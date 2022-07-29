Армия РФ пытается развить темп наступления на Бахмут в ущерб другим целям — карта боевых действий 29 июля, 08:02 Последствия недавних обстрелов Бахмута, 28 июля 2022 (Фото:Press service of the Donetsk Regional Military Administration/Handout via REUTERS)

Армия РФ сконцентрировала силы на попытках развить наступление на Бахмут и пытается использовать для этого свои недавние завоевания в окрестностях города — вероятно, в ущерб наступлению на Северск.

Об этом в своей новой сводке за 28 июля сообщает американский Институт изучения войны.

Его аналитики отмечают, что с момента захвата крупнейших городов Луганской области в начале июля российские силы, несмотря на попытки атак, так и не добились конкретных успехов в районе Северска и не развили наступление на город. В то же время за последние дни оккупанты смогли достичь «незначительных успехов» юго-восточнее Бахмута и теперь продолжают попытки продвижения в этом районе — в частности двигаясь на север к Бахмуту с недавно захваченных позиций в районе Новолуганского и Углегорской ТЭС, а также в юго-западном направлении по шоссе Т1302 со стороны поселка Берестово.

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«Таким образом, российское командование, скорее всего, пытается сохранить импульс [наступления] вокруг Бахмута — возможно, в ущерб продолжению давления на Северск, — делают вывод специалисты ISW. — По-прежнему маловероятно, что российские войска возьмут сам Бахмут, несмотря на недавние постепенные продвижения в этом направлении».

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:



российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к северо-востоку и юго-западу от Бахмута;



армия РФ, возможно, активизирует наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы снизить интенсивность ударов ВСУ по целям в Донецке и его окрестностях;

российские силы могут готовить условия для возобновления наступательных операций в направлении Харькова;

оккупанты предприняли попытку ограниченного наземного наступления на юге Украины, однако рискуют понести территориальные потери в Херсонской области;

армия РФ пытается сохранить пути сообщения через Днепр и связь с тыловыми районами Херсонской области;

Кремль продолжает осуществлять меры в попытках компенсировать потери офицерского и личного состава в Украине;

Москва продолжает попытки институционализировать свои оккупационные « администрации» на захваченных территориях Украины, чтобы подготовиться к проведению фиктивных референдумов и аннексии земель;

администрации» на захваченных территориях Украины, чтобы подготовиться к проведению фиктивных референдумов и аннексии земель; российские оккупационные силы продолжают репрессивные меры против мирных жителей на захваченных территориях, требуя использовать российские рубли и паспорта, русифицируя школы и пытаясь создать условия для долгосрочного социального контроля на оккупированных территориях.

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