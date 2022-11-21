В РФ растет зависимость Путина от сообщества националистически настроенных «военкоров»: зачем они диктатору — анализ ISW 21 ноября, 08:53 Путин позволяет «военкорам» больше, чем российской пропаганде (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

На фоне множества провалов армии РФ в Украине российский диктатор Владимир Путин вынужден оглядываться на мнение сообщества российских «военкоров», ставших отдельным голосом от государственной пропаганды.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 20 ноября.

Сегодняшняя сводка представлена в сокращенном формате и полностью посвящена растущему влиянию сообщества российских «военкоров». В ISW оценивают, что оно включает в себя более 500 авторов и стало в России «авторитетным источником информации о войне», придерживаясь резко провоенных и российских националистических взглядов. Условную «авторитетность» их голосу придали связи и контакты с вооруженными силами РФ, чеченскими спецподразделениями, наемниками группы Вагнера или марионеточными формированиями «Л/ДНР».

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Вот несколько выводов ISW о роли этого сообщества в освещении войны и влиянии на позицию Кремля.

Кремль позволил постоянно растущему неформальному сообществу « военкоров» занять полуофициальную, но независимую [от государственных СМИ] позицию, несмотря на усиление внутренних репрессий и цензуры в РФ — что в ISW считают « удивительным». Хотя Москва традиционно обнародует свой нарратив через российские федеральные СМИ, телевидение и печатные издания, однако в этой войне крайне индивидуалистическому и часто критически настроенному сообществу блогеров позволено выдвигать собственные нарративы. В итоге сообщество « военкоров» состоит из самых разных персонажей: от тех, кто поддерживает Кремль, но критикует российское военное командование, до тех, кто прямо обвиняет Владимира Путина в последовательных военных неудачах в войне против Украины.

Хотя Москва традиционно обнародует свой нарратив через российские федеральные СМИ, телевидение и печатные издания, однако в этой войне крайне индивидуалистическому и часто критически настроенному сообществу блогеров позволено выдвигать собственные нарративы. В итоге сообщество военкоров» состоит из самых разных персонажей: от тех, кто поддерживает Кремль, но критикует российское военное командование, до тех, кто прямо обвиняет Владимира Путина в последовательных военных неудачах в войне против Украины. Российские « военкоры» не просто поддерживают войну — в России они стали группой, обладающей отчетливым голосом (при этом оставаясь очень неформальной платформой, которая резко отличается от структурированной подачи войны со стороны Минобороны России)

(при этом оставаясь очень неформальной платформой, которая резко отличается от структурированной подачи войны со стороны Минобороны России) «Военкоры» не являются полностью независимыми от российских властей. Российский портал The Bell выяснил, что создателем одного из самых влиятельных российских Telegram-каналов Рыбарь является бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России. Другие « военкоры» являются корреспондентами российских государственных СМИ, таких как Комсомольская правда, РИА новости и Федеральное агентство новостей.

Российский портал The Bell выяснил, что создателем одного из самых влиятельных российских Telegram-каналов Рыбарь является бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России. Другие военкоры» являются корреспондентами российских государственных СМИ, таких как Комсомольская правда, РИА новости и Федеральное агентство новостей. Избранные « военкоры» теперь занимают официальные посты в Кремле . Так, недавно Путин ввел известного российского блогера и корреспондента Комсомольской правды Александра Коца в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президентской администрации. Кроме того, Путин лично встречался с некоторыми российскими « военкорами» и пригласил их присутствовать на фарсовой церемонии « аннексии» 30 сентября. В ISW объясняют эти шаги попыткой Путина охватить националистически настроенную аудиторию, которая привержена таким « военкорам», и «не допустить, чтобы эта группа выступила против путинизма». Однако они продолжают критиковать военные действия РФ и особенно Минобороны РФ.

. Так, недавно Путин ввел известного российского блогера и корреспондента Комсомольской правды Александра Коца в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президентской администрации. Кроме того, Путин лично встречался с некоторыми российскими военкорами» и пригласил их присутствовать на фарсовой церемонии аннексии» 30 сентября. В ISW объясняют эти шаги попыткой Путина охватить националистически настроенную аудиторию, которая привержена таким военкорам», и «не допустить, чтобы эта группа выступила против путинизма». Однако они продолжают критиковать военные действия РФ и особенно Минобороны РФ. Некоторые российские « военкоры» имеют тесные связи с видными идеологами национализма в РФ . Националист и бывший депутат Госдумы России Захар Прилепин ( известный созданием якобы « добровольческого батальона» на оккупированных территориях Донецкой области в 2017 году) и основатель Национал-большевистской партии РФ Эдуард Лимонов восхваляли российского блогера Семена Пегова ( известного под псевдонимом Wargonzo). «Военкоры» также размещают подкасты с широко известными русскими неонационалистами, такими как Александр Дугин и Александр Любимов. Аффилированность и взаимная реклама военкоров с такими фигурами призваны способствовать продвижению максималистских целей войны в информационном пространстве РФ — то есть полного господства России в Украине.

. Националист и бывший депутат Госдумы России Захар Прилепин известный созданием якобы добровольческого батальона» на оккупированных территориях Донецкой области в 2017 году) и основатель Национал-большевистской партии РФ Эдуард Лимонов восхваляли российского блогера Семена Пегова известного под псевдонимом Wargonzo). «Военкоры» также размещают подкасты с широко известными русскими неонационалистами, такими как Александр Дугин и Александр Любимов. Аффилированность и взаимная реклама военкоров с такими фигурами призваны способствовать продвижению максималистских целей войны в информационном пространстве РФ — то есть полного господства России в Украине. Путин, вероятно, заблокировал попытки Минобороны провести чистку или иным образом контролировать « военкоров» . 14 октября широко сообщалось, что неназванные российские высокопоставленные чиновники Минобороны РФ пытались привлечь к уголовной ответственности наиболее известных « военкоров». Однако в ответ те публично раскритиковали Минобороны России за попытку цензуры, продолжили обычное освещение войны и не сообщали о возбуждении уголовных дел.

. 14 октября широко сообщалось, что неназванные российские высокопоставленные чиновники Минобороны РФ пытались привлечь к уголовной ответственности наиболее известных военкоров». Однако в ответ те публично раскритиковали Минобороны России за попытку цензуры, продолжили обычное освещение войны и не сообщали о возбуждении уголовных дел. Известность сообщества « военкоров», вероятно, является прямым результатом неспособности Кремля наладить эффективное присутствие в Telegram из-за общей неспособности Путина подготовить свой народ к серьезной и затяжной войне. Российский центр медиастатистики Brand Analytics отмечает, что с 24 февраля по 1 октября количество российских блогеров в Telegram увеличилось на 58%, а использование запрещенных в РФ западных социальных сетей, таких как Instagram и Twitter, заметно сократилось. Telegram также имеет самый высокий процент увеличения ежедневно публикуемого контента ( 23%) по сравнению с другими российскими социальными сетями за этот период. Число фолловеров Рыбаря резко увеличилось в сентябре и октябре и превысило миллион подписчиков на фоне частичной мобилизации и начала украинских контрнаступлений на востоке и юге. Этот тренд подчеркивает недоверие россиян к официальным заявлениям Кремля, а также их стремление найти альтернативные сообщения. Власти Украины, отмечает ISW, придерживались противоположного подхода: Киев поручил всем региональным чиновникам запустить официальные Telegram-каналы для предоставления информации о войне в режиме реального времени.

Российский центр медиастатистики Brand Analytics отмечает, что с 24 февраля по 1 октября количество российских блогеров в Telegram увеличилось на 58%, а использование запрещенных в РФ западных социальных сетей, таких как Instagram и Twitter, заметно сократилось. Telegram также имеет самый высокий процент увеличения ежедневно публикуемого контента 23%) по сравнению с другими российскими социальными сетями за этот период. Число фолловеров Рыбаря резко увеличилось в сентябре и октябре и превысило миллион подписчиков на фоне частичной мобилизации и начала украинских контрнаступлений на востоке и юге. Этот тренд подчеркивает недоверие россиян к официальным заявлениям Кремля, а также их стремление найти альтернативные сообщения. Власти Украины, отмечает ISW, придерживались противоположного подхода: Киев поручил всем региональным чиновникам запустить официальные Telegram-каналы для предоставления информации о войне в режиме реального времени. Кремль пытается, но пока не может повторить успех российских провоенных силовиков в интернете . Чеченский главарь Рамзан Кадыров остается самым популярным российский « блогером» с более чем тремя миллионами подписчиков в Telegram. Связанные с группой Вагнера « военкоры» также продвигают наемнические силы за счет критики Минобороны России и традиционной армии. С другой стороны, самые видные пропагандисты кремлевского режима Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян имеют только 1,4 миллиона и 500 000 подписчиков в Telegram соответственно, хотя теперь начали повторять критику некоторых российских « военкоров» и в своих Telegram-каналах.



. Чеченский главарь Рамзан Кадыров остается самым популярным российский блогером» с более чем тремя миллионами подписчиков в Telegram. Связанные с группой Вагнера военкоры» также продвигают наемнические силы за счет критики Минобороны России и традиционной армии. С другой стороны, самые видные пропагандисты кремлевского режима Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян имеют только 1,4 миллиона и 500 000 подписчиков в Telegram соответственно, хотя теперь начали повторять критику некоторых российских военкоров» и в своих Telegram-каналах. Путин усиливает поддержку сообщества « военкоров» даже тогда, когда наращивает усилия по мобилизации. Эти два явления наверняка связаны, полагают в ISW: Путин, вероятно, осознает, что Кремль и особенно Минобороны РФ утратили всякое доверие многих россиян к правдивости их заявлений. Российский диктатор также понимает необходимость полагаться на те голоса, информацию которых сторонники войны считают подлинной, — чтобы сохранить поддержку растущего числа жертв, которого он требует. ISW также называет « примечательным» то, как Путин защищает право блогеров критиковать отдельных российских чиновников. Это предполагает, что он рассматривает удержание поддержки хоть сколько-нибудь заметной части российского населения в роли « центра тяжести» продолжающейся войны, а то и значимой базы для выживания своего режима, и что диктатор готов терпеть критику со стороны группы, которую считает лояльной, чтобы обеспечить себе этот центр тяжести.

«Сохранят ли военкоры верность Путину и его военным устремлениям, если российская армия продолжит терпеть неудачи? Как отреагирует Путин, если они этого не сделают? Эти вопросы могут стать важными, поскольку Путин наращивает свои требования к народу, неохотно идущему на фронт, чтобы обеспечить пушечное мясо для провальной войны», — заключает ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



в Главном управление разведки Минобороны Украины ( ГУР) полагают, что российские спецслужбы планируют совершить атаки « под ложным флагом» на объекты критической инфраструктуры Беларуси, чтобы заставить белорусских военных вступить в войну против Украины. При этом в Генштабе ВСУ не наблюдают формирования каких-либо белорусских штурмовых групп. ISW продолжает считать, что вторжение белорусских войск в Украину маловероятно;

ГУР) полагают, что российские спецслужбы планируют совершить атаки под ложным флагом» на объекты критической инфраструктуры Беларуси, чтобы заставить белорусских военных вступить в войну против Украины. При этом в Генштабе ВСУ не наблюдают формирования каких-либо белорусских штурмовых групп. ISW продолжает считать, что вторжение белорусских войск в Украину маловероятно; российские и украинские источники сообщают о продолжающихся боях вдоль линии Сватово-Кременная. Российские источники отметили, что ухудшающиеся погодные условия влияют на боевые действия;

по данным украинской стороны, ВСУ освободили 12 населенных пунктов в Луганской области с начала контрнаступления;

Минобороны России заявило о нанесении удара по скоплению украинских войск в районе Новоселовского Луганской области, хотя ранее заявляло об отражении украинских атак на населенный пункт. Новое заявление может свидетельствовать о том, что украинские силы продвинулись к Новоселовскому.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW