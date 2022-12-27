Как в России отреагировали на удары по базе Энгельс-2 и что кроется за лживыми заявлениями Путина о переговорах — ISW 27 декабря, 08:48 Владимир Путин умышленно пытается склонить Запад к давлению на Украину в вопросе переговоров (Фото:Sputnik/Mikhail Kuravlev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин пытается ввести Запад в заблуждение относительно своих намерений о переговорах, а также, вероятно, обеспокоен недостаточной поддержкой войны среди российских элит.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 26 декабя.

Вероятные удары Украины по легитимным военным целям в глубоком тылу России продолжают нервировать российское провоенное сообщество, заключают аналитики ISW. Так, новый удар по авиабазе в городе Энгельс Саратовской области РФ дал ряду российских «военкоров» повод вновь раскритиковать Минобороны РФ и возможности российской противовоздушной обороны. Критике подверглось и то, как власти РФ попытались справиться с атакой, и их реакция на предполагаемый удар Украины вглубь российского тыла в ночь на 26 декабря. Один из «военкоров», связанный с ЧВК Вагнера, спросил, почему российская ПВО «чудесным образом» предотвращает удары лишь «точно над аэродромом/воинской частью», и напомнил, что аэродром Энгельс находится в 500 км от границ России. А Игорь Гиркин (Стрелков) саркастически «поздравил» российские средства ПВО «с очередной победой» и озвучил вопрос о том, почему РФ позволяет беспилотниками проникать так глубоко внутрь территории России, а «ударные БПЛА противника раз за разом „засыпают обломками“ наши стратегические объекты, нанося чувствительные потери в людях и технике». Другие «военкоры» также подвергли критике технические возможности российских систем ПВО и РЭБ и выразили обеспокоенность неспособностью России защитить свою важнейшую инфраструктуру. «Ведущие голоса в провоенном информационном пространстве РФ, скорее всего, продолжат использовать предполагаемые атаки на внутреннюю безопасность России, чтобы критиковать возможности российских военных и руководство и призывать к эскалации действий против Украины», — прогнозирует ISW.

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Эксперты Института детально анализируют заявления Владимира Путина, которые он озвучил 25 декабря в пропагандистком интервью программе Москва. Кремль. Путин. Вот главные из наблюдений аналитиков ISW:

Вопреки отдельным сообщениям, в этом интервью Путин не озвучивал предложение о переговорах с Украиной. Он выразил несогласие с тем, что война приближается к «опасной черте», и заявил, что у России якобы нет иного выбора, кроме как «продолжать защищать своих граждан». Лишь после этого Путин отметил, что Россия будто бы «готова вести переговоры со всеми сторонами», вовлеченными в конфликт. При этом диктатор не заявлял, что Россия готова вести переговоры напрямую с Украиной. Вместо этого он вновь озвучил свою ложную версию о том, что Украина (которую он назвал «другой стороной») якобы нарушила дипломатические договоренности с РФ еще до вторжения. Заявления Путина о теме переговоров «были сосредоточены на мнимых дискуссиях с Западом, а не с Украиной, и отражают его постоянные обвинения в том, что Украина является просто пешкой Запада», а не активным участником событий, трактуют слова российского диктатора аналитики ISW. Его новые высказывания соответствуют именно этой линии риторики и свидетельствуют о том, что он по-прежнему намерен преследовать свои максималистские цели в войне против Украины и не обозначал предметных условий для переговоров (Путин также заявил, что, по его мнению, Россия «действует в правильном направлении»).

Заявления Путина от 25 декабря являются частью преднамеренной информационной кампании, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и подтолкнуть Украину к предварительным уступкам. ISW обращает внимание, что Кремль не опубликовал полную стенограмму интервью Путина на своем официальном сайте (в отличие от обычной практики) — возможно, именно для того, чтобы способствовать искажению изначальных заявлений диктатора на русском языке и подчеркнуть его расплывчатое заявление о якобы готовности к переговорам.

Путин, вероятно, обеспокоен недостаточной поддержкой войны среди элит и, возможно, готовит почву для национализации их собственности. В новом интервью Путин заявил, что в России «есть люди, которые действуют исключительно в своих интересах» — такой была часть его ответа на вопрос об отношении россиян к войне. Путин добавил, что 99,9% россиян якобы готовы «все положить в интересах родины». Его критические замечания, вероятно, сосредоточены на тех, кто не полностью поддерживает войну. В этом контексте ISW отмечает аналогичные заявления Путина на прошлой неделе, когда он отметил, что некоторые бизнесмены, выводящие российские деньги за рубеж («просто деньги вынимают» из РФ), якобы представляют «опасность» для России. Заявления Путина также согласуются с подготовкой Госдумы РФ к внесению законопроекта о повышении налоговых ставок для россиян, покинувших страну после начала «спецоперации» — вероятно, в качестве наказания за уклонение от участия в войне. Кремль, скорее всего, будет использовать средства, полученные за счет налогов, для финансирования своей войны в Украине, напоминает ISW.

Институт изучения войны обращает внимание на сообщение ГУР Минобороны Украины о том, что в России снова сменили командующего западным военным округом (ЗВО). С этой должности был снят генерал-полковник Сергей Кузовлев, который успел побыть на посту лишь около месяца, а вместо него назначили генерал-лейтенанта Евгения Никифорова — «человека Суровикина-Пригожина», сообщили в ГУР. До этого назначения он занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками восточного военного округа. «Ранее украинская разведка сообщала, что Пригожин заключил союз с Суровикиным, и что оба они являются соперниками министра обороны России Сергея Шойгу», — напоминает ISW. Аналитики Института отмечают, что Никифоров имеет опыт командования подразделениями ЧВК Вагнера на Донбассе в 2014—2015 годах. Расследование Bellingcat показало, что основатель этой ЧВК Дмитрий Уткин рапортовал именно Никифорову — среди других представителей российской военной разведки — когда тот был начальником штаба 58-й общевойсковой армии России в 2015 году. А расследование Службы государственной безопасности Украины установило, что 14 июня 2014 года Никифоров приказал Уткину и его «вагнеровцам» уничтожить украинский транспортный самолет Ил-76 (был сбит при заходе на посадку в Луганске).

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские и украинские войска продолжают наступательные действия на линии Сватово-Кременная;



украинские источники сообщают, что украинские войска ведут бои возле Кременной;

российские источники утверждают, что войска РФ якобы добились ограниченных успехов к северо-востоку от Бахмута;

российские силы продолжают наземные атаки в районе западных окраин Донецка;

украинские военные указывают, что армия РФ могла сосредоточить неуточненные силы для наступательных или показательных операций в Запорожской области, что российские силы пытаются провести небольшие операции по разведке боем, чтобы выйти на правобережную часть Херсонской области;

российские чиновники и националисты начали критиковать « снисходительную» политику Кремля в отношении миграции и паспортизации мигрантов из Центральной Азии;

снисходительную» политику Кремля в отношении миграции и паспортизации мигрантов из Центральной Азии; россия продолжает усилия по укреплению контроля над оккупированными территориями в Украине посредством манипулирования процедурами получения гражданства.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе и битва за Бахмут

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW