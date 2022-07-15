Линия Славянск-Северск-Бахмут: где пытается продолжать атаки и готовит новое наступление РФ — карта боевых действий

15 июля, 07:57
Последствия недавних обстрелов Бахмута, Донецкая область (Фото:Donetsk Region Police/Handout via REUTERS)

Последствия недавних обстрелов Бахмута, Донецкая область (Фото:Donetsk Region Police/Handout via REUTERS)

На фоне временной паузы в наземном наступлении российские войска продолжают осуществлять ограниченные атаки на линии Славянск-Северск-Бахмут, где вероятно начнут следующее масштабное наступление. Однако сроки его остаются неизвестными.

Об этом сообщает в своей новой сводке за 14 июля американский Институт изучения войны.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

  • российские войска продолжают попытки продвинуться к Северску, однако достигли ли они какого-то прогресса в этом — остается неясным;
  • оккупанты провели ограниченные наземные атаки в районе Бахмута и Славянска, но не добились успеха;
  • Россия продолжила кампанию систематических ракетных ударов по жилым районам украинских городов, нанеся новые атаки по Виннице, Харькову и Николаеву.
Видео дня

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс — карта

14 июля российские войска безуспешно пытались улучшить тактические позиции к северо-западу от Славянска. Оккупанты также продолжали наступательные действия западнее Лисичанска, стремясь выйти к Северску, и наступление на населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Кроме того, армия РФ возобновила атаки к северо-востоку от Авдеевки, вероятно, пытаясь обойти украинские силы в этом районе.

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области — карта

На харьковском направлении армия РФ сосредоточила силы на попытках удержать ранее занятых рубежи и позиции. При этом российские войска продолжают наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по Харькову и близлежащим населенным пунктам.

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Оккупанты продолжали принимать оборонительные меры, чтобы помешать контрнаступлению украинских войск на южном направлении. По данным ГУР Минобороны Украины, 11−12 июля российские войска оборудовали склад боеприпасов в Херсонском городском драматическом театре. ISW предполагает, что россияне, вероятно, продолжают перемещать склады боеприпасов на территории исторических достопримечательностей для защиты техники и живой силы от ударов ВСУ. Спутниковые снимки также показали, что по состоянию на 11 июля российские войска перебросили не менее шести самолетов Су-25 на авиабазу Джанкой на севере Крыма — возможно, для подготовки к нанесению авиаударов по украинским подразделениям.

Инфографика: ISW
Редактор: Инна Семенова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Донецкая область Винница Харьковская область Карта боя Армия России Карта военных действий Российская армия Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Адольф Гитлер, Саддам Хусейн, Бенито Муссолини и Иосиф Сталин — одни из самых кровавых диктаторов ХХ века (Фото:Коллаж НВ)
Самоубийство, расстрел, виселица /
НВ проанализировал обстоятельства смерти пятерых диктаторов, а также последующие изменения в их странах
15 июля, 07:15
Геополитика
Павел Барри
Вице-президент и директор Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта при Atlantic Council
От чуда на Днепре до трясины. Чем закончится война в Украине — четыре новых сценария

В самом начале марта, вскоре после вторжения России в Украину, мы изложили четыре сценария развития войны. Четыре месяца спустя мы пересматриваем все варианты

14 июля, 23:00
Мнения
Семейные авто (Фото:Dodge)
Для самых счастливых /
Пять лучших семейных авто до $10 тыс.
14 июля, 21:00
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X