того факта, что на поле боя такие „подразделения поддержки“ не будут генерировать существенной боевой мощи и необходимы [РФ] для поддержания боевых, учебных и других операций».

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская, Николаевская области)

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области: карта

Инфографика: ISW

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