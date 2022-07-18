Атаки РФ на Донбассе остаются ограниченными, приказ Шойгу пока не привел к массированному наступлению: карта боевых действий 18 июля, 07:47 Разбитая российская военная техника в Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Постепенный выход российских войск из оперативной паузы будет характеризоваться «неустойчивым и поэтапным возобновлением наземных наступлений», прогнозируют аналитики Института изучения войны в своей новой сводке за 17 июля.

По итогам первых суток после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о намерениях нарастить наступление "на всех операционных направлениях" ISW констатирует, что вопреки этому «приказу» выход армии РФ из оперативной паузы «вряд ли вызовет новую массированную волну наземных атак по нескольким направлениям наступления».

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Аналитики ISW пишут, что по итогам 17 июля ни о каких новых территориальных завоеваниях оккупантов не сообщалось, а штурмы российских сил в Донецкой области остаются «ограниченными».

Российские войска отдают приоритет наступлению в районе Северска и Бахмута, сохраняя при этом оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль южной линии фронта. За минувшие сутки россияне также продолжали готовить условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты на Изюмско-Славянском направлении, а также наносили артиллерийские, ракетные и авиационные удары по территории Украины.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

российские силы продолжают « размеренный» выход из оперативной паузы;



размеренный» выход из оперативной паузы; армия РФ провела ограниченные наземные атаки вокруг Северска, Бахмута и Донецка, а также обстреливала гражданскую и военную инфраструктуру по всему Донбассу;

российские войска сосредоточили свои усилия на оборонительных операциях к северу от Харькова и на юге Украины;

Кремль, по всей видимости, готовится к затяжным боевым действиям в Украине и концентрируется на долгосрочных усилиях по комплектованию собственных сил после серьезных потерь.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW

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