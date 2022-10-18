Атаки дронов-камикадзе и ситуация в РФ. Психологический террор украинцев и зачатки «этнического» сопротивления в России — оценки ISW 18 октября, 08:53 Киевляне проходят мимо обломков одного из иранских дронов, ударивших по столице 17 октября (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Нова волна ракетных ударов и атак дронов 17 октября засвидетельствовала, что Россия по-прежнему полагается скорее на психологический террор украинцев, чем на эффекты таких ударов на поле боя.

Об этом в своей новой сводке по итогам 17 октября пишет американский Институт изучения войны, анализируя 9 ракетных и 39 других ударов с воздуха, которые армия РФ нанесла вчера по Украине.

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«Атака беспилотников 17 октября на жилую инфраструктуру в Киеве согласуется с более широкой схемой действий российских сил, которые отдают предпочтение психологическому террору в Украине, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя», — подчеркивают специалисты ISW. Они приводят оценку американского военного аналитика Бретта Фридмана, который после российских атак 17 октября напомнил, что «полезная нагрузка» Shahed-136 составляет 88 фунтов взрывчатки (около 40 кг), тогда как типичный 155-мм артиллерийский снаряд M795 несет 23,8 фунта взрывчатки (почти 11 кг). Это означает, что один беспилотник Shahed-136 равноценен запуску примерно трех артснарядов по количеству взрывчатого вещества, «но без устойчивой модели фрагментации» (вероятно, подразумевается разлет осколков, которыми могут быть начинены снаряды).

Фридман предположил, что пять дронов Shahed-136, которые вчера ударили по Киеву, имели эффект 15 артиллерийских снарядов, выпущенных по очень большой площади. Такие удары способны нанести значительный ущерб гражданской инфраструктуре и убить и ранить многих людей, не создавая однако значимых военных последствий. Этот анализ предполагает, что РФ продолжает использовать беспилотники Shahed-136 для создания психологических эффектов, целью которых становятся гражданские районы и объекты — вместо того, чтобы пытаться создавать асимметричные оперативные эффекты и наносить концентрированные удары по военным и прифронтовым целям.

При этом дальнейшие запросы РФ к Ирану на получение баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar (в дополнение к беспилотникам Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2), вероятно призваны компенсировать все более истощающийся ракетный арсенал российской армии.



ISW также анализирует эпизод на полигоне в Белгородской области 15 октября, когда несколько мобилизованных расстреляли сослуживцем. Аналитики Института указывают, что такой расстрел мог быть «следствием того, что Кремль возлагает на этнические меньшинства бремя мобилизации в РФ». ISW ранее сообщал о преобладании «добровольческих батальонов», сформированных из общин нерусских этнических меньшинств, многие из которых понесли значительные потери после переброски в Украину. Эта же тенденция продолжилась и после объявления Путиным т.н. «частичной мобилизации»: власти РФ продолжают преднамеренно использовать этнические меньшинства для реализации мобилизационных «приказов». ISW ранее также предполагала, что подобный способ проведения мобилизации «по четко выраженным этническим линиям» приводит к формированию «локальных и основанных на этническом принципе движений сопротивления», которые могут стать фактором внутреннего влияния в РФ по мере продолжения войны. «Стрельба в Белгороде, вероятно, является проявлением именно таких внутренних последствий. Этнические меньшинства, вынужденные вести войну, определяемую имперскими целями России и сформированную русским православным национализмом, скорее всего, продолжат ощущать отчужденность [от участия в войне], что создаст обратную волну недовольства, ведущую к сопротивлению, за которым последуют репрессии против меньшинств», — констатирует Институт изучения войны.

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и связанные с ним блогеры продолжают все чаще заявлять о неэффективности российской армии, традиционных военных институтов и социальных проблемах, что может косвенно подрывать власть Кремля. Хотя Пригожин не выступает напрямую против Путина и не критикует его, его растущая публичность и известность в националистическом сообществе РФ может поставить под вопрос привлекательность Путина как «сильной руки». А возникающие дискуссии о гражданской войне в России могут еще больше подорвать кремлевские нарративы о якобы национальном, этническом и религиозном единстве внутри России, считают аналитики ISW.

Другие их выводы за минувшие сутки:

16 и 17 октября российские источники продолжали обсуждать возможные контрнаступательные операции украинских войск к северо-западу от города Сватово ( Луганская область);



Луганская область); российские источники продолжают сообщать о том, что ВСУ проводят контрнаступательные операции в Херсонской области;

16 и 17 октября российские войска провели наземные штурмы в Донецкой области;

ВСУ продолжают наносить удары по скоплениям российской живой силы и техники в Запорожской области;

РФ продолжает попытки установить полный контроль над Запорожской атомной электростанцией ( ЗАЭС);

ЗАЭС); власти Москвы объявили о якобы завершении частичной мобилизации в городе 17 октября — вероятно, для того, чтобы смягчить критику москвичей в связи с сообщениями о незаконной мобилизации в городе;

российские и оккупационные « чиновники» продолжают вынуждать жителей оккупированных территорий Украины участвовать в т.н. « отпусках», что может служить предлогом для депортации граждан Украины и переселения граждан России.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на востоке и юге, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW