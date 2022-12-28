Армия РФ демонстрирует признаки истощения сил под Бахмутом, Лавров доказал неготовность РФ к переговорам — ISW 28 декабря, 08:53 Украинские артиллеристы в районе Бахмута, 26 декабря 2022 (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В районе Бахмута оккупанты перешли к тактике штурмов малыми группами — подобно тому, как они были вынуждены поступить в Херсонской области, когда исчерпали свои наступательные возможности.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 27 декабря.

Российские силы в районе Бахмуте, вероятно, могут быть близки к кульминации [завершению и истощению] своих наступательных возможностей — подобно тому, как это произошло с российскими войсками в Херсоне в августе 2022 года. Боевые потери российских войск, вероятно, вынуждают российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы численностью не более взвода. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил 27 декабря, что российские войска в районе Бахмута больше не действуют как ротные и батальонные тактические группы, а вместо этого оперируют небольшими группами от десяти до пятнадцати военнослужащих.

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Аналогичным образом войска РФ потеряли возможность воевать ротами и БТГ, перейдя к операциям отдельными небольшими группами, когда российские подразделения в Херсонской области заметно деградировали в августе 2022 года, напоминает ISW. Тогда аналитики Института сочли, что это свидетельством того, что российское наступление на юге достигло кульминации, поскольку возможности сухопутных сил РФ настолько ухудшились, что они больше не могли управлять подразделениями достаточно высокого уровня, чтобы добиться значительных успехов. Темпы продвижения армии РФ в районе Бахмута в последнее время также замедлились из-за растущей нехватки личного состава и боеприпасов, что, вероятно, помешает им поддерживать высокие темпы наступательных операций в этом районе в ближайшем будущем. Текущий переход российских сил на небольшие штурмовые группы, вероятно, является результатом длительной войны на истощение и указывает на деградацию более крупных доктринальных формирований армии РФ выше уровня взвода.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров фактически заявил, что Кремль будет продолжать войну до тех пор, пока Украина не капитулирует перед требованиями России. «Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму [законной власти Украины] территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли [захваченные РФ территории Украины] — „ДНР“, „ЛНР“, Херсонскую и Запорожскую области, — врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — озвучил угрозу Лавров в новом интервью агентству ТАСС. Отдельно он лживо добавил, что за продолжительность войны якобы несут ответственность Украина и США — мол, «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».

Аналитики ISW напоминают, что кремлевское требование «демилитаризации» направлено на то, чтобы лишить Украину возможности противостоять дальнейшим атакам России, а «денацификация» подразумевает смену власти в Украине. При этом призыв Лаврова к военному решению устремлений России и достижению ее первоначальных целей вторжения последовал за намеренно расплывчатыми заявлениями Владимира Путина о том, что Россия якобы открыта для переговоров (что, как ранее писал ISW, многие неверно восприняли на Западе).

Лавров также обвинил США, западные страны и Украину в ряде ложных угроз, из-за которых Россия якобы не может работать над какими-либо договоренностями с Западом. Среди них — «обезглавливающий удар» («по сути речь идет об угрозе физического устранения» Путина, заявил Лавров), который США якобы намерены нанести по РФ; а также «конфронтационные ядерные сигналы». «Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается», — заявил глава МИД РФ [на вину РФ в развязании полномасштабной войны он при этом не указал — прим.ред.]. В итоге Лавров заявил, что РФ якобы готова «обсуждать вопросы безопасности как в контексте Украины, так и в более широком, стратегическом плане» лишь тогда, когда «в Вашингтоне дозреют до осознания ущербности своего нынешнего курса» и выстраиванию отношений с Кремлем «при обязательном учете российских интересов».

Таким образом, делают вывод эксперты ISW, Кремль продолжает и будет продолжать игнорировать Украину как суверенное государство, поддерживая свои текущие усилия, направленные на то, чтобы заставить Запад пойти на упреждающие уступки и оказать давление на Украину для переговоров. «Кремль обычно изображает Украину пешкой Запада, лишенной какого-либо фактического суверенитета, чтобы лишить украинских чиновников права участвовать в будущих прямых переговорах и вместо этого представить переговоры с Россией как ответственность западных официальных лиц», — констатируют аналитики Института. Именно поэтому Москва регулярно подчеркивает свое недовольство Западом, чтобы создать динамику, исходя из которой западные чиновники могут чувствовать себя вынужденными пойти на упреждающие уступки ради вовлечения России в переговорный процесс. «Кремль будет постоянно изображать украинских чиновников как затягивающих войну без необходимости, в то же время повторяя свои военные цели, в попытке повлиять на западных чиновников, чтобы те заставили Украину вести переговоры на более выгодных для России условиях», — заключают аналитики ISW.

Отдельно они констатирует, что Кремль все активнее интегрирует избранных «военкоров» в свои информационные кампании — вероятно, в попытке восстановить доминирующее положение власти в информационном пространстве. Среди признаков такой тенденции ISW называет:

почти 20-минутное интервью одного из «военкоров» российскому федеральному каналу, в котором тот изложил ключевые кремлевские нарративы о мобилизации и поддержке военных действий;

заметная активизация усилий Кремля по вовлечению известных « военкоров» в поддержание государственной риторики — в том числе предложение им официальных высоких должностей ( «военкор» Александр Коц недавно был включен в обновленный состав Совета по правам человека РФ, а создатель провоенного Телеграм-канала Рыбарь Михаил Звинчук был включен в рабочую группу « по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации»).

«Назначение Путиным этих „военкоров“ на официальные должности свидетельствует и о том, что он одобряет их крайние, а иногда и геноцидные заявления», — предупреждают в ISW. Там полагают, что Кремль действительно мог бы выиграть от интеграции мнений отдельных влиятельных «военкоров» и блогеров в свое информационное пространство, однако ему вряд ли удастся «приручить» все это крайне разношерстное сообщество. Тем временем российские СМИ начали ранжировать «военкоров» и их растущую популярность, выделив среди тысяч каналов Telegram не менее 50 наиболее влиятельных. Один из них уже заявил, что сообщество «военкоров» якобы «спасло» плохо организованную и консервативную информационную кампанию Кремля, одновременно указав на то, что «централизовать» такое обширное сообщество «невозможно».

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки

ВСУ, вероятно, добились бОльших успехов на северо-востоке Украины, чем ранее оценивал ISW. В Институте отмечают, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил 27 декабря, что российские войска оккупируют 1,6% территории Харьковской области, тогда как ISW полагал, что оккупированными остаются около 1,747% этой территории. ВСУ, вероятно, сумели освободить Двуречную, Новомлынск и Тавольжанку на северо-востоке Харьковской области, а также Коломыйчиху в Луганской области — ISW соответственно обновил свои карты.



В Институте отмечают, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил 27 декабря, что российские войска оккупируют 1,6% территории Харьковской области, тогда как ISW полагал, что оккупированными остаются около 1,747% этой территории. ВСУ, вероятно, сумели освободить Двуречную, Новомлынск и Тавольжанку на северо-востоке Харьковской области, а также Коломыйчиху в Луганской области — ISW соответственно обновил свои карты. Российские силы продолжают попытки наступательных операций в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка.

Армия РФ продолжает свои усилия по укреплению сил на юге Украины.

Кремль продолжает кампанию публичного осуждения и наказания « дезертиров и саботажников».

дезертиров и саботажников». Российские власти активизируют усилия по депортации детей с оккупированных территорий в Россию.