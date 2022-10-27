Риторика Путина и его настоящие цели несовместимы с переговорами, херсонские коллаборанты «дали заднюю» — карты и оценки ISW 27 октября, 06:43 Владимир Путин на военном полигоне в Рязанской области, 20 октября 2022 (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Риторика российского диктатора Владимира Путина и его новые уничижительные слова о суверенитете Украины несовместимы с идеей равноправных переговоров и свидетельствуют о по-прежнему максималистских целях диктатора в войне.

Об этом в своей новой сводке по итогам 26 октября сообщает Институт изучения войны (ISW).

Расследование агентства Reuters, журналисты которого проанализировали брошенные россиянами документы на одном из командных пунктов в Балаклее Харьковской области, подтверждают более ранние оценки ISW о плохом состоянии российских войск. В частности подтвердились оценки о том, что силы армии РФ в Украине «серьезно деградировали и в значительной степени утратили наступательные возможности с лета 2022 года», что высокопоставленные российские командиры стратегического уровня вмешиваются в принятие решений даже командиров оперативного уровня по тактическим вопросам, а также что боевой дух россиян очень низок. Расследование Reuters в частности показало, что российские подразделения под Балаклеей были сильно недоукомплектованы: так, комплектация боевого батальона составляла 19,6%, а резервного подразделения — 23%. В то же время низкий моральный дух, плохая логистика и слишком властное командование способствовали провалам российских войск. Агентству удалось подтвердить пример, когда руководство Западного военного округа России прямо запретило подчиненному отступать с непригодной позиции в небольшом селе Граково (Чугуевский район Харьковской области, площадь села менее трех квадратных километров). В итоге ВСУ нанесли поражение армии РФ в Балаклее и разгромили российские войска в восточной части Харьковской области примерно 8−10 сентября.

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Риторика российского диктатора Владимира Путина указывает на то, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели войны. 26 октября Путин заявил, что Украина якобы «потеряла суверенитет», а США используют ее как «таран» против России, Союзного государства РФ и Беларуси, ОДКБ и СНГ. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин расширил этот нарратив, заявив 26 октября, что «Украина потеряла способность существовать как государство», что она «оккупирована НАТО» и «стала колонией США». «Такая риторика несовместима с переговорами на равных о прекращении огня, не говоря уже об урегулировании конфликта, который начала Россия, — заключают аналитики ISW. — Наоборот, это убедительно свидетельствует о том, что Кремль по-прежнему стремится к военной победе в Украине и к смене „режима в Киеве“ [термин российской пропаганды для обозначения руководства Украины — прим. ред.], что на постоянной основе переориентировало бы Украину с западного вектора под контроль России». Заявления Кремля также указывают на то, что настоящие цели Путина выходят не только за пределы районов Украины, которые фактически контролируют его войска, но и за пределы территорий, которые РФ якобы аннексировала, полагают в ISW.

Оккупационные «власти» в Херсонской области пытаются смягчить информационные последствия хаоса, спровоцированного их более ранними заявлениями и первыми признаками вывода войск РФ с западного берега Днепра. Главарь херсонских коллаборантов Владимир Сальдо 26 октября заявил, что полностью разрушить дамбу Каховской ГЭС «практически невозможно» и что даже разрушение шлюзов плотины ГЭС приведет «всего лишь» к повышению уровня воды Днепра менее чем на 2 метра. Однако такие слова Сальдо «прямо противоречат» его собственным недавним заявлениям и предупреждениям, которые 18 октября озвучивал генерал Сергей Суровикин, командующий ВС России в Украине. Оба они лживо заявляли о том, что Украина якобы планирует нанести удар по Каховской ГЭС и спровоцировать наводнение. Очевидное опровержение Сальдо своих собственных предупреждений может свидетельствовать о том, что он стремится сохранить свою способность «руководить» и пытается подавить беспокойство, сопровождающее массовую депортацию гражданских лиц, а также перемещение российских военных, оккупантов и коллаборантов через Днепр. Сальдо также заявил, что основные коммунальные и финансовые услуги в регионе будут предоставляться даже несмотря на «эвакуацию» на восточный берег. «Заявления Сальдо свидетельствуют о том, что его администрация пытается подавить панику в информационном пространстве — вероятно, для того, чтобы сохранить контроль над населением Херсонской области на фоне продолжающейся «эвакуации», — заключают эксперты Института изучения войны.

Они также обращают внимания на новые признания российских чиновников о фактической депортации украинских детей в Россию под предлогом усыновления и отдыха. Так, 26 октября российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова признала, что усыновила украинского ребенка, депортированного из Мариуполя в РФ. А запорожский коллаборант Владимир Рогов сообщил 26 октября, что лишь в этом году более 500 детей из Энергодара отправились на «отдых» в оккупированный Крым (в частности Евпаторию) и город Анапа Краснодарского края РФ. Таким образом, Россия продолжает «использовать рекреационные поездки для депортации украинских детей в РФ и на оккупированные Россией территории». Как ранее сообщал ISW, насильственное усыновление украинских детей в российские семьи представляет собой нарушение Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Российские силы провели штурм села Терновая в Харьковской области — вероятно, чтобы удержать там украинские силы и помешать усилить контрнаступательные операции ВСУ в других местах. 26 октября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили атаку на село Тернова (40 км к северо-востоку от Харькова), которая находится на значительном удалении от районов, охваченных контрнаступлением Украины на востоке. «Российские силы, вероятно, не намерены возвращать ограниченную территорию в приграничных районах Харьковской области, но надеются удержать в этом районе украинские силы, который в противном случае могли бы присоединиться к контрнаступательным операциям», — отмечают в ISW. Там также считают, что армия РФ полагается на аналогичный эффект на северо-западе Украины, где часть сил ВСУ удерживают из-за развертывания российских сил в составе объединенной группировке войск в Беларуси, а также информационного шума вокруг этого направления.

26 октября спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опроверг сообщения The Washington Post и дальнейшие выводы ISW о том, что он пошел на конфронтацию с Путиным и другими группировкам «силовиков» в Кремле относительно хода российской войны в Украине. (Прямая цитата Пригожина в ответ на вопрос журналистов об оценках ISW: «Я впервые oб этoм слышу. Мне, кoнечнo, лестнo, чтo у меня кoнфликт не сo слабаками, нo кoнфликта с силoвикaми у меня нет. Если бы был, вы бы увидели этo пo бланшу пoд глaзoм. Для меня очень страннo, что aмериканская рaзведка и СМИ знают oбo мне бoльше, чем я сaм. Видимo, у них прямая связь с моей [недавно умершей] тещей»). В ответ в ISW напомнили, что публикуют свои ежедневные обобщения без доступа к каким-либо секретным разведданным либо материалов из закрытых источников, используя только общедоступную информацию, доступные спутниковые снимки, а также российские, украинские и западные открытые источники и социальные сети.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские источники утверждают, что украинские силы вели контрнаступательные операции западнее Сватово ( Луганская область);



Луганская область); российские войска продолжают подготовку оборонительных позиций на западном и восточном берегах Днепра в Херсонской области;

российские источники сообщают, что ВСУ продолжают вести контрнаступательные операции на северо-западе Херсонской области;

российские силы продолжают вести наземные атаки в Донецкой области ( бахмутское и авдеевское направление);

бахмутское и авдеевское направление); российские военные пытаются вербовать иностранцев для поддержки своих военных операций в Украине;

российские оккупационные « власти» в Херсонской области продолжают переселять жителей с западного берега Днепра.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW