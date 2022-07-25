Попытки армии РФ продвинуться к Бахмуту, Северску или Славянску пока безуспешны — карта боевых действий

25 июля, 08:02
Украинский военный готовит снаряды для гаубицы М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военный готовит снаряды для гаубицы М777 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Усилия ВСУ в Херсонской области соответствует поддержке активного контрнаступления или как минимум созданию условий для предстоящего такого наступления, тогда как армия РФ осуществляет в регионе лишь ограниченные наземные атаки.

Об этом в своей новой сводке за 24 июля сообщает американский Институт изучения войны.

Ранее его аналитики предупреждали, что информация о вероятном украинском контрнаступлении в Херсонской области, скорее всего, будет ограниченной и поступать с задержкой. Теперь они указывают на то украинские официальные лица «все чаще признают контрнаступательные операции» в регионе, ссылая на слова Владимира Зеленского, депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, данные ОК Юг.

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Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

  • 24 июля российские войска предприняли ограниченные наземные атаки северо-западнее Славянска, восточнее Северска и южнее Бахмута;
  • за последнюю неделю удары ВСУ повредили все три контролируемых Россией моста в районе Херсона;
  • российские войска предприняли ограниченные наземные атаки в Херсонской области;
  • Москва сталкивается с растущей (хотя и очень ограниченной) внутренней волной недовольства войной со стороны этнических меньшинств, представители которых несут непропорциональное бремя этой войны (в частности такие очаги возникли в Туве и Бурятии);
  • Кремль продолжает формировать региональные «добровольческие батальоны» и использует вербовочные кампании частных военных компаний в попытке привлечь дополнительные силы в армию;
  • российские оккупационные власти продолжают готовить незаконные «референдумы» — а фактически попытку аннексии — на оккупированных территориях и вербуют граждан РФ для «восстановительных работ» на этих территориях.
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24 июля российские войска провели ограниченную наземную атаку северо-западнее Славянска, однако не смогли взять под контроль Богородичное (в 20 км к северо-западу от Славянска).

Также армия РФ вчера продолжала наземные атаки восточнее Северска. Генштаб ВСУ заявил, что российские войска безуспешно пытались продвинуться западнее Верхнекаменки и Белогоровки в сторону Верхнекамянского (5 км к востоку от Северска).

Оккупанты продолжают предпринимать и попытки наземных атак южнее Бахмута — в частности за контроль над Угледарской ТЭС и Новолуганским. Однако, по данным Генштаба ВСУ, российским войскам не удалось продвинуться от поселка Роты к Семигорью, примерно в 20 км к юго-востоку от Бахмута.

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Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Донбасс Херсон Карта боя Херсонская область Карта военных действий Война России против Украины

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