Чем важен для ВСУ контроль над Кинбурнской косой и как в РФ пытаются запретить любые оценки хода войны — ISW 22 ноября, 08:31 Артиллеристы ВСУ работают на юге Украины (28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода) (Фото:ОК Юг)

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 21 ноября.



21 ноября Украина подтвердила, что ВСУ проводят военную операцию «в режиме тишины» на Кинбурнской косе (об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк). В ISW отмечают, что контроль над этой локацией позволил бы украинским силам лучше проводить потенциальные операции на левом (восточном) берегу Днепра в Херсонской области. Сейчас это последний участок территории, оккупированный российскими войсками в Николаевской области. Кинбурнская коса находится всего в 4 км от Очакова (через пролив) и позволяет контролировать вход в устья Днепра и Южного Буга, а также Николаевский и Херсонский городские порты.

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Ранее российские силы использовали позиции на Кинбурнской косе для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по украинским позициям в Очакове, на юге Николаевской области и в других районах вдоль контролируемого Украиной побережья Черного моря. При этом Кинбурнская коса находится вне 25-километровой зоны досягаемости 152-мм артиллерийских орудий, сосредоточенных российскими войсками на левом (восточном) берегу Днепра в Херсонской области. Это означает, что контроль над Кинбурнской косой помог бы ВСУ отражать удары России по контролируемому Украиной побережью Черного моря, активизировать военно-морскую активность в этом районе и проводить потенциальные операции по переходу на левый (восточный) берег в Херсонской области при значительно менее интенсивном огне российской артиллерии по сравнению с переправой через Днепр.

Резонансное видео, на котором российский солдат открыл огонь по группе украинских военнослужащих в Макеевке, когда группа войск РФ сдавались в плен, послужило катализатором дальнейшего раскола между Кремлем и известными голосами в российском информационном пространстве. В то время как российские официальные лица категорически обвинили Украину в военных преступлениях и призвали к расследованию личностей украинских солдат, участвовавших в эпизоде, несколько российских военкоров использовали видео как повод для новой критики российской военной и мобилизационной практики. Один из российских «военкоров» отметил, что видео со стрельбой в Макеевке является ярким примером того, как мобилизованным российским новобранцам не хватает морального духа и дисциплины, «чтобы должным образом бороться за свои убеждения», и назвал «смехотворным», что так много российских солдат сдались украинским войскам.

Украинская разведка полагает, что российские спецслужбы планируют атаки под ложным флагом на критически важные объекты инфраструктуры Беларуси — однако и такая попытка, вероятно, не сможет заставить белорусских военных вступить в войну против Украине. ISW пересказывает информацию Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) о вероятных террористических атаках «под чужим флагом» на объекты инфраструктуры Беларуси (включая белорусскую АЭС Островец), в которых РФ попытается обвинить Украину. Однако аналитики ISW напоминают, что по-прежнему считают «крайне маловероятным» вступление Беларуси в войну из-за серьезного внутреннего риска, связанного с тем, что такое шаг может представлять собой угрозу для выживания режима Александра Лукашенко. «Потенциальные атаки под ложным флагом по-прежнему вряд ли изменят внутренние факторы, которые, по оценке ISW, сдерживают готовность Лукашенко вступить в войну на стороне России», — подчеркивают эксперты Института.

Власти РФ продолжают расширять и усиливать контроль над российским информационным пространством, пытаясь запретить распространение данных, прогнозов и оценок о войне. В этой сфере ISW выделяет два недавних показательных шага российской власти:

Госдума РФ до конца 2022 года рассмотрит законопроект о рекомендательных алгоритмах в интернете, дающий возможность их отключать. ( «Несмотря на многочисленную критику со стороны отрасли, авторы планируют оставить самое широкое толкование: под требования в текущей версии могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковики и маркетплейсы», — пояснял российский КоммерсантЪ. Законопроект обяжет владельцев всех сайтов и платформ обеспечить возможность для властей полностью или частично заблокировать участие конкретных пользователей);

«Несмотря на многочисленную критику со стороны отрасли, авторы планируют оставить самое широкое толкование: под требования в текущей версии могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковики и маркетплейсы», — пояснял российский КоммерсантЪ. Законопроект обяжет владельцев всех сайтов и платформ обеспечить возможность для властей полностью или частично заблокировать участие конкретных пользователей); Федеральная служба государственной безопасности ( ФСБ) России дополнительно предприняла шаги по систематизации контроля над информационным пространством в постановлении от 4 ноября. В нем утвержден перечень « сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ». По сути, указ определяет виды информации, которая технически не относится к гостайне, но касается информационного освещения войны ( например, «сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической ( оперативной) обстановки», а также « сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате» российских войск и военных органов.

И предложенный Думой законопроект, и постановление ФСБ указывают на то, что власти РФ пытаются взять под контроль информационное пространство, поскольку его все больше захлестывает критика в ​​адрес российских вооруженных сил — как внутри страны, так и извне, делает вывод ISW. Российские чиновники стремятся усилить меры цензуры, чтобы подавить такую критику.

Два дня обстрелов (20−21 ноября) нанесли значительный ущерб Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), хотя МАГАТЭ подтвердило целостность всех шести ядерных реакторов и хранилищ отработанного и свежего топлива. При этом РФ традиционно попыталась обвинить в обстрелах Украину, глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС, а российские «военкоры» воспользовались его заявлениями как поводом призвать к переводу всех украинских АЭС в эксплуатацию России.

В ISW напоминают, что ранее именно российские силы уже проводили атаки на ЗАЭС «под ложным флагом» и незаконно милитаризировали объект. Артиллерийские удары сами по себе вряд ли пробьют защитную оболочку самих ядерных реакторов, но представляют большую угрозу для хранилищ отработанного ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и вызвать радиологическую (но не ядерную) катастрофу. В ISW подчеркивают, что постоянное обсуждение угрозы катастрофы на ЗАЭС, намеренная путаница в понятиях радиологической и ядерной аварии, вероятно, является «частью более широкой информационной операции России, направленной на то, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны Запада и представить российский контроль над станцией как необходимый шаг для предотвращения ядерной катастрофы в будущем». Однако такой контроль фактически заставил бы международное сообщество хотя бы косвенно признать и незаконную российскую аннексию украинской территории, предупреждают в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

украинские силы продолжают контрнаступательные операции на востоке Украины на фоне ухудшения погодных условий;



российские войска продолжают наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки;

российские силы продолжают проводить оборонительные мероприятия и возводить укрепления в Херсонской области южнее Днепра, в то время как украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских войск на юге Украины;

российские мобилизованные продолжают протестовать и дезертировать, а их родственники — публично выступать против проблем мобилизации;

российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях и попытки интегрировать их в состав России.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе



Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW