Визит Зеленского в Херсон разъярил российские провоенные круги, Пригожин пытается сыграть на культе Сталина в РФ — ISW 15 ноября, 09:09 Владимир Зеленский в Херсоне, 14 ноября 2022 (Фото:ОП)

Визит Владимира Зеленского в Херсон разъярил российское провоенное сообщество даже больше, чем вывод войск РФ из города. Новая волна громкой критики призвана оказать давление на российских военачальников в рамках активизации наступления России на Донбассе.

Такие оценки в своей новой сводке по итогам 14 ноября приводит Институт изучения войны.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсон стал для сообщества российских «военкоров» и военных блогеров поводом для более интенсивной критики военного потенциала РФ чем даже само отступление российских войск с правобережья Херсонской области. 14 ноября, как отмечают эксперты ISW, в этой среде широко жаловались на то, что Зеленский прибыл в Херсон и относительно беззаботно мог передвигаться в центре города, не беспокоясь о российских ударах поблизости. Российские блогеры при этом задавались вопросом, «почему войска РФ не нанесли удары по Зеленскому». Один из «военкоров» даже предположил, что это показывает нежелание России выиграть войну, и подверг критике российские силы за то, что они позволили Зеленскому «ступить на российскую землю» [Херсон был и остается украинским вопреки незаконным попыткам РФ аннексировать территории].

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С учетом того, что ранее российские военные блогеры скорее сдержанно отреагировали на отступление России с правого берега Днепра, такие заявления ISW называет «явным сдвигом» в риторике. Вместо оправдательных формулировок, поддерживающих вывод войск как «обоснованное» в военном отношении решение, теперь звучит гнев из-за российских военных провалов. Эта перемена предполагает, что на российских военачальников, вероятно, будет оказано давление, чтобы они продемонстрировали очевидные «успехи» в Донецкой области и других районах.

13 и 14 ноября Минобороны России усилило заявления о территориальных завоеваниях в Донецкой области — вероятно, чтобы подчеркнуть, что российские силы активизируют операции в этом регионе после вывода войск с правобережья Херсонской области. Минобороны России утверждает, что российские войска якобы завершили захват Майорска (20 км к югу от Бахмута) и Павловки (45 км к юго-западу от Донецка) [Генштаб ВСУ не подтверждал эти факты]. ISW прогнозирует интенсификацию российских операций в районе Бахмута, самого Донецка и на западе Донецкой области — после того, как РФ перебросит туда часть сил, выведенных с юга Украины. «Российские силы, вероятно, добьются успехов в этих районах в ближайшие дни и недели, но вряд ли эти успехи будут значительными в оперативном отношении», — убеждены в ISW.



Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает неуклонно использовать свое участие в российском вторжении в Украину ради укрепления личного влияния в России. ISW констатирует, что он уже стал «заметной фигурой в националистическом провоенном сообществе» и продолжает создавать себе имидж «независимого» военного вожака со «сталинской» хваткой. ISW констатирует, что большая часть российского националистического сообщество приветствовало предполагаемую публичную «казнь» бывшего заключенного Евгения Нужина, которого в ЧВК Вагнера назвали дезертиром. Некоторые военные блогеры в РФ сравнили эту казнь с убийством по приказу Иосифа Сталина марксистского революционера Льва Троцкого, который также бежал из большевистской России — что еще раз подтвердило привлекательность Пригожина среди сторонников сталинского репрессивного наследия. «Пригожин предпринимает действия, которые найдут отклик у аудитории, интересующейся идеологией национального превосходства России, жестокой силой СССР и испытывающих отвращение к коррупции Кремля, которую Владимир Путин использовал в качестве политической силы на протяжении всего своего правления», — резюмируют аналитики ISW.

Другие выводы экспертов ISW за минувшие сутки:

украинские войска продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово — Кременная и ведут бои с российскими войсками под Белогоровкой;

российские войска безуспешно пытались восстановить свои позиции на северо-востоке Харьковской области;

российские войска активизировали наступательные операции в Донецкой области и заявили, что якобы захватили часть территорий вокруг Бахмута и на юго-западе от Донецка;

Владимир Путин подписал дополнительные указы, уточняющие протоколы мобилизации и расширяющие положения о призыве на военную службу — вероятно, в рамках текущих усилий по укреплению и наращиванию военных сил РФ;



оккупанты продолжают проводить « эвакуацию» и насильственное переселение жителей оккупированных территорий Украины и предприняли шаги для отвода элементов оккупационных « администраций» подальше от Днепра.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW