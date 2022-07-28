Войска РФ пытаются продвинуться к Бахмуту и безуспешно атакуют в районе Северска — карта боевых действий 28 июля, 08:12 Последствия нового обстрела Бахмута, 27 июля 2022 (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Армия РФ продолжает атаковать населенные пункты к юго-востоку и северо-востоку от Бахмута и 27 июля добилась ограниченных территориальных успехов. Однако ВСУ, вероятно, могли начать локальную контратаку к юго-западу от Изюма.

Об этом в своей новой сводке за 26 июля сообщает американский Институт изучения войны.

Его эксперты отмечают, что в ближайшее время российские войска, по-видимому, смогут провести лишь две существенные наступательные операции в Украине: это попытка захватить Северск и наступление на Бахмут (Донецкая область).

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В районе Северска армия РФ 27 июля предприняла ограниченные наземные атаки к востоку от города, однако новых территориальных завоеваний не добилась. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно пытались атаковать Верхнекамянское (примерно в 8 км восточнее Северска) с северо-востока. Сообщается также, что российские силы нанесли авиаудар по Серебрянке (примерно в 8 км к северо-востоку от Северска) и обстреляли населенные пункты вокруг Северска.

Под Бахмутом российские войска продолжают атаковать населенные пункты к юго-востоку и северо-востоку от Бахмута и 27 июля добились ограниченных завоеваний. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты предприняли безуспешные атаки на Соледар (примерно в 13 км к северо-востоку от Бахмута), также ВСУ отразили попытку российской разведки боем в районе Семигорья (примерно в 16 км к юго-востоку от Бахмута) и наступление на Берестово, расположенное на трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск. Однако оккупанты (в частности наемники ЧВК Вагнера), вероятно, достигли Клинова (примерно в 12 км к юго-востоку от Бахмута), а российские Telegram-каналы утверждают, что войска РФ установили контроль над Покровским к северо-востоку от Клинова.

Тем временем украинские силы могли начать локальную контратаку юго-восточнее Изюма, сообщает ISW. Такое предположение аналитики института делают на основе сообщений Генштаба ВСУ (в частности о том, что в районе поселка Пасека разведывательная группа врага пыталась выявить позиции украинских войск), однако подтверждений, что украинские войска отвоевали территорию к северо-западу от Богородичного пока нет.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

российское наступление, сейчас нацеленное на Бахмут и Северск, скорее всего, достигнет своей кульминации до захвата дополнительных крупных населенных пунктов Украины;



российские войска атаковали населенные пункты восточнее Северска, северо-восточнее и юго-восточнее Бахмута;



наземные бои продолжаются к северу от Харькова;

27 июля украинские силы в третий раз за десять дней нанесли удар по Антоновскому мосту, вероятно, сделав его непригодным для использования;

республика Марий Эл ( РФ) собрала два « добровольческих батальона» и формирует третий для переброски в Украину;

РФ) собрала два добровольческих батальона» и формирует третий для переброски в Украину; российские оккупационные власти завозят россиян для работы на оккупированных территориях из-за нехватки украинских коллаборационистов;

оккупационные власти Мариуполя продолжают задерживать гуманитарную помощь, чтобы заставить мирных жителей сотрудничать с оккупационной администрацией и работать на нее.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW

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