Армия РФ не может остановить наступление ВСУ в Херсонской области, Путин делает ставку на вербовку небоеспособных сил: карта и оценки ISW 19 сентября, 08:58 Военнослужащие ВСУ после дня боев на юге Украины (59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка) (Фото:ОК Юг)

Украинское контрнаступление в Херсонской области продвигается вперед, тогда как российские войска, похоже, пытаются лишь замедлить его и отступить на более защищенные позиции, а не остановить наступление ВСУ полностью или обратить его вспять.

Об этом в своей новой сводке по итогам 18 сентября сообщает американский Институт изучения войны.

По оценкам его аналитиков, непрекращающиеся удары украинских сил по российским наземным линиям коммуникаций (GLOK) в Херсонской области, по-видимому, оказывают все большее влияние на снабжение армии РФ на правом берегу Днепра. Одним из результатов этого стало по меньшей мере временное ослабление огня российской артиллерии. Позиции непрофессиональных подразделений марионеточных сил РФ рухнули на некоторых участках российской линии фронта, позволив ВСУ продвинуться вперед. «Украинские силы, вероятно, вернут себе большую, если не всю, западную часть Херсонской области в ближайшие недели, если они продолжат блокировать российские линии снабжения (GLOK) и будут продолжать свое наступление», — прогнозируют эксперты ISW. По их мнению, Украина может медленно наращивать успехи, если российские войска сохранят свою относительную слаженность в этом районе, но ВСУ могут и значительно ускориться, если силы РФ допустят прорывы.

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При этом аналитики института констатируют, что российские силы, вероятно, пытаются провести более контролируемое отступление в западной части Херсонской области, чтобы избежать хаотичного бегства, которое было характерно для падения российских оборонительных рубежей в Харьковской области. За последние несколько месяцев РФ серьезно укрепила силы на запад Херсонской области, в том числе за счет воздушно-десантных частей и, по крайней мере, некоторых частей 1-й гвардейской танковой армии. «Эти якобы более профессиональные, хорошо обученные и оснащенные части сосредоточены на небольшом участке в Херсонской области и были подготовлены к ожидаемому контрнаступлению, — напоминает ISW. — Похоже, они действуют значительно лучше, чем российские силы в Харьковской области. Украинцы уничтожили ряд частей 1-й гвардейской танковой армии в Харьковской области, обратив их в бегство и захватив большое количество качественной техники».

Тем временем российский диктатор Владимир Путин все больше делает ставку на нерегулярные «добровольческие» и марионеточные формирования войск, а не на регулярные части и подразделения Вооруженных сил РФ. При этом аналитики ISW констатируют вероятное ухудшение отношений Путина с военным руководством Минобороны РФ — якобы диктатор все чаще, а особенно после поражения в Харьковской области, в вопросе вербовки действует в обход российского высшего военного командования.

Один из российских военкоров-пропагандистов сообщил, что российские войска «уже начали процесс формирования и укомплектования 4-го армейского корпуса — по крайней мере, на уровне документации». Субъекты РФ также пытаются создавать добровольческие части — ранее они были использованы во время формирования 3-го армейского корпуса. Российские силы также все активнее вербуют пленных, задействуя казачьи подразделения, элементы российских спецслужб (включая ФСБ и Росгвардию), а также тайно мобилизуют мужчин из оккупированных Донецкой и Луганской областей Украины.

Формирование таких специфических подразделений приведет к дальнейшему напряжению, неравенству и общему отсутствию сплоченности между силами армии РФ, считают аналитики ISW. Группы, из которых формируют эти части, «имеют разный уровень военной подготовки, децентрализованные структуры командования, разное восприятие войны и мотивацию к бою, что делает более вероятными конфликты и плохую координацию подразделений». «Единственное, что их объединяет — это совершенно неадекватное обучение и подготовка к боевым действиям», — пишут специалисты института. В итоге они делают вывод, что «формирование нерегулярных, наспех обученных подразделений мало что добавляет к боевой мощи российских сил, воюющих в Украине». Forbes напоминает, что недавно сформированный 3-й армейский корпус пытался защищать российские позиции в районе Харьковской области во время контрнаступления ВСУ, однако оказался не в состоянии ничего изменить, и попросту «растворился».

Один из российских военных блогеров также заявил, что на прошлой неделе российское командование якобы отдало приказ «не отступать» всем подразделениям, дислоцированным на Донбассе. Если это правда, то такой приказ был бы примечательным в двух отношениях, считают эксперты ISW. Во-первых, Донецкая область — единственная территория в Украине, где российские войска все еще пытаются вести наступательные операции. Об ограниченных украинских контратаках здесь были лишь единичные сообщения, но в целом пока нет доказательств того, что Украина готовит крупномасштабную контрнаступательную операцию в этом районе. Однако приказ «не отступать» предполагал бы, что армия РФ опасается потерять в ходе украинского контрнаступления свои последние наступательные усилия. Во-вторых, такой приказ свидетельствует о глубоком недоверии к боевым возможностям подразделений на Донбассе — в отличие от явно более высокого доверия российского командования к частям в Херсонской области, где, по-видимому, армия РФ прилагает усилия для контролируемого отхода.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

силы ВСУ продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области , несмотря на попытки армии РФ сдержать их;



, несмотря на попытки армии РФ сдержать их; российские войска понесли огромные потери в живой силе и технике в боях за восток Украины, особенно во время украинского контрнаступления в Харьковской области. Согласно оценкам, опубликованным 18 сентября, несколько российских бронетанковых и механизированных подразделений, вероятно, были фактически уничтожены.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская область)

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ в Харьковской области: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

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