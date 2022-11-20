Россияне пытаются усилить позиции на оккупированных территориях, в ближайшие недели привлекут дополнительные силы из Беларуси — ISW 20 ноября, 09:03 Украинские военные в Бахмуте, 1 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российские военные попытаются усилить позиции на временно оккупированных территориях после отступления из Херсона.



Об этом в своей новой сводке по итогам 19 ноября пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Там сообщают, что войска РФ начинают усиливать свои позиции на оккупированных территориях Луганской, Донецкой и в восточной части Запорожской области за счет личного состава из Херсонской области и мобилизованных.

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Аналитики со ссылкой на Генштаб ВСУ пишут об увеличении количества российских оккупантов в Луганске и отмечают, что войска размещаются в заброшенных домах в Красном и Семейкино — примерно в 30 км к юго-востоку от города.

В ISW предполагают, что в ближайшие недели Россия привлечет дополнительные силы, учитывая, что мобилизованные подразделения российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии завершили обучение в Брестской области Беларуси. РФ, вероятно, продолжит использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонных позиций в Луганской.

19 ноября представители американской разведки заявили, что российские и иранские официальные лица в начале месяца заключили соглашение о производстве иранских беспилотников на территории РФ. В США считают, что оно может позволить России резко увеличить запасы беспилотников, пишут аналитики.

Также в отчете предполагают, что РФ может каким-то образом обойти западные санкции, чтобы приобрести микрочипы, необходимые для программирования беспилотников, которые она планирует производить. Со ссылкой на «российского военного блогера» ISW пишет, что соглашение позволяет российским чиновникам утверждать: они строят российские беспилотники, обеспечивая таким образом «информационную победу».

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

украинские войска продолжали контрнаступательные операции на линии Сватово — Кременная;

российские войска продолжали наступательные операции возле Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка, несмотря на сообщения о значительных потерях в районе Бахмута;

оккупанты укрепляют районы вокруг наземных линий снабжения на юге Украины, борясь с частичной утратой возможности использования моста через Керченский пролив;

российские СМИ продолжали активно обсуждать будущую вторую волну мобилизации;

количество российских заключенных, согласно сообщениям, сократилось примерно на 6,5% с января 2022 года, вероятно, из-за интенсивной вербовки ЧВК Вагнера;

российские власти работают над установлением контроля над информационным пространством на оккупированных территориях и идентификацией украинских партизан.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW