Армия РФ приблизилась к Лисичанску — карты боевых действий
Оккупанты продолжают наносить удары по Северодонецку и Лисичанску (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Российским силам удалось продвинуться примерно на 5 километров в направлении Лисичанска Луганской области, это произошло благодаря недавнему усилению их подразделений.
Такую оценку текущей ситуации дает разведка Министерства обороны Великобритании в свежей сводке за 23 июня.
«С 19 июня российские силы, скорее всего, смогли продвинуться на расстояние более 5 км в сторону южных окрестностей Лисичанска. Некоторые украинские подразделения отошли, видимо, во избежание оцепления. Большие успехи РФ в этом секторе, по всей вероятности, являются следствием недавнего усиления их подразделений и высокой концентрации огневых средств», — отмечает ведомство.
Наступление сил агрессора на выступе Лисичанск — Северодонецк британские разведчики оценивают как «ползучее».
«В то же время планы создания более глубокого окружения и захвата западной части Донецкой области затормозились», — говорится в сводке.
Актуальная карта боев демонстрирует, что россияне атакуют Силы обороны Украины в зоне операции Объединенных сил по четырем направлениям. На других участках фронта атаки агрессора не фиксируются. Кроме того, британские аналитики отмечают продвижение украинских сил в районе Херсонской области.
Актуальная карта боевых действий в Украине
Анализируя ситуацию в Луганской области, американский Институт изучения войны (ISW) 22 июня предполагал, что враг в ближайшие дни способен захватить Лисичанск, но вряд ли сможет быстро взять под контроль весь район Северодонецк — Лисичанск.
Карта боев в районе Северодонецка
Также захватчики активизировали усилия по перекрытию украинских линий снабжения на трассе Т1302 Бахмут — Лисичанск, но существенного продвижения там не было, отметили в ISW.
Карта боев в Луганской области
Между тем вдоль южной оси российские войска продолжали сосредотачиваться на оборонных операциях и, возможно, добились незначительных успехов в Николаевской области, к северу от Херсона, утверждают американские аналитики.
Карта боев в районе Херсона
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