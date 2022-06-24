«Отступать горько». Что известно о ситуации в промзоне Северодонецка 24 июня, 19:36 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Промзона Северодонецка (Фото:Сергій Гайдай / Telegram)

24 июня источники в СМИ и местной власти сообщили о том, что Вооруженные Силы Украины оставляют позиции в Северодонецке — административном центре Луганской области. В то же время Генеральный штаб ВСУ не подтверждал эту информацию.



Выясняли, что происходит в Северодонецке, который, по данным областных властей, на 90% разрушен захватчиками.

Начало нашествия

Первая попытка штурма стотысячного города на берегу Северского Донца датирована 2 марта. Тогда оккупанты отступили.

Видео дня

Возобновление наступления в конце апреля обнажило намерения врага: форсировав реку и взяв под контроль основные трассы, окружить северодонецко-лисичанский выступ Сил обороны Украины.

Карта боевых действий на 17 апреля

Фото: ISW

Впрочем, полного окружения не произошло. ВСУ удерживали коммуникации, даже когда россияне 26 мая захватили плацдарм непосредственно в границах Северодонецка. Начались уличные бои.

12—13 июня были уничтожены мосты, соединявшие Северодонецк с соседним Лисичанском. Эвакуация мирных жителей областного центра стала почти невозможной.

Рашисты, постоянно наращивая огневую мощь, вытеснили защитников города в промышленную зону вокруг крупнейшего предприятия региона — химзавода Азот. Кроме того, усилились атаки на Лисичанск.

Сохранить войска

Вопрос, стоит ли Силам обороны Украины удерживать промзону Северодонецка любой ценой, с начала июня поднимался не раз, в том числе, как рассказал изданию Гордон советник главы Офиса президента Алексей Арестович, на совещаниях с участием высшего руководства.

«Решили пока удерживать. Военнослужащие решили. Потому что, по их оценке, они удержат. Но, я понимаю, второй Мариуполь повторять никто не собирается. В случае реальной угрозы потери города там предусмотрены различные меры», — сказал он 19 июня.

Впрочем, на следующий день оккупанты взяли под контроль село Метелкино (часть агломерации). В дальнейшем враг захватил ряд сел к югу от Лисичанска и создал угрозу для украинских частей в районе Золотого и Горского.

Утром 24 июня журналист, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны. «На том участке фронта, где я находился, отход состоялся под обстрелом, но без потерь. Отступать горько, но это решение давно уже назрело. Украинские воины достойно бились за город и сделали больше, чем возможно, в таких чрезвычайно тяжелых условиях. Без мостов и без понтонов каждый день боя был сплошным героизмом», — написал он.

В сети появилось видео якобы последнего боя за Северодонецк. Телеграм-канал Северодонецк|Восток утверждает, что кадры снял боец Иностранного легиона, а бой длился шесть часов.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона подтвердил факт отхода подразделений ВСУ. По его словам, находиться на разрушенных позициях нет смысла — растет количество погибших защитников.

Руководитель Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в интервью Радио НВ отметил: «Я так понимаю, решение на высшем военном уровне принято. Сейчас оборона будет строиться вокруг Лисичанска и контроля дороги Лисичанск — Бахмут». Также, по его словам, в убежищах завода Азот до сих пор находятся несколько сотен гражданских лиц.

Неназванный высокопоставленный представитель Минобороны США в комментарии CNN назвал происходящее «профессиональным тактическим отступлением» ВСУ. Чиновник добавил, что российские силы до сих пор «лишь дюйм за дюймом осваивают территорию» на Донбассе, и охарактеризовал действия России в Северодонецке как «очень небольшой, очень постепенный выигрыш».



Что дальше?

Даже пропагандистские ресурсы врага не отчитываются о полном захвате Северодонецка, хотя в минувшие недели там не раз размещали фейки о взятии населенных пунктов, которые на самом деле оставались под контролем ВСУ. Сайт боевиков lug-info.com писал лишь, что «ЛНР» якобы контролирует окрестности Лисичанска и продолжает наступление на Северодонецк.

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Генеральный штаб ВСУ о ситуации в районе админцентра Луганской области сообщал без подробностей. На брифинге 24 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник подчеркнул, что информация о том, находятся ли части ВСУ в Северодонецке, не должна разглашаться. «Хотел бы призвать и журналистов, и представителей органов государственной власти дать возможность Вооруженным Силам Украины сообщать открытую информацию. Это очень важно, друзья, не нужно вредить ведению оборонной операции», — сказал он.

Как отмечает BBC News Украина, в неофициальных разговорах военные предлагают обратить внимание на комментарий главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от 23 июня. Вот этот пост: «Цена свободы высока. Нам очень тяжело, поскольку огневое превосходство на стороне противника. Несмотря ни на что, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью».

В конце концов и Гайдай, и Бутусов подчеркивают, что речь идет об отступлении и перегруппировке части подразделений, а Власенко в интервью Радио Свобода добавил, что продолжительность операции — «не вопрос часа или дня».

Аналитики американского Института изучения войны предполагали, что как Северодонецк, так и Лисичанск россияне могут временно оккупировать, однако это принципиально не изменит ситуацию на фронте и о переломе в войне речь не идет.

Карта боевых действий на 23 июня



Фото: ISW

«Украинским войскам в течение прошедших недель удалось стянуть значительное количество вражеских солдат, вооружения и техники в этот район, что, вероятно, ухудшило общие способности российских войск и не дало им сосредоточиться на более выгодных направлениях продвижения. Российские наступательные операции, вероятно, остановятся в ближайшие недели независимо от того, захватят россияне район Северодонецк — Лисичанск или нет. Это, вероятно, позволит украинским силам начать разумные контрнаступления. Идеологическая зацикленность Кремля на захвате Северодонецка, как и предыдущая осада Азовстали, наверняка нанесет фатальный ущерб российским возможностям будущего продвижения в Украине», — прогнозируют в ISW.

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