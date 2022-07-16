Армия РФ пытается помешать ВСУ выйти к границе в Харьковской области — карта боевых действий

16 июля, 07:27
Жительница Харькова возле своего дома, поврежденного новым российским обстрелом, 15 июля 2022 (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Жительница Харькова возле своего дома, поврежденного новым российским обстрелом, 15 июля 2022 (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

На харьковском направлении армия РФ продолжает оборонять захваченные позиции, чтобы не допустить продвижения украинских войск к границе с Россией в Харьковской области.

Об этом сообщает в своей сводке за 15 июля американский Институт изучения войны, публикуя карты боевых действий в Украине.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

Видео дня
  • армия РФ, вероятно, выходит из оперативной паузы, осуществляя наземные атаки к северу от Славянска, к юго-востоку от Северска, в районе Бахмута и к юго-западу от Донецка;
  • 15 июля российские силы продолжали систематические атаки на гражданскую инфраструктуру, нацеленные на жилую инфраструктуру, места отдыха и учебные заведения в Николаеве;
  • чиновники Челябинской области РФ 15 июля объявили о завершении формирования «добровольческого батальона» для участия в войне с Украиной;
  • российские оккупационные власти продолжали вводить новые меры контроля на оккупированных территориях.

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Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Донбасс Харьковская область Карта боя Карта военных действий Война России против Украины

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