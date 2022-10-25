Раскол в Кремле будет расти с поражениями РФ, ВСУ могут освободить Херсон и правобережье области до конца года — ISW 25 октября, 09:04 Военнослужащие ВСУ на поле боя (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские войска не полностью уходят с правобережной части Херсонской области и, вероятно, готовятся к битве за Херсон — однако ВСУ имеют шансы освободить эту часть региона и областной центр до конца 2022 года.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке по итогам 24 октября.



Его аналитики констатируют, что второй день подряд Кремль ведет — и даже активизировал — свою информационную операцию ложных обвинений Украины в подготовке атаки с применением «грязной бомбы». Вслед за Шойгу своим коллегам из Великобритании и США позвонил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, а командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел продолжительный брифинг на эту тему. Российские военные блогеры лишь усиливают эту информационную операцию. Однако ISW по-прежнему полагает, что сам Кремль вряд ли неизбежно готовит атаку с применением "грязной бомбой" под ложным флагом.



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Институт обращает внимание на замедление интенсивности российских воздушных, ракетных ударов и атак дронами-камикадзе по гражданским объектам в Украине. 24 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска нанесли 2 ракетных и 28 авиационных ударов, а 23 октября украинские силы сбили 16 беспилотников Shahed-136.«Более медленный темп российских […] ударов, возможно, отражает уменьшение запасов ракет и беспилотников, а также ограниченную эффективность таких ударов в достижении российских стратегических военных целей», — предполагают аналитики ISW.

В подтверждение своей версии они приводят оценки главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который также предположил, что воздействие российских террористических ударов по важнейшей украинской инфраструктуре ослабевает по мере того, как армия РФ истощает свой ограниченный арсенал крылатых ракет. По данным Буданова Россия использовала большую часть своего арсенала крылатых ракет, и теперь у нее осталось лишь 13% довоенных запасов Искандеров, 43% Калибров и 45% процентов довоенных запасов Х-101 и Х-555, что подтверждает более ранние оценки ISW о сокращении таких запасов.

Отдельно специалисты Института отмечают, что на сегодня «невозможно оценить, в какой степени продолжающиеся беспорядки и растущие протесты в Иране могут помешать Тегерану производить и поставлять беспилотники в Россию».

По мнению аналитиков ISW, внимания достойны и слова Буданова о том, что попытка аннексии Владимиром Путиным оккупированных территорий Украины 30 сентября спровоцировала раскол в Кремле, который, вероятно, будет усиливаться по мере того, как Украина освобождает свои земли. По информации Буданова и украинской разведки, некоторые кремлевские чиновники начали выступать за переговоры с Украиной в контактах со своими западными коллегами — тогда как российское военно-политическое командование начало кампанию ракетных и воздушных ударов, чтобы запугать украинцев и заставить их начать переговоры.

ISW подчеркивает, что это заявление Буданова согласуется с волной сообщений о прямой критике Путина в Кремле, появившихся менее чем через неделю фарса аннексии, начиная примерно с 6 октября. Одновременно Telegram-каналы, связанные с ЧВК Вагнера, также стали писать о появлении в Кремле двух «фракций» — провоенной и настроенной на переговоры. С тех пор спонсор ЧВК Евгений Пригожин постоянно упоминает о расколе внутри Кремля, порой даже прямо заявляя, что он является частью тех сил, которые стремятся к «войне до победы». «Эти наблюдения повышают вероятность того, что намеки инсайдеров на готовность Кремля вступить в серьезные переговоры могут не отражать собственные взгляды Путина или какие-либо принятые им решения, но могут быть частью усилий тех, кто проиграл внутренний спор с ним — чтобы убедить Запад и Украину пойти на уступки в надежде склонить Путина к своей точке зрения», — полагает ISW.

В российской армии продолжают вспыхивать расизм и нетерпимость, что увеличивает вероятность этнических конфликтов, отмечает Институт изучения войны. Такие проблемы будут лишь усиливаться с течением времени, полагают в ISW, комментируя появившееся вчера видео, на котором российский офицер избивает солдата-мусульманина за попытку помолиться в определенное время.

Российские войска, вероятно, готовятся защищать Херсон и не полностью уходят с правобережной части Херсонской области, несмотря на ранее подтвержденные сообщения о выводе некоторых российских подразделений из этих районов. Буданов заявил, что российские войска не отступают из Херсона, но вместо этого готовят город к городским боям. Это предположение согласуется с той оценкой, которую составили и аналитики ISW. Они уточняют, что войска РФ начали частичный отход с северо-запада Херсонской области еще во время подготовки к обороне Херсона, и на данный момент еще не приступили к полному выводу войск из города или области.

Тем не менее, ISW считает позиции армии РФ в Херсонской области «несостоятельными» и прогнозирует, что до конца 2022 года украинские войска, скорее всего, освободят «верхнюю часть Херсонской области» — вероятно, подразумевается правобережье региона.

По данным украинской разведки, по состоянию на 24 октября оккупанты еще не заложили достаточного количество взрывчатки для полного разрушения плотины ГЭС. Буданов отметил, что россияне, вероятно, подготовили ограниченные взрывы на отдельных участках плотины, которые не высвободят всю силу вод водохранилища. «Россияне могут попытаться повредить верхнюю часть плотины, включая дорогу, которая проходит через нее, чтобы не дать украинцам последовать за отступающими российскими войсками, если — и когда — россияне оставят западный берег Днепра», — полагают эксперты ISW.

Спонсор ЧВК Евгений Пригожин продолжает наращивать влияние и создает параллельную Вооруженным силам РФ военную структуру, которая может представлять угрозу для правления Путина — по крайней мере, в информационном пространстве, считают в Институте изучения войны. Пригожин заявил, что профинансирует формирование вагнеровского «добровольческого батальона» Игоря Гиркина, военного преступника и бывшего офицера ФСБ. Гиркин — ярый критик российского высшего военного командования и заметная фигура среди российских ультранационалистов. Его сотрудничество с Пригожиным, вероятно, привлечет к спонсору ЧВК еще более широкую националистическую аудиторию, которая поддерживает максималистские цели войны РФ против Украины. При этом Пригожин, не занимая никаких официальных должностей, обладает «роскошью» свободно рекламировать себя и свои силы, одновременно критикуя кремлевских чиновников или армию РФ и не опасаясь встречной реакции. «Путин зависит от сил Вагнера в районе Бахмуте и, вероятно, попытается умиротворить Пригожина, несмотря на то, что тот подрывает регулярную российскую армию», — полагают в Институте.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские силы освободили Кармазиновку, Мясожаровку и Невское в Луганской области и Новосадово в Донецкой области;



сооружение двух укрепленных рубежей обороны в Курской области РФ на границе с Украиной — вероятно, не более чем « театр», рассчитанный на внутреннюю российскую аудиторию, поскольку никакой опасности механизированного вторжения ВСУ на территорию России нет;

театр», рассчитанный на внутреннюю российскую аудиторию, поскольку никакой опасности механизированного вторжения ВСУ на территорию России нет; спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал медленный темп наземных операций своих сил в районе Бахмута, попытавшись беспочвенно заявить, что это « нормально» для современной войны — тем временем российские силы продолжают терять позиции вблизи Бахмута после того, как ВСУ за считанные дни освободили территорию бетонного завода на восточной окраине города ( ранее « вагнеровцы» бились за нее неделями);

нормально» для современной войны — тем временем после того, как ВСУ за считанные дни освободили территорию бетонного завода на восточной окраине города ранее вагнеровцы» бились за нее неделями); 23−24 октября украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских войск возле линии фронта в Запорожской области, а 22 октября нанесли удар по скоплению российских войск и техники в районе Энергодара;

спешность российской мобилизации, призванной устранить нехватку кадров на передовой, лишь уменьшила способность России эффективно обучать и развертывать новых военнослужащих;

в преддверии ожидаемого наступления Украины оккупанты отключили системы связи в Херсоне, пытаясь ограничить передачу информации о российских позициях от местных жителей, которые сообщали об них ВСУ.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW