Оккупанты готовят попытку атаковать Бахмут с линии Берестово — Соледар: карта боевых действий 27 июля, 08:07 Военнослужащие ВСУ в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Об этом в своей новой сводке за 26 июля сообщает американский Институт изучения войны.

Комментируя бои на Донбассе и в Харьковской области, аналитики ISW отмечают, что российские войска вчера провели ограниченные наземные атаки северо-западнее Славянска и обстреляли населенные пункты юго-восточнее и юго-западнее Изюма. Генштаб ВСУ также отметил, что оккупанты провели разведывательную операцию в районе села Чепель, примерно в 60 км к северо-западу от Славянска между Харьковом и Изюмом. «Эта попытка разведки может свидетельствовать о том, что российские войска стремятся обезопасить тыл своих операций на Изюмско-Славянском направлении», — считают авторы обзора.

Видео дня

Генштаб Украины также сообщил 26 июля, что украинские силы отразили штурмы российских оккупантов в районе парка Святые горы, примерно в 20 км к северо-востоку от Славянска. ISW обращает внимание, что национальный парк Святые горы ограничен восточным берегом реки Северский Донец, однако маловероятно, что российские войска уже форсировали реку и продвигаются на юго-запад в сторону Славянска. Есть и два других гипотетических объяснения, по мнению экспертов ISW:

что украинские силы форсировали реку Северский Донецк, пробившись на на территорию парка, и вступили в бой с российскими войсками в этом районе — «что заслуживало бы внимания, но доказательств этому нет», пишет ISW

что российские войска просто вели наступательные действия где-то в окрестностях парка, в местности к северо-востоку от Славянска.

25−26 июля российские войска также незначительно продвинулись в районе северо-восточнее Бахмута и, вероятно, взяли под контроль Берестово после контролируемого отхода ВСУ из этого района. «Российские войска, скорее всего, воспользуются этой позицией, чтобы двигаться на юго-запад по автомагистрали T1302 в направлении Соледара и попытаться атаковать Бахмут с линии Берестово-Соледар. Российские войска также ведут бои возле самого Соледара», — пишет ISW.

В Херсонской области российские войска по-прежнему концентрируют усилия на обороне занятых позиций и предприняли ограниченную безуспешную попытку штурма на северо-западе области — вероятно, пытаясь оттеснить украинские позиции на восточном берегу реки Ингулец. Тем временем ВСУ продолжают наносить удары по российским складам боеприпасов и скоплениям живой силы в Херсонской области, что, вероятно, усложняет логистику армии РФ в регионе.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:



украинская разведка продолжает раскрывать планы Кремля по аннексии оккупированных территорий Украины посредством фальсифицированных референдумов, тогда как российские марионетки в «Л/ДНР» объявляют об ускорении планируемых сроков захвата украинских земель — вероятно, чтобы согласовать этот процесс с целями и Кремля;

маловероятно, что российские силы оккупируют значительную дополнительную территорию Украины до вероятного старта процесса аннексии в начале осени;

российские войска заняли « маргинальные позиции» северо-восточнее Бахмута и продолжают боевые действия к востоку и югу от Бахмута;.



маргинальные позиции» северо-восточнее Бахмута и продолжают боевые действия к востоку и югу от Бахмута;. оккупанты провели ограниченную атаку к северо-западу от Изюма — вероятно, чтобы обезопасить российские тылы на линии Изюм — Славянск;

армия РФ провели ограниченные атаки к юго-западу от Донецка, недалеко от границы с Запорожской областью;

Кремль продолжает формировать региональные « добровольческие батальоны» для развертывания в Украине.



Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.