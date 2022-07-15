Линия Славянск-Северск-Бахмут: где пытается продолжать атаки и готовит новое наступление РФ — карта боевых действий 15 июля, 07:57 Последствия недавних обстрелов Бахмута, Донецкая область (Фото:Donetsk Region Police/Handout via REUTERS)

На фоне временной паузы в наземном наступлении российские войска продолжают осуществлять ограниченные атаки на линии Славянск-Северск-Бахмут, где вероятно начнут следующее масштабное наступление. Однако сроки его остаются неизвестными.

Об этом сообщает в своей новой сводке за 14 июля американский Институт изучения войны.

Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:

российские войска продолжают попытки продвинуться к Северску, однако достигли ли они какого-то прогресса в этом — остается неясным;



оккупанты провели ограниченные наземные атаки в районе Бахмута и Славянска, но не добились успеха;

Россия продолжила кампанию систематических ракетных ударов по жилым районам украинских городов, нанеся новые атаки по Виннице, Харькову и Николаеву.

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Инфографика: ISW

Битва за Донбасс — карта

14 июля российские войска безуспешно пытались улучшить тактические позиции к северо-западу от Славянска. Оккупанты также продолжали наступательные действия западнее Лисичанска, стремясь выйти к Северску, и наступление на населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Кроме того, армия РФ возобновила атаки к северо-востоку от Авдеевки, вероятно, пытаясь обойти украинские силы в этом районе.

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области — карта

На харьковском направлении армия РФ сосредоточила силы на попытках удержать ранее занятых рубежи и позиции. При этом российские войска продолжают наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по Харькову и близлежащим населенным пунктам.



Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Оккупанты продолжали принимать оборонительные меры, чтобы помешать контрнаступлению украинских войск на южном направлении. По данным ГУР Минобороны Украины, 11−12 июля российские войска оборудовали склад боеприпасов в Херсонском городском драматическом театре. ISW предполагает, что россияне, вероятно, продолжают перемещать склады боеприпасов на территории исторических достопримечательностей для защиты техники и живой силы от ударов ВСУ. Спутниковые снимки также показали, что по состоянию на 11 июля российские войска перебросили не менее шести самолетов Су-25 на авиабазу Джанкой на севере Крыма — возможно, для подготовки к нанесению авиаударов по украинским подразделениям.



Инфографика: ISW

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