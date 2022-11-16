Рекордный удар по Украине: РФ готовила его заранее, истратила львиную долю оставшихся ракет и доказала неготовность к переговорам — ISW 16 ноября, 10:24 Дым над Львовом после удара 15 ноября (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Масштабный ракетный удар по Украине 15 ноября, в ходе которого РФ истратила существенную часть оставшихся у нее высокоточных ракет, доказал нежелание Кремля вести реальные переговоры о завершении войны.

Такие оценки в своей новой сводке по итогам 15 ноября приводит Институт изучения войны.

Кремль подготовил свой массированный ракетный удар по Украине, осуществленный 15 ноября, задолго до того, как президент Украины Владимир Зеленский представил свою инициативу из 10 пунктов о завершении войны на саммите G20 на Бали. Аналитики ISW напоминают, что столь масштабный обстрел «требует серьезной военной подготовки». Это означает, что Кремль, «вероятно, намеренно планировал массированные ракетные удары по Украине, ожидая выступления Зеленского на саммите G20». Хотя российское провоенное сообщество пыталось представить удар как якобы ответ РФ на «русофобские» заявления Зеленского, невозможность организации настолько масштабной атаки в короткие сроки «подчеркивает незаинтересованность Кремля в подготовке к переговорам с Украиной».

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Для вчерашнего удара РФ, вероятно, использовала значительную часть своих оставшихся систем высокоточного оружия. По данным Генштаба ВСУ, было сбито 77 из более 90 крылатых ракет, все 10 иранских ударных дронов Shahed-136 и один БпЛА Орион. Увеличение процента сбитых Украиной российских ракет «иллюстрирует улучшение [системы] украинской ПВО за последний месяц», отмечают в Институте, — в том числе за счет эффективности западных систем ПВО. Аналитики ISW полагают, что российские силы существенно истощают свой запас высокоточного оружия и, вероятно, им придется замедлить темпы своей кампании против критически важной украинской инфраструктуры. При этом ущерб, нанесенный украинской энергетической инфраструктуре «вряд ли сломит дух украинцев, учитывая улучшение ПВО и недавние наземные победы в Херсонской области».

Как и удар по Украине, официальная линия поведения Кремля на саммите G20 еще раз подтверждает незаинтересованность России в перспективах мирных переговоров с Украиной. ISW напоминает, что Владимир Путин не явился на саммит, но вместо этого подписал многочисленные указы о присвоении «почетных званий» оккупированным Россией украинским городам. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявили, что Россия продолжит свою «специальную военную операцию» в Украине, предпочтя обвинить Зеленского в якобы «нежелании вести переговоры с Россией». Лавров назвал условия Украины «нереалистичными и неадекватными» — что отвечает неизменной позиции Кремля на протяжении всей войны. Песков также подчеркнул, что Россия по-прежнему будет считать своим освобожденный Херсон.

Российское военное командование, вероятно, нарушило свои же существующие планы наступательных операций на Угледарском направлении ради поспешных и затратных в плане потерь для РФ штурмов Павловки, куда россияне бросили неподготовленное «подкрепление». Такой вывод ISW делает со слов главаря боевиков «ДНР» Александра Ходаковского, который 15 ноября заявил, что российские войска изначально планировали провести атаку в районе Угледара с двух направлений, однако он и другие командиры поняли, что плохая подготовка подкреплений и их неспособность связаться с командирами бригад сделали это планы невыполнимыми. В итоге российские командиры бригад полностью изменили план и направили все силы в этом районе для наступления на Павловку Донецкой области, где ранее огромные потери понесла 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Продолжающиеся потери РФ в ходе наступления на Павловку, продолжают вызывать критику в адрес российского военного руководства, констатируют в Институте. Тот же Ходаковский заявил, что российское военное руководство пытается обвинить в «неудовлетворительных результатах» командира 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота за то, что якобы он не оказал должной поддержки 155-й бригаде.

О падении ракеты в Польше ISW не стал озвучивать оценок, пересказав лишь известные факты об инциденте — поскольку на момент публикации сводки западные официальные лица еще не сделали окончательных заявлений по поводу инцидента.

Россияне все чаще обращаются к различным платформам в социальных сетях, чтобы выразить свое недовольство проблемами мобилизации, что может разжечь организованное антивоенное онлайн-движение в России. Шестнадцать антивоенных групп в России подали совместную петицию с требованием к Владимиру Путину демобилизовать всех мобилизованных российских мужчин. На момент публикации петиция уже собрала почти 38 000 подписей. Около 1500 матерей детей-инвалидов и матерей, имеющих в семье более трех детей, также обратились к Путину с ходатайством об освобождении их мужей от мобилизации.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки

российские чиновники продолжают готовить почву для того, чтобы вынудить Международное агентство по атомной энергии ( МАГАТЭ) признать контроль России над Запорожской атомной электростанцией ( ЗАЭС) и тем самым де-факто признать аннексию Россией оккупированных территорий Украины;

МАГАТЭ) признать контроль России над Запорожской атомной электростанцией ЗАЭС) и тем самым де-факто признать аннексию Россией оккупированных территорий Украины; российские источники утверждают, что украинские силы продолжают контрнаступление в направлении Сватово и Кременной, ВСУ также продолжают наносить удары по тыловым российским логистическим целям в Луганской области;

войска РФ продолжали наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара;

предварительные данные об освобождении украинскими войсками территорий на левом берегу Днепра спровоцировали очередную волну негативной реакции в российском информационном пространстве;

российские логистические маршруты из Крыма на юг Украины, вероятно, остаются серьезно поврежденными ( ISW приводит сообщения, согласно которым в РФ решили отложить ремонт железнодорожного моста через Керченский пролив до лета или осени 2023 года, поскольку погодные условия « слишком опасны для проведения ремонта»);

ISW приводит сообщения, согласно которым в РФ решили отложить ремонт железнодорожного моста через Керченский пролив до лета или осени 2023 года, поскольку погодные условия слишком опасны для проведения ремонта»); российские силы продолжают пополняться свои сокращающиеся запасы белорусской военной техникой;

РФ продолжает заменять российскими чиновниками местных марионеток на оккупированных территориях Украины.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Фото: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW