Войска оккупантов под Лиманом близки к «неминуемому поражению», оно стало бы ударом по всей группировке РФ на Донбассе — ISW 29 сентября, 08:44 Военнослужащие ВСУ (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Поражение войск РФ под Лиманом является "потенциально неминуемым", однако российское военное руководство в очередной раз умалчивает о провалах армии РФ в Украине и не готовит к этому население — что грозит еще больше снизить боевой дух россиян.

Об этом в своей новой сводке по итогам 28 сентября пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Его аналитики отмечают, что вчера российские военные блогеры с повышенной обеспокоенностью обсуждали успехи Украины в районе Лимана, «предположив, что российские силы в этом районе могут столкнуться с неизбежным поражением». Наибольшую их тревогу вызывает продвижение украинских войск на запад, север и северо-восток от Лимана с потенциальной целью завершить окружение российских войск в Лимане и вдоль северного берега реки Северский Донец в этом районе.

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«Коллапс лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки в северной части Донецкой и западной части Луганской областей, и может позволить украинским войскам угрожать российским позициям вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка — Лисичанска», — пишет ISW.

При этом российское военное руководство не смогло подготовить информационную почву для разъяснения «потенциально неминуемого» поражения России в районе Лимана, констатируют аналитики ISW. Информационно Минобороны России никак не отреагировало на текущие потери россиян в районе Лимана и не подготовило обоснования для вероятного обрушения этого участка линии фронта — что может еще больше снизить «и без того низкий боевой дух россиян». В прошлый раз аналогичное молчание Минобороны РФ после первых этапов украинского контрнаступления в Харьковской области не только подорвало моральный дух, но привело к панике среди российских войск на восточном фронте, напоминают эксперты Института. А последовавшая за этим ярость националистического крыла российских пропагандистов и т.н. «военкоров», вероятно, сыграла свою роль в том, что Кремль в итоге отдал приказ о частичной мобилизации в «бессистемной попытке укрепить российские позиции».

ISW также цитирует источник российского портала Медуза, сообщивший о том, что в Кремле якобы решили «не торопить события» с аннексией территорий Украины («Все и так будет присоединено. Только без спешки», — так сформулировали тактику властей собеседники Медузы). Собеседники портала назвали причиной такого решения опасения того, что «пиар-эффект от [аннексии] будет практически нулевым» из-за широкого недовольства мобилизацией в России. Издание также упоминает о том, что по заказу Кремля в России провели на тему мобилизации закрытый соцопрос, его результаты властям не понравились (точных цифр источники не назвали). «Тряхнуло всех [россиян]», — при этом пояснил один из источников. Однако власти все еще надеются «сбить недовольство», пишет Медуза.

ISW прогнозирует, что в таком случае «отложенной» аннексии Владимир Путин может в ближайшие дни повести встречи с марионетками Кремля, которые якобы «возглавляют» оккупационные «администрации» в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях Украины, а затем 30 сентября в своей речи сделать акцент на этих встречах как на предлоге для аннексии, если процесс к тому времени не финализируют окончательно.

Российские власти тем временем продолжают направлять недавно мобилизованных мужчин напрямую в Украину — для «усиления» остатков различных разбитых подразделений, в том числе формирований регулярной армии РФ. Так, по данным Генштаба ВСУ, новомобилизованные российские солдаты прибыли для усиления частей 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии в неназванные районы Украины без какой-либо подготовки.

«Элитная» 1-я гвардейская танковая армия до 24 февраля считалась главной механизированной силой России. Тот факт, что теперь ее подразделения пополняют плохо дисциплинированными, необученными людьми, «согласуется с предыдущими оценками ISW о том, что даже самые элитные подразделения России понесли значительные потери в Украине, поэтому деградируют все больше».

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

28 сентября украинские силы, вероятно, добились новых значительных успехов в районе Лимана, наступая с севера по дуге Зеленая Долина — Колодязи ( российские источники утверждают, что ВСУ взяли под контроль оба этих населенных пункта ) и с юго-востока в обход Ямполя;



) и с юго-востока в обход Ямполя; ВСУ хранят оперативное молчание относительно конкретных действий Украины в Херсонской области, однако заявили, что украинские войска продолжают позиционные бои в неуточненных местах — с целью укрепить и улучшить свои позиции вдоль южного фронта;

наземные атаки российских войск в Донецкой области продолжаются, но пока безуспешно;

российские военные чиновники открыто противоречат офицально объявленным принципам мобилизации, пытаясь выполнить « квоты» набора — даже вопреки тому, что кремлевская пропаганда пытается изменить общественное восприятие мобилизации;

квоты» набора — даже вопреки тому, что кремлевская пропаганда пытается изменить общественное восприятие мобилизации; власти РФ начинают ограничивать передвижение российских граждан в приграничные районы России, чтобы справиться с сотнями тысяч мужчин, пытающихся бежать из страны.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на востоке и юге, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW