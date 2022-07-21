Наступление РФ на Донбассе в ближайшие недели истощится в попытках взять Славянск и Бахмут — карта боевых действий и прогноз ISW

21 июля, 08:06
Последствия недавнего обстрела Славянска армией РФ, 19 июля 2022 (Фото:ГСЧС)

Последствия недавнего обстрела Славянска армией РФ, 19 июля 2022 (Фото:ГСЧС)

Российское наступление на Донбассе, вероятно, достигнет своей кульминации в ближайшие недели, однако вряд ли продвинется значительно дальше густонаселенных зон региона, таких как Славянск и Бахмут.

Такой прогноз в своей новой сводке за 20 июля дает американский Институт изучения войны. По мнению его экспертов, текущее наступление армии РФ еще может принести ей «ограниченные дополнительные территориальные завоевания на Донбассе к северо-востоку от трассы E40» (на востоке Украины часть его пролегает по маршруту Харьков — Изюм — Славянск — Бахмут — прим. ред) — но вероятно, достигнет пика, прежде чем оккупантам удастся захватить районы с высокой плотностью населения, такие как Славянск или Бахмут.

Видео дня

Аналитики ISW напоминают, что за последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов ни в направлении Славянска, ни вдоль линии Северск-Бахмут «и продолжают истощать свою наступательную боевую мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области».

Так, армия РФ пыталась взять Северск с момента захвата Лисичанска 3 июля, но по состоянию на 20 июля до сих пор не достигла города. Аналогично российские войска не смогли начать прямые атаки на Бахмут и в значительной степени увязли в боях за небольшие поселения к востоку и к югу от города. Усилия по наступлению на Славянск в целом застопорились, и в течение нескольких недель российская армия не достигла никаких значительных успехов.

Возобновление активных наземных атак после краткой оперативной паузы еще не привело к значительному продвижению России, констатирует ISW. Хотя возможно, что либо постоянное давление властей РФ, либо завершение попыток оккупантов восстановить боевую мощь еще может «принести ограниченные успехи в ближайшие дни или недели».

Эксперты ISW также напоминают, что российские войска и сейчас с трудом продвигаются по относительно малонаселенной и открытой местности. Но вскоре им придется столкнуться «с местностью, гораздо более благоприятной для украинских защитников» — по мере приближения к трассе E40 в районе Славянска и Бахмута из-за увеличения плотности населения и застройки этих районов. «Таким образом, нынешнее российское наступление на Донбассе, скорее всего, достигнет апогея где-то на трассе E40 в ближайшие недели», — делают вывод специалисты Института изучения войны.

Карта плотности населения в восточных областях Украины

Инфографика: ISW

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

  • российские силы возобновили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и в районе линии Донецк-Авдеевка;
  • силы РФ продолжали локальные наземные атаки к востоку от Северска и добились незначительных успехов к северо-востоку от Бахмута;
  • украинские силы нанесли второй подряд высокоточный удар по Антоновскому мосту — главной российской логистической артерии в восточной части Херсонской области;
  • российские оккупационные власти, вероятно, используют в своей пропаганде недавние высокоточные удары ВСУ и партизанскую деятельность украинских сил, чтобы создать условия для массовой депортации граждан Украины на территорию России;
  • заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия расширяет географию наступления и намерена захватить земли Украины за пределами Луганской и Донецкой областей заметно расходится с реалиями медленного российского продвижения на Донбассе. «Неясно, как Кремль будет генерировать наступательную боевую мощь, необходимую для захвата значительных новых участков украинской территории», — делают вывод аналитики ISW.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Донбасс Славянск Донецкая область Карта боя Карта военных действий Бахмут Война России против Украины

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