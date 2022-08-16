Раскол между войсками РФ и боевиками «Л/ДНР» грозит снизить эффективность операций оккупантов — оценки ISW и карта боевых действий
Обломки российских ракет, собранные в Харькове (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)
Очередной случай отказа боевиков "ЛНР" воевать в Донецкой области свидетельствует о том, что Кремль не может в полной мере рассчитывать на «силы» квазиреспублик в своих дальнейших планах вторжения.
Об этом в своей новой сводке за 15 августа сообщает американский Институт изучения войны (ISW). Его специалисты напоминают о ряде других случаев, когда подразделения боевиков «ДНР» и «ЛНР» уже отказывались воевать за пределами Донецкой либо Луганской областей. «Дальнейший раскол внутри возглавляемых Россией сил угрожает еще больше снизить эффективность военных действий РФ», — говорится в сводке.
Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:
- российские войска предприняли несколько ограниченных наземных атак к северо-западу от Славянска;
- оккупанты провели несколько наступательных операций к востоку и юго-востоку от Северска, а также к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута;
- армия РФ продолжает вести наступательные операции к северо-западу, западу и юго-западу от Донецка;
- российские силы провели ограниченный наземный штурм к северу от Харькова;
- 15 августа российские войска не проводили никаких наземных атак на юге Украины, однако продолжают обстреливать всю южную линию фронта;
- власти Санкт-Петербурга официально отрицают волну скрытой мобилизации — вызов мужчин в военкоматы для вероятного подписания контрактов на военную службу;
- РФ продолжает подготовку к аннексии оккупированных территорий Украины к России.
Война России против Украины: карта боевых действий
Битва за Донбасс
Бои в Харьковской области
Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.