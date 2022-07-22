Армии РФ пока не удается существенно продвинуться к Северску и Бахмуту — карта боевых действий 22 июля, 07:44 Украинские артиллеристы производят выстрел из гаубицы M777 на линии фронта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские войска с 16 июля продолжают локальные атаки восточнее Северска, а также восточнее и южнее Бахмута, однако по состоянию на 21 июля не добились значительных территориальных успехов в этих районах.

Об этом в своей новой сводке за 21 июля пишет американский Институт изучения войны.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

нынешний оперативный темп армии РФ не слишком отличается от темпа наступательных операций оккупантов в период формальной российской оперативной паузы, и маловероятно, что российские войска смогут осуществить значительные завоевания в ближайшие недели;

Россия, вероятно, израсходовала 55−60% своего резерва высокоточного оружия ( по данным ГУР Минобороны Украины, речь идет о ракетах Х-101, Х-555, Искандер и Калибр);

по данным ГУР Минобороны Украины, речь идет о ракетах Х-101, Х-555, Искандер и Калибр); войска РФ 21 июля продолжали ограниченные наземные атаки восточнее Северска и южнее Бахмута;

оккупанты провели безуспешную наземную атаку севернее Харькова;

российские силы провели ограниченную наземную атаку в Херсонской области;

армия РФ, вероятно, хранит оборудование и вооружение на объектах Запорожской АЭС, чтобы защитить его от ударов Украины.

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