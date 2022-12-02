Как Лукашенко пытается избежать участия Беларуси в войне и что означает вывод отдельных подразделений РФ из Запорожской области — ISW 2 декабря, 08:44 Украинские военные на линии фронта в Запорожской области, ноябрь 2022 (Фото:REUTERS/Stringer)

Отвод части войск РФ из Запорожской области может свидетельствовать о том, что оккупанты не способны удержать здешнюю линию фронта под нарастающими ударами ВСУ. Тем временем Александр Лукашенко пытается найти поводы, чтобы избежать прямого участия Беларуси в войне.

В своей новой сводке за 1 декабря Институт изучения войны анализирует попытки Александра Лукашенко противостоять давлению России с целью втянуть Беларусь в войну против Украины. Аналитики ISW отмечают информационную почву, на которую опирается в этом Лукашенко. Он заявлял, что НАТО якобы готовится напасть на Беларусь, затем обвинил Украину и НАТО в росте числа «провокаций» вблизи белорусско-украинской границы и утверждал, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.



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Затем 1 декабря Лукашенко заявил, что белорусским властям "пока удается сдерживать предполагаемого противника от применения военной силы против Беларуси" и что НАТО наращивает силы и усиливает боевую подготовку в соседних странах. Тем временем министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что непосредственной подготовки к войне нет и что Беларусь будет лишь защищать свою территорию. Тогда как представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что признаков формирования ударной группы на территории Беларуси нет.

В ISW полагают, что новые заявления Лукашенко и Хренина, вероятно, являются частью продолжающейся информационной операции властей Беларуси, целью которой является удержание сил ВСУ на границе с Беларусью в ответ на сохраняющуюся угрозу вступления Минска в войну. Еще одной целью заявлений первых лиц Беларуси о предполагаемой агрессии НАТО и якобы провокационных действиях вдоль белорусской границы может быть стремление публично показать, что белорусским военным необходимо оставаться в Беларуси для защиты от потенциальной агрессии НАТО, «и тем самым создать информационную почву для сопротивления давлению РФ», которая склоняет Беларусь примкнуть к войне против Украины. При этом ISW продолжает считать, что вступление Беларуси в войну России с Украиной «крайне маловероятно».

Перемещение российских военных в Запорожской области может свидетельствовать о том, что войска РФ не могут защитить критически важные [для своей армии] районы на фоне усиливающихся украинских ударов по сосредоточению российских войск и логистическим целям. Так ISW комментирует информацию Генштаба ВСУ, который вечером 1 декабря сообщил, что войска РФ отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных «администраций» в ряде населенных пунктов Запорожской области (Михайловка, Пологи, Инженерное). А в Бурчаке оккупанты проводят перепись для так называемой «добровольной эвакуации» населения.

ISW напоминает, то в предыдущие недели Генштаб ВСУ сообщал об ударах украинской армии по позициям российских войск в районе Мирного, Токмака, Инженерного, Пологов, Ясного и Конских Раздорах в Запорожской области. Соответственно, полагают аналитики Института, российские силы могут отводить личный состав с позиций, расположенных ближе к линии фронта в Запорожской области, «чтобы уменьшить воздействие усиливающихся ударов Украины на концентрацию российской живой силы и техники». Особо примечательным ISW называет вероятный уход оккупантов из населенного пункта Пологи, поскольку он находится «на критически важной развязке дорог», без контроля над которой войскам РФ, вероятно, будет труднее защищать Токмак от возможных украинских операций. «Отход с критической позиции может свидетельствовать о том, что российские войска не могут оборонять всю линию фронта в Запорожской области и пытаются приоритизировать сосредоточение сил. Однако столь же вероятно, что российские силы переориентируют свою группировку в Запорожской области и могут перебросить в эти населенные пункты другой персонал», — полагают в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские войска продолжают обороняться от украинских контрнаступлений на линии Сватово — Кременная;



войска РФ продолжают наращивать успехи в районе Бахмута и вести наступательные операции в районе Авдеевки и окраин Донецка;

армия РФ ведет оборонительные мероприятия и перебрасывает личный состав на восточный берег Днепра в Херсонской области;

российские силы удерживают резервы в Крыму для поддержки оборонительных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра;



финансовое трудности, которые испытывает Кремль, продолжают подпитывать внутреннее беспокойство в РФ;

появляются все новые данные о продолжении мобилизации в России в условиях низкого боевого духа и высокого уровня дезертирства среди российских войск;

спонсор ЧВК Вагнер Евгений Пригожин продолжает попытки укрепить репутацию своих наемнических войск;

российские оккупационные « власти» пытаются интегрировать оккупированные территории Украины в финансовую и правовую сферу России;

власти» пытаются интегрировать оккупированные территории Украины в финансовую и правовую сферу России; российские силы продолжали использовать украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру в интересах своих военных действий.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои под Бахмутом

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW