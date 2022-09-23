ВСУ наступают на Лиман, мобилизация в РФ обернулась вопиющим деспотизмом и грозит Кремлю ростом недовольства — ISW 23 сентября, 08:58 Боевая работа Вооруженных сил Украины на линии фронта, сентябрь 2022 (Фото:Генштаб ВСУ)

Деспотичный подход Кремля к частичной мобилизации хотя и может закрыть установленную Москвой «квоту» мобилизованных, однако вряд ли обеспечит создание эффективных войск и породит существенное недовольство внутри страны ценой незначительной пользы для армии РФ.

Такое мнение озвучивают аналитики американского Института изучения войны по итогам 22 сентября.

Первые дни мобилизации в России показали, что Кремль избрал деспотичный подход к ней и сразу же стал открыто нарушать озвученные Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу параметры этого процесса. В итоге граждан РФ вербуют насильно и под любыми предлогами, без оглядки на опыт службы, а также демонстративно мобилизуют немногочисленных участников антивоенных протестов. Такой подход вероятно, усугубит внутреннее недовольство и без того непопулярной в РФ мерой российских властей, прогнозируют эксперты ISW.

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Они прогнозируют, что Кремль будет «в непропорционально больших масштабах» мобилизовывать представителей нерусских народов и этногрупп, а также иммигрантских общин. В Москве уже озвучивают идеи ввести обязательную военную службу для иммигрантов из Центральной Азии, получивших российское гражданство в течение последних десяти лет — под угрозой лишения их такого гражданства. А местных чиновников, вероятно, заставят мобилизовать мужчин независимо от их военного статуса. Некоторые субъекты Российской Федерации, такие как Республика Саха (Якутия) и Курская область уже вводят нормы, запрещающие резервистам покидать места постоянного проживания.

ISW отмечает первые признаки общественного гнева по всей России в ответ на действия властей, включая данные ОВД-Инфо об акциях протеста в 42 городах страны, а также случаи поджогов военкоматов и зданий местных администраций (в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Тольятти и Забайкальском крае). «Кремль, скорее всего, подавит такие протесты в ближайшие дни. Однако […] вопиющее игнорирование даже продиктованных властями параметров мобилизации может способствовать отчуждению тех слоев российской общественности, которые ранее были более терпимы к российскому вторжению в Украину, когда оно меньше касалось их лично», — считают эксперты Института.

ISW также констатирует, что Кремль, вероятно, попытался преуменьшить значение обмена пленными с Украиной, осуществив его в тот же день, когда Путин объявил о частичной мобилизации — чтобы сгладить критику выдачи узников Кремля Украины. Обмен ожидаемо оказался «крайне непопулярным» шагом в среде российских националистов и военных блогеров. Представители их ультраправого крыла раскритиковали обмен и воззвали к Кремлю с вопросами о том, отказалась ли Москва от «денацификации» Украины — одной из заявленных целей российского вторжения. Ведь ранее кремлевские пропагандисты широко освещали запланированное судилище над азовцами.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



начавшиеся переговоры с МАГАТЭ относительно Запорожской АЭС вряд ли существенно улучшат ситуацию на станции и могут дать возможность российским силам устроить провокацию — обвинив затем украинские войска в угрозе безопасности АЭС, как они неоднократно делали это в прошлом;

22 сентября ВСУ, вероятно, продолжили ограниченные контрнаступательные операции вдоль границы Харьковской и Луганской областей

ВСУ, вероятно, продолжают наступление на Лиман ( Донецкая область): 22 сентября несколько российских источников сообщали о боях к северо-западу от Лимана и утверждали, что украинские войска прорвали российскую оборону в Редкодубе и Карповке, в 20 км к северу от Лимана. Российские источники также заявили, что украинские силы совершили прорыв в районе села Коровий Яр ( 22 км к северо-западу от Лимана) и продолжают атаки в Дробышево ( западнее Лимана).

22 сентября несколько российских источников сообщали о боях к северо-западу от Лимана и утверждали, что украинские войска прорвали российскую оборону в Редкодубе и Карповке, в 20 км к северу от Лимана. Российские источники также заявили, что украинские силы совершили прорыв в районе села Коровий Яр 22 км к северо-западу от Лимана) и продолжают атаки в Дробышево западнее Лимана). представители Генштаба ВСУ хранят оперативное молчание об украинских наземных атаках в Херсонской области 22 сентября, однако подтвердили, что ВСУ продолжают наносить удары по тыловым целям армии РФ;



российские войска провели ограниченные наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области;

в последние дни российские оккупационные силы спешно создавали условия для проведения фиктивных « референдумов» об аннексии на территории оккупированной Украины с 23 по 27 сентября;



референдумов» об аннексии на территории оккупированной Украины с 23 по 27 сентября; в некоторых частях России были созданы « избирательные участки» — якобы для того, чтобы позволить « проголосовать» «перемещенным лицам» с оккупированных территорий Украины ( во многих случаях это означало силовое похищение людей, напоминает ISW);

избирательные участки» — якобы для того, чтобы позволить проголосовать» «перемещенным лицам» с оккупированных территорий Украины во многих случаях это означало силовое похищение людей, напоминает ISW); после вероятной незаконной аннексии Кремль, вероятно, потребует от оккупационных « администраций» на территории Украины обеспечить выполнение региональных « квот» российской мобилизации.

Карта боевых действий

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

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