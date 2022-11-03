Война и мобилизация нанесли экономике РФ удар на десятилетия, проблемы с выплатами усиливают раздоры в армии оккупантов — ISW 3 ноября, 08:36 Российские мобилизованные отправляются на войну против Украины, Ростовская область РФ, 31 октября 2022 (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Мобилизация и другие попытки РФ пополнить свою истощенную в Украине армию подрывают российскую экономику на десятилетия, тогда как вступление Беларуси в войну по-прежнему остается маловероятным.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 2 ноября.

Попытка России ускоренно формировать боевую мощь в сочетании с западными санкциями оказывает «долгосрочное разрушительное воздействие на российскую экономику», констатирует ISW. Аналитики Института приводят комментарии финансовых экспертов, собеседников агентства Reuters, по мнению которых Кремль столкнется с дефицитом бюджета, способным «истощить резервы Москвы до самого низкого уровня за последние годы». Еще один эксперт прогнозирует, что выплаты мобилизованным могут обойтись Кремлю в сумму от 900 млн рублей до 3 трлн рублей (около $14,6−$32,4 млрд) в следующие шесть месяцев. Эта цифра не учитывает выплаты другим категориям военнослужащих в составе ВС РФ (включая БАРС, боевой армейский резерв, добровольческие батальоны, а также долгосрочные обязательства по ветеранским выплатам военнослужащим-контрактникам, добровольцам, невоенным специалистам, переехавшим на оккупированные территории и боевикам-марионеткам). Ранее ISW подсчитала, что содержание одного «добровольческого» батальона из 400 военнослужащих обходится России не менее чем в $1,2 млн в месяц.

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При этом РФ продолжает полагаться именно на финансовое поощрение россиян к участию в войне против Украине, что, вероятно, будет продолжать оказывать давление на российскую экономику в течение десятилетий.

В то же время Кремль уже сталкивается с проблемами при выплате обещанных компенсаций военным и мобилизованным, что лишь усиливает социальную напряженность в российском обществе. Еще больше этот конфликт внутри российских военных формирований, состоящих из разных категорий военнослужащих, разжигают предлагаемые им разные выплаты и льготы.

Призывы Владимира Путина к созданию конкурентоспособной российской военной промышленности далеки от реальности и проблем российской цепочки поставок для такого производства. Россия, вероятно, договорилась о поставках оружия с Ираном и Северной Кореей, поскольку она значительно истощила свои запасы боеприпасов в ходе воздушных, ракетных и артиллерийских ударов по Украине и не может быстро их пополнить. Зависимость России от изолированных и находящихся под жесткими санкциями режимов в поставках критически важных систем вооружений расходится с озвученным 2 ноября требованием Путина о том, чтобы российская военная промышленность стала высококонкурентной и удовлетворяла потребностям армии РФ в любой момент.

Россия пытается незаконно «интегрировать» Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в юрисдикцию российского оператора АЭС Росэнергоатом. Критически важный для работы ЗАЭС персонал вынуждают подписывать контракты с Росэнергоатомом, а Москва заявила, что российские власти «изучают возможность создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС». По данным украинской компании Энергоатом, лишь 100 из 6700 украинских сотрудников, оставшихся на станции ЗАЭС, подписали новые контракты с российской стороной (до 24 февраля работало 11 000 сотрудников). При этом, по данным украинской стороны, российские силы построили неизвестное сооружение на одном из семи хранилищ отработанного ядерного топлива на ЗАЭС в нарушение норм ядерной безопасности. ISW отдельно подчеркивает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не выступило с заявлением, которое бы официально осуждало объявленный Россией незаконный захват контроля над ЗАЭС и отразило бы реакцию агентства на вероятность того, что Россия потребует официального признания такого нелегитимного контроля от МАГАТЭ (а фактическое признания аннексии Россией оккупированной украинской территории, констатируют в ISW).



Российские и белорусские чиновники продолжают подчеркивать двустороннее оборонное сотрудничество между РФ и Беларусью — что в ISW считают одним из средств информационной операции. Ее цель — создать ощущение того, что Беларусь напрямую вступит в войну против Украины. Однако, по оценкам аналитиков Института, реальное вступление Беларуси в войну остается маловероятным (в том числе из-за множества внутренних последствий, которые такие действия будут иметь для режима Александра Лукашенко, а также из-за ограниченных военных возможностей Беларуси).

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские источники утверждают, что украинские войска продолжали вести контрнаступательные операции в направлениях Сватово и Кременной ( Луганская область), а войска РФ ведут собственные операции, пытаясь их сдержать;



Луганская область), а войска РФ ведут собственные операции, пытаясь их сдержать; российские силы продолжают оборонительные операции вдоль Днепра, тогда как ВСУ продолжают свою кампанию ударов по логистическим и командным целям врага;

российские силы продолжают вести наземные атаки в районе Бахмута и ​​Донецка;

в РФ продолжают мобилизацию и пытаются рекламировать « добровольческие» батальоны, борясь с низким моральным духом;

добровольческие» батальоны, борясь с низким моральным духом; оккупанты продолжают насильственно переселять жителей Херсонской области, национализировать украинские предприятия на оккупированной территории и насильно депортировать украинских детей в Россию.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW