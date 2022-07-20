Армия РФ пытается создать условия для нового наступления на Славянск — карта боевых действий 20 июля, 07:58 Украинский военный эвакуирует жительницу Краматорска из разрушенной квартиры после ракетного удара РФ по жилым кварталам города, 19 июля (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские войска пытаются подготовить наступление на Славянск, возобновляя атаки с юго-восточной стороны от Изюма и в районе Барвинково.

Об этом сообщает Институт изучения войны в своей новой сводке за 19 июля.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:



российские войска продолжили наземные атаки к востоку от Северска и, вероятно, добились частичного успеха в наземных атаках восточнее Бахмута;

власти РФ продолжают использовать нетрадиционные источники привлечения людей в армию, чтобы избежать всеобщей мобилизации;

российские оккупационные власти усиливают силовые меры на захваченных ими территориях Украины, пытаясь удержать контроль над ними;

19 июля достигли апогея призывы российских националистов, военных блогеров и сторонников войны к Кремлю с требованием официально определить цели « спецоперации» в Украине, признать ее войной, провести всеобщую мобилизацию и добиваться захвата обширных территорий ( так, Игорь Гиркин озвучил идею присоединить к РФ всю территорию фиктивной « Новороссии», подразумевая Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области, а на остальной территории Украины добиться создания « Малороссии», которая, как фантазирует Гиркин, должна быть « воссоединено» с Россией через механизм Союзного государства РФ и Беларуси);

спецоперации» в Украине, признать ее войной, провести всеобщую мобилизацию и добиваться захвата обширных территорий так, Игорь Гиркин озвучил идею присоединить к РФ всю территорию фиктивной Новороссии», подразумевая Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области, а на остальной территории Украины добиться создания Малороссии», которая, как фантазирует Гиркин, должна быть воссоединено» с Россией через механизм Союзного государства РФ и Беларуси); в то же время другие российские военные блогеры пытаются сформировать нарратив в пользу Путина, продвигая те же максималистские цели захвата территорий Украины, но аргументируя, что Кремль якобы целенаправленно создает условия для затяжной войны в Украине по «сирийскому» сценарию;

Кремль, скорее всего, попытается незаконно присоединить к России оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей уже 11 сентября 2022 года, когда в РФ состоится единый день голосования на выборах разного уровня. После этого Путин, вероятно, готовится использовать ядерные угрозы для сдерживания украинского контрнаступления, поскольку может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории России, распространяется и на аннексированные территории.

Видео дня

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

19 июля российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Славянска с юго-востока и юго-запада от Изюма. Генштаб Украины заявил, что российские войска пытаются создать условия для возобновления наступления на Славянск, что согласуется с наблюдениями ISW о подготовке российских войск к наступлению на этот город с позиций в районе Изюма и Барвинково.

Также армия РФ вчера продолжила наступление восточнее Северска, отдавая приоритет наземным атакам под прикрытием артиллерийских ударов по украинским позициям вокруг Северска — и, вероятна, готовясь к прямому наступлению на город.

Российские войска добились незначительных успехов восточнее Бахмута (Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты закрепились на южной окраине Покровского, примерно в 5 км от города) и продолжают попытки продвигаться к Бахмуту с юга.

Наземных атак в районе Донецка РФ не проводила, 19 июля российская армия сосредоточила огонь на обстрелах линии фронта Авдеевка-Донецк.

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

19 июля российские войска вели боевые действия в попытке удержать занятые рубежи на Харьковском направлении. Сообщалось, что оккупанты отступили после неудачной разведки боем в районе села Уды (Харьковская область).



Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Российские войска сосредоточились на оборудовании существующих оборонительных рубежей, развитии второстепенных укреплений и обстрелах украинских позиций вдоль южной линии фронта. Оперативное командование Юг ВСУ отметило, что российские войска используют С-300 для нанесения ударов по наземным целям на сельскохозяйственных угодьях в Николаевской области.

Армия РФ 19 июля также продолжала вести огонь по украинским позициям вдоль границы Херсонской области с Николаевской, чтобы предотвратить украинские контратаки в этом районе. Кроме того, российские войска нанесли ракетно-ракетные удары по районам Днепропетровской и Одесской областей.



Инфографика: ISW

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