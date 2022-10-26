Почему Путину становится все сложнее ублажать «партию войны» и зачем РФ бредовая риторика о «десатанизации» Украины — оценки и карты ISW 26 октября, 08:58 Украинский военнослужащий в Донецкой области, где бойцы ЧВК Вагнера месяцами атакуют позиции ВСУ, силясь захватить новые территории (Фото:Natalia Rozhniativska/Press Service of the 30th Prince Konstanty Ostrogski Mechanized Brigade of the Ukrainian)

В российском крыле «силовиков» — сторонников войны, располагающих собственными военными формированиями — растет волна воинственной критики в адрес Минобороны РФ и способности российских властей добиться своих максималистских целей.

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Об этом в своей новой сводке по итогам 25 октября сообщает Институт изучения войныISW).

Представители условного крыла российских «силовиков» (ISW дал такое определение людям из ближайшего окружения Владимира Путина, которые обладают значительной властью и направляют боевые подразделения в Украину) все шире выражают свое недовольство тем, как власти РФ ведут военные действия против Украины. По мнению аналитиков Института, это указывает на то, что в долгосрочной перспективе Путину будет все труднее «ублажать» сторонников войны.

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Так, молчавший некоторое чеченский главарь Рамзан Кадыров пожаловался на слишком «слабый» ответ РФ на «снаряды в нашу сторону» (освобождение Украиной своих территорий, которые Москва попыталась аннексировать — прим.ред.). Кадыров заявил, что Россия должна «стереть с лица земли украинские города». В ISW полагают, что таким образом Кадыров «косвенно критикует масштаб российской ракетной кампании против украинской энергетической инфраструктуры». Ранее в Институте уже прогнозировали, что такие обстрелы вряд ли удовлетворят провоенный националистический лагерь в долгосрочной перспективе — учитывая, что Путин не способен исправить многие недостатки российской военной кампании в Украине и не может выполнить свои максималистские обещания.

«Разглагольствования Кадырова также подчеркивают ошибку Путина, аннексировавшего четыре украинские области до того, как российские войска достигли их границ, что спровоцировало замешательство относительно того, где [согласно незаконному фарсу Кремля] начинается «российская территория», — пишут аналитики ISW. Они также прогнозируют, что подобная критика внутри кремлевской элите, вероятно, будет усиливаться по мере того, как Путин теряет все больше оккупированных территорий.

Еще одним примером прямого противостояния российских «силовиков» Путину Институт называет информацию The Washington Post о том, что спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в частной беседе с диктатором подверг резкой критике Минобороны России. Этот эпизод подтверждает оценки ISW относительно того, что Пригожин «занимает уникальное положение, которое позволяет ему пожинать плоды зависимости Путина от сил ЧВК Вагнера, не неся формальной ответственности за какое-либо направлени [боев] либо территорию в Украине и обладая при этом значительным влиянием в информационном пространстве». В то время как путинский режим во многом зависит от монополизации государственного информационного пространства, «Пригожин все больше бросает вызов этой монополии», отмечают в Институте — в том числе через подконтрольные ему Телеграм-каналы и вероятно финансируемое им Федеральное агентство новостей.

Влияние Пригожина в информационном пространстве проявляется в частности в «позитивном» для РФ имидже «вагнеровцев» — несмотря на то, что им не удалось добиться значительных успехов в районе Бахмута. Войска ЧВК все еще не достигли Бахмута и, как сообщается, несут значительные потери — хотя бои за город ведутся с начала лета.



Появление в российской пропагандистской риторике очередного абсурдного оправдания войны — лозунга о «десатанизации» Украины — ISW связывает с тем, что российские чиновники «все чаще пытаются увязать войну с религиозными концепциями», которые формально были бы понятны как христианам, так и мусульманам («дешайтанизация») — вероятно как способ угодить группам религиозных меньшинств в российских вооруженных силах и с целью отвлечь внимание от инакомыслия в этих рядах. Ране расколы между военнослужащими-мусульманами и немусульманами вызвали всплески насилия в армии РФ.

Усилия оккупантов по «эвакуации» жителей Херсонской области на самом деле, вероятно, являются частью более широкой схемы далеко не временного переселения. В ISW считают, что заявления одного из херсонских коллаборантов Кирилла Стремоусова (25 октября он «отчитался» о переселении 22 тыс. человек с западного берега Днепра на восточный из планируемых 60 тыс.) доказывает, что российские оккупационные «власти» «рассматривают эвакуацию как предвестник постоянного переселения большого количества украинцев». Это безусловно нарушает нормы международного права, напоминают в ISW.

Кремль, по-видимому, начинает воплощать в жизнь недавние указы диктатора о «военном положении». 25 октября Путин провел заседание координационного совета по этой теме, на котором мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости ввести дополнительные меры безопасности в приграничных областях. Путин также потребовал «более высоких темпов работы по всем направлениям [обеспечения армии РФ в войне против Украины] и предельно реалистичной оценки ситуации». «Эти комментарии указывают, что Кремль намерен использовать недавнее объявление военного положения для облегчения мобилизации и связанных с войной усилий внутри РФ», — считают эксперты Института.

Они также обращают внимание на свежий опрос российского Левада-центра, согласно которому число россиян, желающих перемен, сократилось — вопреки недавним социальным стрессам, спровоцированным санкциям, мобилизацией и войной против Украины. Процент россиян, считающих, что России нужны решительные, полномасштабные перемены, снизилось с 59% в июле 2019 года до 47% в октябре 2022 года. Опрос также показывал, что из тех россиян, которые желают полномасштабных перемен, лишь 11% хотят смены правительства в той или иной форме, и 10% хотели бы, чтобы война против Украины закончилась и Россия начала переговоры с Киевом.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские источники утверждают, что 25 октября украинские силы провели наземные атаки западнее Сватово и в районе Кременной;



войска РФ продолжают оборудовать оборонительные и запасные позиции на восточном берегу Днепра;

в Донецкой области армия РФ ведет безуспешные наземные атаки ( Генштаб ВСУ сообщил о множестве отраженных штурмов в районе Бахмута , ISW также называет « маловероятным», что российские войска смогут окружить Авдеевку , учитывая низкую эффективность наступательных операций РФ под Авдеевкой с начала войны);

Генштаб ВСУ сообщил о множестве отраженных штурмов в районе , ISW также называет маловероятным», что российские войска смогут окружить , учитывая низкую эффективность наступательных операций РФ под Авдеевкой с начала войны); российские военные продолжают мобилизацию личного состава в нарушение правил набора, мобилизация также создает нагрузку на российский рынок труда;

украинские партизаны совершили нападение на главу оккупационных « властей» на захваченной территории Запорожской области.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW