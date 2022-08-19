Оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС, РФ впервые за полтора месяца не заявляла о новых завоеваниях в Украине — оценки и карты ISW

19 августа, 08:18
На ЗАЭС 19 августа не будет представителей Росатома (Фото:ЗАЕС/Facebook)

На ЗАЭС 19 августа не будет представителей Росатома (Фото:ЗАЕС/Facebook)

Министерство обороны России, похоже, готовит информационную почву для операций «под фальшивым флагом» на Запорожской атомной электростанции (АЭС), в которой РФ впоследствии намерена обвинить украинские силы.

Об этом в своей новой сводке за 18 августа сообщает американский Институт изучения войны (ISW), сопоставляя данные с ЗАЭС с публичными заявлениями российских военных чинов.

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Командующий Войсками радиационной, химической и биологической защиты армии России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге 18 августа, что Украина якобы готовится к провокации на Запорожской АЭС, чтобы обвинить РФ в ядерной катастрофе. Однако при этом российское руководство объявило внезапный выходной для сотрудников Росатома 19 августа — на ЗАЭС в этот день их также не будет. Кадры со станции, появившиеся в сети, показывают пять российских грузовиков находятся, расположенных очень близко к одному из реакторов на АЭС. «Это может указывать на то, что российские силы готовят условия, чтобы устроить провокацию на станции и сместить информационный нарратив на обвинения Украины в любых событиях, которые произойдут на территории АЭС», — пишут аналитики ISW.

Другие их выводы о ситуации в Украине за минувшие сутки:

  • 18 августа впервые с 6 июля не появилось новых данных о российских территориальных завоеваниях в Украине — ни в заявлениях Минобороны РФ, ни по оценкам Генштаба ВСУ либо другим данным;
  • ISW пока не может самостоятельно оценить последствия и природу серии взрывов в Крыму в ночь на 18 августа;
  • российские войска продолжают попытки наземных атак южнее Северска, северо-восточнее и южнее Бахмута;
  • армия РФ продолжает наступательные операции к северу, западу и юго-западу от Донецка;
  • оккупанты провели безуспешную наземную атаку на запорожском направлении;
  • российские оккупационные власти продолжают подготовку к присоединению оккупированных территорий Украины к России.

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Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Карта боя Карта военных действий ЗАЭС Война России против Украины

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