Набор «пушечного мяса» в РФ подрывают четыре недавних волны скрытой мобилизации и провалы пропаганды: оценки ISW 26 сентября, 09:21 Российские силовики после разгона акции протеста против мобилизации в Москве (Фото:REUTERS)

Хотя российская мобилизация и может численно пополнить армию России дополнительными силами, она будет фундаментально неэффективной и обернется для властей РФ серьезными внутренними социальными и политическими издержками.

Об этом в своей новой сводке по итогам 25 сентября пишут аналитики американского Института изучения войны. Они подчеркивают, что намеренно уделили особо внимание путинской мобилизации.

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Не уменьшая ее рисков для Украины, в ISW полагают, что режим Владимира Путина вряд ли способен преодолеть «фундаментальные структурные проблемы» мобилизации. «Крайне маловероятно, что силы, сформированные в результате такой „частичной мобилизации“, существенно увеличат чистую боевую мощь российской армии в 2022 году», — считают эксперты ISW. Они констатируют, что сейчас первостепенной целью властей РФ кажется «доставка тел на поле боя». Тогда как для того, чтобы мобилизация имела существенный эффект в долгосрочной перспективе, России было бы необходимо устранить глубокие проблемы в системе подготовки личного состава и снабжения армии.

Вот лишь некоторые из таких проблем, на которые указывают аналитики ISW:

вооруженные силы РФ не организовывали эффективной широкомасштабной мобилизации ( или ее подобия) как минимум с 2008 года и не создавали резервных сил, необходимых для внезапной мобилизации, предназначенной для немедленного воздействия на ситуацию на поле боя. «Быстрых решений этих проблем нет», — констатирует ISW;

или ее подобия) как минимум с 2008 года и не создавали резервных сил, необходимых для внезапной мобилизации, предназначенной для немедленного воздействия на ситуацию на поле боя. «Быстрых решений этих проблем нет», — констатирует ISW; с 1874 по 2008 год российская и советская кадровая политика в армии была разработана для поддержки полной массовой мобилизации всего мужского населения на случай полномасштабной войны. Однако с 2008 года власти России попыталась перевести армию на полностью добровольческую основу ( профессиональную модель контрактников) и реформировать ее. В условиях финансового кризиса 2008 года и других причин этот переход полностью осуществить не удалось. «В итоге вооруженные силы РФ получили гибридную модель, в которой смешались призывники и профессиональные солдаты», — напоминает ISW;

профессиональную модель контрактников) и реформировать ее. В условиях финансового кризиса 2008 года и других причин этот переход полностью осуществить не удалось. «В итоге вооруженные силы РФ получили гибридную модель, в которой смешались призывники и профессиональные солдаты», — напоминает ISW; сокращение обязательного срока службы призывников ( с двух лет до года) сделало российские резервы менее боеспособными;

с двух лет до года) сделало российские резервы менее боеспособными; за последние 15 лет попытки реформ в армии РФ ( в частности приоритет создания профессиональных сил) вероятно, привели к деградации бюрократических структур, необходимых для мобилизации.

Кроме того, за последний год Путин уже провел как минимум четыре попытки скрытой мобилизации — что, вероятно, истощило пул боеспособных (и желающих служить) резервистов еще до начала «частичной мобилизации», напоминают аналитики ISW. Вот эти волны:

осенью 2021 года — сборы резервистов « боевого армейского резерва страны» ( БАРС), целью было набрать 100 000 добровольцев для обучения и поддержания боеспособности на время пребывания в резерве ( попытка в значительной степени провалилась, и к моменту российского вторжения в феврале 2022 года цель была достигнута лишь частично);

боевого армейского резерва страны» БАРС), целью было набрать 100 000 добровольцев для обучения и поддержания боеспособности на время пребывания в резерве попытка в значительной степени провалилась, и к моменту российского вторжения в феврале 2022 года цель была достигнута лишь частично); параллельно с БАРС в 2021 году армия РФ провела вынужденную мобилизацию части своего регулярного резерва в рамках подготовки к вторжению в Украину ( точных подробностей мало, но западные разведки сообщали, что российские военные призвали « десятки тысяч» резервистов для пополнения частей перед тем, как отправить их в Украину);

точных подробностей мало, но западные разведки сообщали, что российские военные призвали десятки тысяч» резервистов для пополнения частей перед тем, как отправить их в Украину); третья, меньшая волна мобилизации последовала вскоре за самим вторжением, когда появилась информация о том, что в начале марта 2022 г. были призваны тысячи резервистов, чтобы восполнить потери России;

четвертую попытку мобилизации своего населения Путин предпринял в июне-июле 2022 года, когда РФ пыталась формировать « добровольческие батальоны» — ряд их действительно оказались на фронте в Украине, хотя и с минимальной эффективностью.

Нынешние попытки протестов и сопротивления принудительной мобилизации в РФ также отражают повторяющиеся и неожиданные провалы Путина в подготовке своего населения к большой войне, констатирует ISW. «Информационные провалы Путина в этом отношении особенно важны, поскольку на территории России нет ни украинских войск, ни войск НАТО, а также нет угрозы какого-либо вторжения вглубь России. Это не 1812, 1914 или 1941 год. Факторы, которые приводили к народной мобилизации в предыдущих войнах с Россией, в этой агрессивной войне просто отсутствуют, как бы Путин ни преподносил ее своему народу», — заключают эксперты института.

В то же время они подтверждают, что сил российской государственной машины все же будет достаточно, чтобы мобилизированные оказались на фронте. «Процесс будет безобразным, качество резервистов — низким, а их мотивация к бою, вероятно, еще хуже. […] Эта мобилизация не повлияет на ход конфликта в 2022 году и, возможно, не окажет значительного влияния на способность России поддерживать нынешний уровень своих усилия [на поле боя] в 2023 году», — все же делают вывод эксперты ISW.

Другие их выводы по итогам 25 сентября:

ВСУ, вероятно, освободили поселок Шевченко в Донецкой области;

украинские силы, вероятно, контролируют Малиевку в Харьковской области;

украинские силы ведут атакуют российские позиции в районе Карповки, Нового, Редкодуба и Новосергеевки в Донецкой области.

Карта боевых действий

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

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