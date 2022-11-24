Россия пыталась атаковать на востоке, Силы обороны отразили атаки оккупантов — карта боевых действий 24 ноября, 16:24 Украинские военные стреляют из миномета на линии фронта в Донецкой области (Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade via Reuters)

Британская разведка в четверг, 24 ноября, обнародовала последнюю карту боевых действий в Украине.

За прошедшие сутки Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах Андреевки, Бахмута, Клещиевки, Красногоровки, Марьинки, Озаряновки, Опытного и Яковлевки Донецкой области.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00 24 ноября.

Волынское и Полесское направления: ситуация существенно не меняется. Признаков формирования наступательных группировок противника нет.

Северское направление: российские войска обстреляли из реактивной и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области и Басовка, Середина Буда и Ясная Поляна Сумской области.

Инфографика: Ministry of Defence via Twitter

Слобожанское направление: в приграничных районах Белгородской области противник удерживает подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Время от времени на этом направлении россияне обстреливают силы обороны из минометов и ствольной артиллерии. Под эти обстрелы также попадают районы населенных пунктов Бологовка, Ветеринарное, Глубокое, Двуречное, Избицкое, Красное, Кудеевка, Огурцово и Стрелеча в Харьковской области.

в приграничных районах Белгородской области противник удерживает подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Время от времени на этом направлении россияне обстреливают силы обороны из минометов и ствольной артиллерии. Под эти обстрелы также попадают районы населенных пунктов Бологовка, Ветеринарное, Глубокое, Двуречное, Избицкое, Красное, Кудеевка, Огурцово и Стрелеча в Харьковской области. Купянское и Лиманское направления: противник обороняется. Здесь россияне из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреливают районы населенных пунктов Берестово, Ольшана, Вишневое, Кисловка, Крахмальное, Табаевка в Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка в Луганской области и Терны, Торское и Ямполевка в Донецкой области.

противник обороняется. Здесь россияне из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреливают районы населенных пунктов Берестово, Ольшана, Вишневое, Кисловка, Крахмальное, Табаевка в Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка в Луганской области и Терны, Торское и Ямполевка в Донецкой области. Авдеевское и Бахмутское направления: противник пытается наступать. Здесь российские войска совершили обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Берховка, Верхнекаменское, Выемка, Водяное, Григоровка, Клещиевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Первомайское, Роздолевка и Яковлевка.

противник пытается наступать. Здесь российские войска совершили обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Берховка, Верхнекаменское, Выемка, Водяное, Григоровка, Клещиевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Первомайское, Роздолевка и Яковлевка. Новопавловское и Запорожское направления: рашисты обороняются. Здесь они обстреляли районы населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Пречистовка и Шахтерское Донецкой области и Гуляйполе, Зеленая Роща, Дорожнянка, Орехов, Полтавка, Степногорск, Темировка и Красное на Запорожье.



Криворожское и Херсонское направления: оккупационные войска продолжают артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Они применили ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Берислав, Велетенское, Белозерка, Днепровское, Дудчаны, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаревка, Широкая Балка Херсонской области и Херсон. Здесь россияне ведут позиционную оборону, совершенствуют логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшают фортификационное оборудование позиций.

оккупационные войска продолжают артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Они применили ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Берислав, Велетенское, Белозерка, Днепровское, Дудчаны, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаревка, Широкая Балка Херсонской области и Херсон. Здесь россияне ведут позиционную оборону, совершенствуют логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшают фортификационное оборудование позиций. Временно оккупированная территория Крыма: ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Эти конструкции вывозят в направлении города Армянск.

ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Эти конструкции вывозят в направлении города Армянск. Временно оккупированная Горловка Донецкой области: по данным Генштаба, медицинскому персоналу больниц оккупационные власти дали указание изымать документы погибших наемников частной военной компании Вагнер, не проводить судмедэкспертизу тел и упаковывать их в санитарные мешки для транспортировки в неизвестном направлении.



Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по двум позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, позиции противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.

Также 23 ноября произошел массированный ракетный обстрел украинских территорий, расположенных вдали от линии фронта.

В ходе массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных беспилотников Ланцет. 51 ракету и пять указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.

По данным Генштаба, всего за прошедшие сутки противник нанес 78 ракетных и 23 авиационных удара.