Оккупанты перебрасывают войска на два направления, в Белгородской области РФ может готовить операцию «под чужим флагом» — ISW 23 ноября, 08:55 Строительство оборонных сооружений в Белгородской области, 22 ноября 2022 (Фото:Press service of the Governor of Belgorod Region/Handout via REUTERS)

Российская пропаганда раздувает «нелепые» и «абсурдные» утверждения о якобы риске вторжения ВСУ в Белгородскую область, в то время как РФ пытается нарастить свои силы в восточной части Запорожской и западной части Донецкой областей Украины.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 22 ноября.

Кремль, вероятно, готовит условия для атаки «под чужим флагом» в Белгородской области РФ — возможно, ради восстановления общественной поддержки войны в Украине. ISW отмечает, что кремлевские пропагандисты начали озвучивать гипотезу о том, что украинские войска якобы стремятся вторгнуться в Белгородскую область, тогда как в среде «военкоров» циркулируют дискуссии о том, что армии РФ необходимо вновь захватить Купянск в Харьковской области — якобы «чтобы свести к минимуму угрозу нападения Украины». Белгородской области Вячеслав Гладков также опубликовал кадры, демонстрирующие строительство «засечной черты» на границе Украины и Белгородской области.

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В ISW называют такие утверждения «нелепыми», «фанатастичкескими» и «абсурдными», напоминая, что Украина не имеет ни стратегического интереса во вторжении в Россию, ни возможности осуществить столь масштабную атаку. Аналитики Института предполагают, что с российской стороны подобная волна заявлений может преследовать несколько целей:

запугать российскую общественность и заставить ее поддержать войну ( поддержка бессмысленного российского вторжения снижается во многих регинах страны, в том числе вследствие проблем мобилизации и провалов на фронте, констатирует ISW);

поддержка бессмысленного российского вторжения снижается во многих регинах страны, в том числе вследствие проблем мобилизации и провалов на фронте, констатирует ISW); могут быть частью усилий Кремля по умиротворению российского провоенного националистического сообщества ( российские « военкоры» неоднократно обвиняли Кремль и Министерство обороны России в неспособности защитить Россию, включая якобы аннексированные территории — однако Москва вряд ли сможет повторно захватить Харьковскую область, как того требуют эти националистические деятели, отмечают эксперты Института);

российские военкоры» неоднократно обвиняли Кремль и Министерство обороны России в неспособности защитить Россию, включая якобы аннексированные территории — однако Москва вряд ли сможет повторно захватить Харьковскую область, как того требуют эти националистические деятели, отмечают эксперты Института); Евгений Пригожин использует нагнетание страха по поводу фиктивной угрозы « украинского вторжения» и строительства « засечной черты» для укрепления своего влияния в приграничных регионах России и во всей страны ( в этом контексте ISW приводит обвинения Пригожина в адрес властей Белгородской области в том, что они переименовали фортификационные укрепления, которые ранее называли « линией Вагнера». «Многим в этой стране не нравится активность ЧВК « Вагнер, — заявил Пригожин. — Не переживайте за название [оборонительной линии], мы все равно ее продолжаем строить»).

Российские военные значительно истощили свой арсенал высокоточных ракет, но, вероятно, в ближайшем будущем все еще смогут атаковать критически важную инфраструктуру Украины в крупных масштабах. Так ISW комментирует данные об оставшихся у России запасах ракет, которые 22 ноября обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников. В то же время глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил 22 ноября, что российские удары повредили почти все ТЭЦ, крупные ГЭС и узловые подстанции Укрэнерго в Украине. «Российские силы, вероятно, будут способны продолжать сокращать общую мощность критической украинской инфраструктуры в ближайшем будущем, учитывая текущее состояние украинской энергосистемы. Однако истощение высокоточного ракетного арсенала российских вооруженных сил, вероятно, не позволит им наносить ракетные удары в высоком темпе. ISW продолжает считать, что российская армия не сможет достичь своей цели по ослаблению украинской воли к борьбе посредством своей скоординированной кампании против украинской инфраструктуры», — делают вывод эксперты Института.

Армия РФ, вероятно, испытывает проблемы с пополнением своего арсенала высокоточными системами вооружения — включая проблемы с поставками иранских ракет, о которых 21 ноября сообщил официальный спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Россия, вероятно, значительно перегрузила существующие мощности своей военной промышленности по производству ракет, предполагает ISW.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил Иран, чтобы обсудить экономическое сотрудничество и, возможно, сотрудничество в сфере безопасности. Головченко встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером и, вероятно, встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и другими официальными лицами в ближайшие дни. Визит Головченко в Тегеран последовал за сообщением Главного управления разведки Украины от 17 ноября о том, что Иран может помочь Беларуси в производстве артиллерийских снарядов, напоминает ISW.

Передислокация российских сил предполагает, что войска РФ, вероятно, укрепляют свои позиции в восточной части Запорожской и западной части Донецкой областей. 22 ноября Генштаб Украины сообщил о переброске чеченских формирований и группировок ЧВК Вагнера в Дебальцево Донецкой области и о перегруппировке российских войск в районе Молочанска Запорожской области (к северо-востоку от Мелитополя). Источники в социальных сетях 21 ноября разместили кадры, на которых российские грузовики и автомобили в Мелитополе движутся с юга на север. На снимках с геолокацией видно, как российская военная техника движется через Безыменное и Мариуполь в Донецкой области. ISW ранее предполагал, что российские силы начали укреплять позиции в восточной части Запорожской области личным составом из Херсонской области и мобилизованным персоналом.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские источники утверждают, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово — Кременная;

российские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки;

оккупационные « власти» Крыма демонстрируют повышенное беспокойство — вероятно, из-за украинских ударов по российским наземным коммуникациям на полуострове и продолжающихся военных операций на Кинбурнской косе;

власти» Крыма демонстрируют повышенное беспокойство — вероятно, из-за украинских ударов по российским наземным коммуникациям на полуострове и продолжающихся военных операций на Кинбурнской косе; Кремль продолжает перекладывать недовольство проблемами мобилизации в РФ на Министерство обороны России;

в РФ продолжают пропагандировать принудительное усыновление украинских детей в российские семьи.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW