Локальное продвижение армии РФ в районе Углегорской ТЕС не поможет оккупантам взять Бахмут — карта боевых действий и оценки ISW 26 июля, 08:01 Украинский военный возле горящего поля на границе Донецкой и Запорожской областей (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko/File Photo)

Армия РФ добилась незначительных успехов к югу от Бахмута, однако вряд ли сможет эффективно использовать это продвижение, чтобы взять под полный контроль сам Бахмут.

Об этом в своей новой сводке за 25 июля сообщает американский Институт изучения войны.

По данным его аналитиков, 25 июля российские силы (включая боевиков ЧВК Вагнера), вероятно, продвинулись в Новолуганское Донецкой области и начинают захватывать территорию Углегорской ТЭС на северной окраине этого поселка. Однако, как считают в ISW, это стало возможным лишь в результате контролируемого отвода украинских сил из этого района. Кроме того, на действиях оккупантов по-прежнему сказываются те же «фундаментальные ограничения, которые ранее не позволяли им быстро захватывать территории в Луганской области».

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Российские Telegram-каналы начали сообщать о попытках россияе продвинуться в Новолуганское еще 25 мая, а это означает, что войска РФ безуспешно атаковали этот поселок в течение двух месяцев. При этом Новолуганское не является крупным населенным пунктом и не отличается особо сложным рельефом, подчеркивают в ISW. К тому же захват Новолуганского и Углегорской ТЕС не создаст выгодного выступа в линии фронта, который мог бы помочь войскам РФ продвигаться на север, в сторону Бахмута.

Операции вокруг Новолуганского показывают, что российские силы испытывают все те же проблемы с точки зрения их способности эффективно использовать геометрию поля боя в своих интересах (например, создавать эффективные выступы), отмечают ISW. Ситуация для армии РФ усугубляется теми трудностями, с которыми оккупанты регулярно сталкиваются при захвате небольших и относительно незначительных участков местности за недели или месяцы боев. Эти ограничения будут расти по мере того, как силы российских подразделений будут постоянно деградировать во время штурмов небольших поселков.

«Российские силы вряд ли смогут эффективно использовать захват Новолуганского для взятия Бахмута, а постоянные тактические и оперативные ограничения, с которыми они сталкиваются на поле боя, вероятно, будут способствовать завершению наступления на Донбассе до захвата Бахмута, Славянска или любого другого крупного города Донецкой области», — считают в Институте изучения войны.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:



российские войска провели ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к востоку от Северска и к востоку от Бахмута;



армия РФ продолжают укреплять позиции в Запорожской и Херсонской областях в ожидании контрнаступления украинских войск;

украинские силы продолжают наносить удары по опорным пунктам России на юге Украины;

российские силы продолжали выводить военную технику со склада в Омске и сталкиваются с проблемами в ремонте поврежденных боевых машин;

российские оккупационные власти продолжают ставить готовить аннексию оккупированных территорий и пытаются расширять административный контроль на этих территориях.

Война России против Украины: карта боевых действий

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Битва за Донбасс

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