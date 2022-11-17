РФ проводит в Украине кампанию депопуляции и этнических чисток, Пригожин ведет антиэлитарную риторику в угоду Путину — ISW 17 ноября, 08:40 Ребенок, вывезенный из Херсонской области в оккупированный Джанкой (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Кампания насильственного усыновления украинских детей, которую развернула Россия, вероятно, представляет собой часть более широкой кампании по депопуляции и этническим чисткам украинцев, и может быть нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида.

Об этом в своей новой сводке по итогам 15 ноября пишет Институт изучения войны.



Официальный Кремль и российская пропаганда попытались представить падение ракеты на территории Польши как провокацию Запада. Минобороны РФ заявило о якобы «умышленной провокации с целью нагнетания обстановки». Зампредеседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Запад в том, что он «приближает мировую войну», проводя «гибридную атаку против России». А российские военные блогеры на весь лад обвиняли западных и украинских чиновников в попытках ложно обвинить Россию в ударе — якобы с целью оправдать усиление поддержки Украины и «дальнейшую эскалацию». «Поддержка российскими блогерами заявления Кремля о том, что удар был провокацией Запада, вполне ожидаема от российского информационного пространства, которое рассматривает войну в Украине как операцию Запада, направленную на унижение России как региональной и глобальной державы», — напоминает ISW о позиции российской пропаганды и провоенных кругов.

Видео дня

РФ ведет вопиющую кампанию «рекламы» насильственного усыновления украинских детей в российские семьи. С 9 ноября прокремлевские блогеры распространяют многосерийный «документальный сериал» о нескольких украинских детях из Донбасса, усыновленных в российские семьи. В нем утверждается, что только в 2022 году российские власти «эвакуировали» с Донбасса [а фактически депортировали] более 150 000 детей. Неясно, как именно в РФ подсчитали эту цифру, отмечает ISW, тогда как а украинские чиновники ранее оценивали это число в 6−8 тыс. детей. Чеченский главарь Рамзан Кадыров вдобавок заявил, что сотрудничает с омбудсменом по правам ребенка Марией Львовой-Белово, чтобы привлечь «трудных подростков» из различных регионов России, а также оккупированных Донецкой и Луганской областей в Чечню для проведения «профилактической работы» с ними и «военно-патриотического воспитания. Сама Львова-Белова постоянно выступала за депортацию и усыновление украинских детей и утверждает, что усыновила ребенка из Мариуполя. «Программы принудительного усыновления и депортации детей под видом «отпусков» и «программ реабилитации», вероятно, составляют основу массированной российской кампании по депопуляции, которая может представлять собой нарушение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и представляет собой более широкие усилия этнических чисток», — напоминает о своей оценке ISW.

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает позиционировать себя как центральную фигуру в провоенном ультранационалистическом сообществе РФ, вероятно, преследуя амбициозные политические цели. Российский портал Медуза сообщил 16 ноября со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, что Пригожин намерен создать «консервативное движения», которое может стать политической партией. Источники Медузы сообщают, что Пригожин намеренно организовал информационную кампанию постоянной «антиэлитарной риторики» по образцу кампании оппозиционера Алексея Навального в социальных сетях против российской коррупции, но с совершенно другим эффектом. Такую кампанию Пригожин намерен использовать как инструмент заискивания перед Путиным и одновременно — запугивания элит, которые могут быть сочтены недостаточно лояльными к Путину. Ранее аналитики ISW указывали, что личная армия Пригожина в первую очередь служит его личным политическим целям, и лишь во вторую — военным усилиям России в Украине. Пригожин, скорее всего, продолжит усилия по созданию параллельных военных структур и формированию антиэлитарной кампании, чтобы закрепить за собой роль центральной фигуры ультранационалистического провоенного политического движения в России, прогнозируют в Институте.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

украинские силы продолжают контрнаступательные действия в направлениях Сватово и Кременной;



российские силы продолжают наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области;

украинские силы продолжают наносить удары по российским военным и логистическим узлам на юге Украины.

многочисленные сообщения свидетельствуют о крайне низком моральном и психологическом состоянии российских сил в Луганской и Донецкой областях.

оккупанты продолжают заменять « марионеток» на оккупированных территориях российскими чиновникам, а также насильственно переселять жителей этих территорий Украины и пытаться интегрировать их в РФ.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW