Раскол между войсками РФ и боевиками «Л/ДНР» грозит снизить эффективность операций оккупантов — оценки ISW и карта боевых действий

16 августа, 07:57
Обломки российских ракет, собранные в Харькове (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Обломки российских ракет, собранные в Харькове (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Очередной случай отказа боевиков "ЛНР" воевать в Донецкой области свидетельствует о том, что Кремль не может в полной мере рассчитывать на «силы» квазиреспублик в своих дальнейших планах вторжения.

Об этом в своей новой сводке за 15 августа сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Его специалисты напоминают о ряде других случаев, когда подразделения боевиков «ДНР» и «ЛНР» уже отказывались воевать за пределами Донецкой либо Луганской областей. «Дальнейший раскол внутри возглавляемых Россией сил угрожает еще больше снизить эффективность военных действий РФ», — говорится в сводке.

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Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

  • российские войска предприняли несколько ограниченных наземных атак к северо-западу от Славянска;
  • оккупанты провели несколько наступательных операций к востоку и юго-востоку от Северска, а также к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута;
  • армия РФ продолжает вести наступательные операции к северо-западу, западу и юго-западу от Донецка;
  • российские силы провели ограниченный наземный штурм к северу от Харькова;
  • 15 августа российские войска не проводили никаких наземных атак на юге Украины, однако продолжают обстреливать всю южную линию фронта;
  • власти Санкт-Петербурга официально отрицают волну скрытой мобилизации — вызов мужчин в военкоматы для вероятного подписания контрактов на военную службу;
  • РФ продолжает подготовку к аннексии оккупированных территорий Украины к России.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   ДНР ЛНР Донецкая область Луганская область Карта боя Армия России Карта военных действий Российская армия ЛДНР Война России против Украины

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