Чем важен для ВСУ контроль над Кинбурнской косой и как в РФ пытаются запретить любые оценки хода войны — ISW

22 ноября, 08:31
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Артиллеристы ВСУ работают на юге Украины (28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода) (Фото:ОК Юг)

Артиллеристы ВСУ работают на юге Украины (28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода) (Фото:ОК Юг)

Контроль над Кинбурнской косой, где Украина ведет операцию "в режиме тишины", обеспечил бы ВСУ ряд значительных преимуществ — включая контроль над устьями Днепра и Южного Буга. Тем временем в России новые меры цензуры пытаются подавить распространение любой оценочной информации о войне.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 21 ноября.

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21 ноября Украина подтвердила, что ВСУ проводят военную операцию «в режиме тишины» на Кинбурнской косе (об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк). В ISW отмечают, что контроль над этой локацией позволил бы украинским силам лучше проводить потенциальные операции на левом (восточном) берегу Днепра в Херсонской области. Сейчас это последний участок территории, оккупированный российскими войсками в Николаевской области. Кинбурнская коса находится всего в 4 км от Очакова (через пролив) и позволяет контролировать вход в устья Днепра и Южного Буга, а также Николаевский и Херсонский городские порты.

Видео дня

Ранее российские силы использовали позиции на Кинбурнской косе для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по украинским позициям в Очакове, на юге Николаевской области и в других районах вдоль контролируемого Украиной побережья Черного моря. При этом Кинбурнская коса находится вне 25-километровой зоны досягаемости 152-мм артиллерийских орудий, сосредоточенных российскими войсками на левом (восточном) берегу Днепра в Херсонской области. Это означает, что контроль над Кинбурнской косой помог бы ВСУ отражать удары России по контролируемому Украиной побережью Черного моря, активизировать военно-морскую активность в этом районе и проводить потенциальные операции по переходу на левый (восточный) берег в Херсонской области при значительно менее интенсивном огне российской артиллерии по сравнению с переправой через Днепр.

https://www.youtube.com/embed/7UmcB973GTk
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Резонансное видео, на котором российский солдат открыл огонь по группе украинских военнослужащих в Макеевке, когда группа войск РФ сдавались в плен, послужило катализатором дальнейшего раскола между Кремлем и известными голосами в российском информационном пространстве. В то время как российские официальные лица категорически обвинили Украину в военных преступлениях и призвали к расследованию личностей украинских солдат, участвовавших в эпизоде, несколько российских военкоров использовали видео как повод для новой критики российской военной и мобилизационной практики. Один из российских «военкоров» отметил, что видео со стрельбой в Макеевке является ярким примером того, как мобилизованным российским новобранцам не хватает морального духа и дисциплины, «чтобы должным образом бороться за свои убеждения», и назвал «смехотворным», что так много российских солдат сдались украинским войскам.

Украинская разведка полагает, что российские спецслужбы планируют атаки под ложным флагом на критически важные объекты инфраструктуры Беларуси — однако и такая попытка, вероятно, не сможет заставить белорусских военных вступить в войну против Украине. ISW пересказывает информацию Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) о вероятных террористических атаках «под чужим флагом» на объекты инфраструктуры Беларуси (включая белорусскую АЭС Островец), в которых РФ попытается обвинить Украину. Однако аналитики ISW напоминают, что по-прежнему считают «крайне маловероятным» вступление Беларуси в войну из-за серьезного внутреннего риска, связанного с тем, что такое шаг может представлять собой угрозу для выживания режима Александра Лукашенко. «Потенциальные атаки под ложным флагом по-прежнему вряд ли изменят внутренние факторы, которые, по оценке ISW, сдерживают готовность Лукашенко вступить в войну на стороне России», — подчеркивают эксперты Института.

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Власти РФ продолжают расширять и усиливать контроль над российским информационным пространством, пытаясь запретить распространение данных, прогнозов и оценок о войне. В этой сфере ISW выделяет два недавних показательных шага российской власти:

  • Госдума РФ до конца 2022 года рассмотрит законопроект о рекомендательных алгоритмах в интернете, дающий возможность их отключать. («Несмотря на многочисленную критику со стороны отрасли, авторы планируют оставить самое широкое толкование: под требования в текущей версии могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковики и маркетплейсы», — пояснял российский КоммерсантЪ. Законопроект обяжет владельцев всех сайтов и платформ обеспечить возможность для властей полностью или частично заблокировать участие конкретных пользователей);
  • Федеральная служба государственной безопасности (ФСБ) России дополнительно предприняла шаги по систематизации контроля над информационным пространством в постановлении от 4 ноября. В нем утвержден перечень «сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ». По сути, указ определяет виды информации, которая технически не относится к гостайне, но касается информационного освещения войны (например, «сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки», а также «сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате» российских войск и военных органов.

И предложенный Думой законопроект, и постановление ФСБ указывают на то, что власти РФ пытаются взять под контроль информационное пространство, поскольку его все больше захлестывает критика в ​​адрес российских вооруженных сил — как внутри страны, так и извне, делает вывод ISW. Российские чиновники стремятся усилить меры цензуры, чтобы подавить такую критику.

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Два дня обстрелов (20−21 ноября) нанесли значительный ущерб Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), хотя МАГАТЭ подтвердило целостность всех шести ядерных реакторов и хранилищ отработанного и свежего топлива. При этом РФ традиционно попыталась обвинить в обстрелах Украину, глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС, а российские «военкоры» воспользовались его заявлениями как поводом призвать к переводу всех украинских АЭС в эксплуатацию России.

В ISW напоминают, что ранее именно российские силы уже проводили атаки на ЗАЭС «под ложным флагом» и незаконно милитаризировали объект. Артиллерийские удары сами по себе вряд ли пробьют защитную оболочку самих ядерных реакторов, но представляют большую угрозу для хранилищ отработанного ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и вызвать радиологическую (но не ядерную) катастрофу. В ISW подчеркивают, что постоянное обсуждение угрозы катастрофы на ЗАЭС, намеренная путаница в понятиях радиологической и ядерной аварии, вероятно, является «частью более широкой информационной операции России, направленной на то, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны Запада и представить российский контроль над станцией как необходимый шаг для предотвращения ядерной катастрофы в будущем». Однако такой контроль фактически заставил бы международное сообщество хотя бы косвенно признать и незаконную российскую аннексию украинской территории, предупреждают в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

  • украинские силы продолжают контрнаступательные операции на востоке Украины на фоне ухудшения погодных условий;
  • российские войска продолжают наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки;
  • российские силы продолжают проводить оборонительные мероприятия и возводить укрепления в Херсонской области южнее Днепра, в то время как украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских войск на юге Украины;
  • российские мобилизованные продолжают протестовать и дезертировать, а их родственники — публично выступать против проблем мобилизации;
  • российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях и попытки интегрировать их в состав России.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе


Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Инфографика: ISW
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Карта боя Армия России Карта военных действий Российская армия Николаевская область Кинбурнская коса Война России против Украины

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