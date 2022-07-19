Армия РФ сфокусировалась на попытках захватить Северск и Бахмут — карта боевых действий 19 июля, 07:57 Последствия российского удара по Торецку, Донецкая область (18 июля 2022) (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Кремль, вероятно, решил сделать приоритетом армии РФ попытку овладеть Северском и Бахмутом, прежде чем сосредоточиться на захвате Славянска.

Такой вывод озвучивают в своей новой сводке за 18 июля аналитики Института изучения войны, анализируя встречу министра обороны России Сергей Шойгу с руководством группировки войск Восток. ISW отмечает, что прямое упоминание об этой группировке российской армии под руководством генерал-лейтенанта Рустама Мурадова прозвучало на данном этапе войны впервые. Ранее сообщалось, что в захвате Луганской области участвовали группировки российских войск Центр и Юг под командованием генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии РФ Сергея Суровикина. Восток, вероятно, состоит из сил Восточного военного округа (ВВО) России, которые действовали на Изюмском направлении в Харьковской области.

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«Мурадов имеет более низкий ранг, чем Лапин и Суровикин, что позволяет предположить, что Кремль считает Изюмско-Славянский район менее приоритетным, чем захват территорий в Донецкой области в рамках более широкой кампании по захватку Донбассе», — считают эксперты ISW. Они полагают, что Кремль, вероятно, фокусирует военные ресурсы и высокопоставленное руководство на достижении «локальных и разрозненных завоеваний вокруг Северска и Бахмута, несмотря на более ранние призывы Шойгу к интенсификации операций на всех направлениях наступления».

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:



российские войска провели серию наземных атак восточнее Северска и южнее Бахмута;

оккупанты активизировали усилия по наступлению на Авдеевку и провели ограниченные наземные атаки вдоль линии фронта Донецк-Авдеевка;

вероятная попытка президента России Владимира Путина возложить бремя участия в войне на этнические меньшинства, чтобы избежать всеобщей мобилизации этнических русских, может вызвать сопротивление в этнических анклавах в России;

российские власти продолжают попытки « интегрировать» оккупированные территории в российскую экономику.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

18 июля российские войска провели серию безуспешных наземных атак восточнее Северска. ВСУ отразили попытки армии РФ улучшить свои тактические позиции на направлениях Белогоровка-Григоровка, Золотаровка-Верхнекаменское, Золотаровка-Серебрянка, и Верхнекаменка-Верхнекамянское.

Российские войска также продолжабют проводить локальные наземные атаки южнее Бахмута. Они безуспешно пытались продвинуться вдоль линии Мироновка — Угледарская ТЭС, примерно в 20 км к юго-востоку от Бахмута.

18 июля оккупанты также усилили наземные атаки в направлении Авдеевки

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Российские силы по-прежнему концентрируют свои усилия на предотвращении продвижения украинских войск к границе с Россией в Харьковской области.

При этом РФ продолжает наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по гражданской и военной инфраструктуре в Харькове и населенных пунктах к северу, северо-востоку, востоку и юго-востоку от города.



Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Оккупанты сосредоточили свои усилия на удержании оккупированных рубежей и предотвращении украинского наступления на юге Украины. 18 июля российские силы нанесли авиаудары по украинским позициям на границе Херсонской области с Николаевской и Херсонской с Днепропетровской, а также по населенным пунктам на линии фронта в Запорожской области. Генштаб Украины сообщил, что украинские и российские войска нанесли взаимные артиллерийские удары вдоль линии соприкосновения вдоль всего южного фронта. Также сообщается, что армия РФ продолжает менять районы сосредоточения своих сил на густонаселенные районы Херсонской области, пытаясь предотвратить удары Украины по российским позициям и базам.



Инфографика: ISW

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