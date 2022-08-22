Армии РФ не удается превращать тактические успехи в оперативные, ее атаки в районе Бахмута и Авдеевки застопорились — карта боевых действий 22 августа, 08:12 Украинские военные на линии фронта (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko/File Photo)

Наступательный импульс российской армии на Донбассе исчерпывается: из-за неспособности России превращать незначительные тактические успехи в оперативные ее атаки в районе Бахмута и Авдеевки застопорились и, вероятно, больше не принесут значительных результатов.

Об этом в своей новой сводке за 21 августа сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Его специалисты напоминают, что после многих недель боев российским войскам удалось добиться незначительных завоеваний на востоке Украины еще в конце июля — захватив Новолуганское и Углегорскую ТЭЦ к юго-востоку от Бахмута, а также район шахты Бутовская к юго-западу от Авдеевки. Однако в каждом из этих случаев украинским войскам удавалось контролировано отвести силы, о чем российская пропаганда не упоминала. Теперь же импульс от этих завоеваний исчерпывается, и российские атаки на востоке Украины, «вероятно, завершаются, хотя очень незначительное продвижение России, вероятно, продолжится», полагают аналитики ISW.

Видео дня

«Неспособность российских войск извлечь выгоду из предыдущих завоеваний в районе Бахмута и Авдеевки является примером более фундаментальной проблемы российской армии — проявленной ею неспособности превращать тактические успехи в оперативные», — пишут специалисты Института.

Они поясняют, что до сих пор российским войскам раз за разом не удавалось воспользоваться тактическими прорывами для того, чтобы проникнуть в тыл украинских войск или вывести из строя значительные части оборонительных рубежей ВСУ. Таким образом, оккупанты всякий раз дают возможность украинским войскам тактически отвести силы и восстановить оборонительные позиции, против которых россияне должны вновь начинать свои атаки.

«Этот феномен помогает объяснить чрезвычайно медленные темпы российского наступления на востоке [Украины] и позволяет твердо предположить, что россияне не смогут захватить значительно бОльшие территории в ближайшие месяцы, если только ситуация не будет развиваться непредвиденным образом», — заключают аналитики ISW. Они полагают, что армия РФ, скорее всего, так и не сможет выделить достаточно ресурсов хотя бы для какой-то наступательной операции, которая бы позволила ей вернуть импульс, необходимый для значительных территориальных завоеваний — и, как результат, оперативных успехов.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



российские силы, вероятно, столкнутся с проблемами ремонта боевых самолетов из-за западных санкций и могут попытаться обойти эти санкции, используя договоренность с Беларусью, на которую наложены менее строгие санкции;

россияне провели несколько неудачных наземных атак юго-западнее и юго-восточнее Изюма;



российские войска осуществили наземный удар к юго-востоку от Северска, а также к северо-востоку и югу от Бахмута;

российские силы добились ограниченных успехов к западу от Донецка, однако не проводили наземных операций на границе Донецкой и Запорожской областей;

российские силы предприняли безуспешные попытки наземных атак к юго-западу от Донецка и продолжили атаки населенных пунктов к северо-западу и юго-западу от Авдеевки;

армия РФ провела несколько атак по линии Херсон-Николаев и частично продвинулась восточнее Николаева;

в преддверии Дня независимости Украины российские оккупационные « власти» усилили меры фильтрации и похищения людей на оккупированных территориях Украины.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.