ВСУ успешно продвигаются к Лиману, отрезая РФ логистические пути, Россия бросает мобилизованных прямо на фронт — ISW 28 сентября, 08:52 Украинские военнослужащие в Харьковской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

ВСУ проводят операции по закреплению своих позиций на восточном берегу реки Оскол к северу от Купянска и добились дальнейших успехов в наступлении на северо-западе от Лимана.

Об этом в своей новой сводке по итогам 27 сентября сообщает американский Институт изучения войны.

Его аналитики приводят данные российских источников о том, что огонь украинской артиллерии успешно блокирует последний логистический путь российских войск к Лиману, пролегающий через Сватово-Макеевку-Терны (севернее Лимана).

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Комментируя официальную информацию об освобождение Купянска-Узлового (восточнее Купянска), ISW напоминает, что он является одним из крупнейших железнодорожных узлов в Харьковской области. По неподтвержденной информации российских источников, которые отслеживают эксперты ISW, украинские силы также продолжают наступление в направлении населенного пункта Таволжанка (примерно в 18 км к северо-востоку от Купянска-Узлового на восточном берегу реки Оскол) и заняли позиции к северо-западу от населенного пункта.

В целом ВСУ продолжают наступление на северо-запад от Лимана, констатируют эксперты Института, поступают пока неподтвержденные сообщения о том, что украинские силы захватили ряд новых позиций на этом направлении.

ISW также называет «заранее подготовленными и сфальсиицированными» озвученные российскими властями якобы «итоги» незаконных псевдореферендумов, которые 23−27 сентября РФ попыталась сымитировать в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины и где якобы от 87 до 99% жителей «поддержали» присоединение к РФ. Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, объявит об аннексии Россией оккупированной территории Украины 30 сентября — вероятно до или во время выступления перед обеими палатами российского парламента. ISW ранее прогнозировал, что это даст возможность Путину уже вскоре после 1 октября, когда в России стартует осенний призыв, обеспечить принудительный призыв граждан Украины 18−27 лет в российскую армию.

Тем временем армия РФ уже направляет солдат, недавно мобилизованных в подразделения Западного военного округа (ЗВО), на линию фронта в Херсонской и Харьковской областях без предварительной подготовки. Мобилизованный военнослужащий 1-го танкового полка неустановленной части записал видеообращение, в котором заявил, что его подразделение не будет проходить обучение до переброски в Херсонскую область 29 сентября. Журналист Радио Свобода Марк Крутов геолоцировал местонахождение этого военного как базу 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Калининце Московской области.

ISW ранее сообщала, что РФ задействовала подразделения 147-й дивизии артиллерийского полка 2-й мотострелковой дивизии в Херсонской области еще в конце августа и теперь, вероятно, пытается в короткие сроки пополнить подразделения на юге (которые ранее действовали в Киевской и Харьковской областях) необученными «новомобилизованными людьми». Подразделения этой же 2-й мотострелковой дивизии, ранее дислоцированная в Изюме, 30 августа просили разрешения оставить свои позиции в связи с моральным истощением. Российское оппозиционное издание Медиазона также сообщило, что мобилизованные бойцы 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии ЗВО, дислоцированные в Валуйках (Белгородская область), перебрасываются на передовые позиции на Донбассе после всего лишь одного дня обучения. Этот 237-й полк также действовал под Изюмом с конца марта.

«После 1−2 дней тренировок мобилизованные бойцы вряд ли смогут существенно укрепить российские позиции, пострадавшие от украинских контрнаступлений на юге и востоке», — напоминает ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

украинские силы укрепляют свои позиции на восточном берегу реки Оскол и добились дальнейших успехов на окраинах Лимана;



украинские силы продолжали наносить удары по российским наземным коммуникациям ( GLOC) в рамках южной контрнаступательной кампании, особенно упорно срывая усилия России по сооружению баржевых переправ;

GLOC) в рамках южной контрнаступательной кампании, особенно упорно срывая усилия России по сооружению баржевых переправ; армия РФ продолжает безуспешные наступательные операции в районе Бахмута и к западу от Донецка, все чаще привлекая на этом направлении « штрафников» ( вероятно бывших заключенных из российских тюрем — прим.ред);

штрафников» вероятно бывших заключенных из российских тюрем — прим.ред); российские силы нанесли серьезный ущерб украинскому аэродрому в Кривом Роге и продолжают наносить авиационные и ракетные удары по югу Украины;

власти РФ устанавливают контрольно-пропускные пункты на границах России для принудительной мобилизации российских мужчин, которые пытаются ее избежать, уезжая из страны;

российские чиновники создают условия для насильственной мобилизации или призыва на военную службу граждан Украины в оккупированных районах, которые вскоре могут быть аннексированы Россией;

российская аннексия оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, скорее всего, усилит напряженность внутри сил квазиреспублик « ДНР» и «ЛНР», которые уже регулярно бунтуют, когда от них требуют участвовать в боевых действиях за пределами границ этих областей;

ДНР» и «ЛНР», которые уже регулярно бунтуют, когда от них требуют участвовать в боевых действиях за пределами границ этих областей; власти РФ могут изменить курс пропаганды и попытаться представить свое вторжение в Украину и аннексию ее территории как « контртеррористическую операцию».

Карта боевых действий: наступление ВСУ на востоке и юге, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW