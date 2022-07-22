Армии РФ пока не удается существенно продвинуться к Северску и Бахмуту — карта боевых действий

22 июля, 07:44
Украинские артиллеристы производят выстрел из гаубицы M777 на линии фронта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские артиллеристы производят выстрел из гаубицы M777 на линии фронта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские войска с 16 июля продолжают локальные атаки восточнее Северска, а также восточнее и южнее Бахмута, однако по состоянию на 21 июля не добились значительных территориальных успехов в этих районах.

Об этом в своей новой сводке за 21 июля пишет американский Институт изучения войны.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

  • нынешний оперативный темп армии РФ не слишком отличается от темпа наступательных операций оккупантов в период формальной российской оперативной паузы, и маловероятно, что российские войска смогут осуществить значительные завоевания в ближайшие недели;
  • Россия, вероятно, израсходовала 55−60% своего резерва высокоточного оружия (по данным ГУР Минобороны Украины, речь идет о ракетах Х-101, Х-555, Искандер и Калибр);
  • войска РФ 21 июля продолжали ограниченные наземные атаки восточнее Северска и южнее Бахмута;
  • оккупанты провели безуспешную наземную атаку севернее Харькова;
  • российские силы провели ограниченную наземную атаку в Херсонской области;
  • армия РФ, вероятно, хранит оборудование и вооружение на объектах Запорожской АЭС, чтобы защитить его от ударов Украины.
Видео дня

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW
Редактор: Инна Семенова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Харьковская область Карта боя Херсонская область Карта военных действий Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Украина может победить. Но что скажет Запад?

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

22 июля, 07:13
Мнения
Высадка на Луну (Фото:NASA)
Годовщина высадки на Луну /
Пять аргументов, которые переубедят «лунных заговорщиков»
21 июля, 21:00
Научпоп
Высокие температуры могут влиять на людей гораздо более масштабно, чем вы думаете (Фото:Etienne Girardet/Unsplash)
Сделайте это /
Мир страдает от экстремальной жары. Пять способов охладиться в летний зной
21 июля, 21:00
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X