Армия РФ приблизилась к Лисичанску — карты боевых действий 23 июня, 16:33 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают наносить удары по Северодонецку и Лисичанску (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российским силам удалось продвинуться примерно на 5 километров в направлении Лисичанска Луганской области, это произошло благодаря недавнему усилению их подразделений.



Такую оценку текущей ситуации дает разведка Министерства обороны Великобритании в свежей сводке за 23 июня.

«С 19 июня российские силы, скорее всего, смогли продвинуться на расстояние более 5 км в сторону южных окрестностей Лисичанска. Некоторые украинские подразделения отошли, видимо, во избежание оцепления. Большие успехи РФ в этом секторе, по всей вероятности, являются следствием недавнего усиления их подразделений и высокой концентрации огневых средств», — отмечает ведомство.

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Наступление сил агрессора на выступе Лисичанск — Северодонецк британские разведчики оценивают как «ползучее».

«В то же время планы создания более глубокого окружения и захвата западной части Донецкой области затормозились», — говорится в сводке.

Актуальная карта боев демонстрирует, что россияне атакуют Силы обороны Украины в зоне операции Объединенных сил по четырем направлениям. На других участках фронта атаки агрессора не фиксируются. Кроме того, британские аналитики отмечают продвижение украинских сил в районе Херсонской области.

Актуальная карта боевых действий в Украине

Инфографика: Министерство обороны Великобритании

Анализируя ситуацию в Луганской области, американский Институт изучения войны (ISW) 22 июня предполагал, что враг в ближайшие дни способен захватить Лисичанск, но вряд ли сможет быстро взять под контроль весь район Северодонецк — Лисичанск.

Карта боев в районе Северодонецка

Инфографика: ISW

Также захватчики активизировали усилия по перекрытию украинских линий снабжения на трассе Т1302 Бахмут — Лисичанск, но существенного продвижения там не было, отметили в ISW.

Карта боев в Луганской области

Инфографика: ISW

Между тем вдоль южной оси российские войска продолжали сосредотачиваться на оборонных операциях и, возможно, добились незначительных успехов в Николаевской области, к северу от Херсона, утверждают американские аналитики.

Карта боев в районе Херсона

Инфографика: ISW

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