Армии РФ будет трудно удержать рубежи на востоке Украины, Кремль удваивает ставку на скрытую мобилизацию: карта боевых действий и оценки ISW 16 сентября, 08:30 Украинские военные на освобожденных территориях Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ВСУ продолжают контрнаступательные операции на востоке Украины, усиливая давление на позиции и логистические линии армии РФ в восточной части Харьковской области, на севере Луганской и на востоке Донецкой областей.

Об этом в своей новой сводке по итогам 15 сентября сообщает американский Институт изучения войны.

Его аналитики считают, что российской армии, скорее всего, будет трудно удерживать свои оборонительные рубежи на востоке Украины, если силы ВСУ продолжат продвигаться на восток. Паблики российских военкоров-пропагандистов сообщили, что украинские войска продолжают наземные операции к юго-западу от Изюма, в районе Лимана и на восточном берегу реки Оскол — что, как сообщается, вынуждает захватчиков уходить из некоторых районов на востоке Украины и усиливать другие.

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Кремль отвечает на поражение в Харьковской области, удваивая ставку на скрытую мобилизацию, а не создавая условия для всеобщей мобилизации, считают эксперты ISW. В подтверждение такого заключения они приводят заявление чеченского главаря Рамзана Кадырова, который призвал все субъекты РФ начать «самомобилизацию» и не ждать, пока Кремль объявит военное положение. Кадыров заявил, что каждый субъект федерации должен «доказать свою готовность помочь России», набрав не менее 1000 военнослужащих. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян поддержала идею добровольного участия россиян в войне против Украины, а несколько лояльных Кремлю российских губернаторов публично высказались в поддержку речи Кадырова. Так, назначенный Россией «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании на полуострове двух «добровольческих» батальонов.

Это свидетельствует о том, что крупное поражение в Украине побудило Кремль объявить всероссийскую вербовочную кампанию. До сих пор кремлевские чиновники и госСМИ не озвучивали такие призывы к общенациональной вербовке, а вместо этого поручали местным чиновникам и СМИ формировать силы якобы по собственной инициативе. Теперь же российские военные блогеры приветствовали идею Кадырова на фоне критики «неэффективной» призывной кампании Министерства обороны России. «Эта реформа набора [в армию], вероятно, обеспечит большую поддержку Кремля среди националистических деятелей, которые все больше критикуют российское Минобороны, даже если кампания не приведет к созданию большого количества боеспособных войск», — делает вывод ISW. При этом Кремль, вероятно, отказался от своих усилий оградить от такой мобилизации отдельные субъекты РФ (к примеру, Москву) — особенно после того, как в республиках Бурятия, Калмыкия, Тува и Якутия вспыхнули локальныепубличные протесты против фактической вербовке по этническому признаку, о чем рассказал The Insider.

С начала вторжения в Украину Россия почти наверняка задействовала и истощила большую часть своих сил, которые ранее были дислоцированы на базах РФ в бывших советских республиках. Этот фактор, вероятно, ослабил влияние России в этих государствах, считают специалисты ISW. Российская армия уже перебросила в Украину около 1500 своих военнослужащих с 201-й военной базы РФ в Душанбе (Таджикистан) и планирует направить еще 600 человек с военных объектов РФ в городах Душанбе и Бохтар (юг Таджикистана), обнаружило расследование Radio Free Europe/Radio Liberty, опубликованное 14 сентября. Также сообщается, что с конца 2021 года Россия, вероятно, передислоцировала около 300 тувинских военнослужащих с российской авиабазы ​​Кант в Кыргызстане для участия в войне против Украины.

В этом контексте ISW обращает внимание на недавние приграничные столкновения (перестрелка) между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также более заметный конфликт Азербайджана и Армении, откуда войска РФ вывели 800 своих военнослужащих еще в начале войны, чтобы восполнить потери в Украине. Этим событиям в государствах ОДКБ, где Россия играет доминирующую роль, мог способствовать уход сил РФ из центральноазиатских государств.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



российские и украинские источники сообщают о наземных атаках украинских войск к северо-западу от Харькова, вблизи украинского плацдарма на реке Ингулец и к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей;



российские войска провели ограниченные наземные атаки и укрепляют свои позиции на восточном фронте;



квазиреспублика « ДНР», скорее всего, пытается помешать бегству своих « административных» кадров в преддверии украинского контрнаступления, что еще раз демонстрирует бюрократическую хрупкость « ДНР» как марионеточного формирования России. Аналитики ISW отмечают, что впервые зафиксировали публичные обещания « властей» «ДНР» о выплатах раненым и семьям погибших. «ДНР», вероятно, пытается стимулировать своих кадры оставаться на местах, чтобы предотвратить коллапс местного самоуправления по мере продвижения украинских сил", — заключает ISW.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий ( Херсонская область)

Инфографика: ISW

Бои и наступление ВСУ в Харьковской области: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Бои на Донбассе: карта

Инфографика: ISW

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