Армии РФ пока не удается существенно продвинуться к Северску и Бахмуту — карта боевых действий
Украинские артиллеристы производят выстрел из гаубицы M777 на линии фронта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Российские войска с 16 июля продолжают локальные атаки восточнее Северска, а также восточнее и южнее Бахмута, однако по состоянию на 21 июля не добились значительных территориальных успехов в этих районах.
Об этом в своей новой сводке за 21 июля пишет американский Институт изучения войны.
Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:
- нынешний оперативный темп армии РФ не слишком отличается от темпа наступательных операций оккупантов в период формальной российской оперативной паузы, и маловероятно, что российские войска смогут осуществить значительные завоевания в ближайшие недели;
- Россия, вероятно, израсходовала 55−60% своего резерва высокоточного оружия (по данным ГУР Минобороны Украины, речь идет о ракетах Х-101, Х-555, Искандер и Калибр);
- войска РФ 21 июля продолжали ограниченные наземные атаки восточнее Северска и южнее Бахмута;
- оккупанты провели безуспешную наземную атаку севернее Харькова;
- российские силы провели ограниченную наземную атаку в Херсонской области;
- армия РФ, вероятно, хранит оборудование и вооружение на объектах Запорожской АЭС, чтобы защитить его от ударов Украины.
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