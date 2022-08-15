Наступление на Бахмут стало приоритетом РФ, в Украине действуют шесть группировок российских войск — карта боевых действий

15 августа, 08:14
Последствия очередного российского удара по Бахмуту (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Последствия очередного российского удара по Бахмуту (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Попытки наступления на Бахмут, где РФ задействовала наемников ЧВК Вагнера, вероятно, являются приоритетом российских войск на Донбассе в текущей фазе войны.

Об этом в своей новой сводке за 14 августа сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Его специалисты также выделили шесть основных группировок российской армии и ее прокси-войск (включая силы квазиреспублик «Л/ДНР»), которые сейчас воюют в Украине:

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  • ориентированная на Харьков и северо-восток Харьковской области (преимущественно силы Западного военного округа армии РФ)
  • группировка, действующая по линии Изюм — Славянск (укомплектована по большей части недавно сформированными «добровольческими батальонами», которые, вероятно, имеют очень низкую боеспособность);
  • в районе Северск-Лисичанск (преимущественно силы Центрального военного округа армии РФ);
  • группировка в районе Бахмута (значительную часть ее ядра составляют наемники ЧВК Вагнера);
  • на линии Авдеевка — Донецк (силы боевиков «ДНР»);
  • группировка, действующая на юге Украины, в Херсонской и Запорожской областях (изначально была сформирована из войск Южного военного округа армии РФ, сейчас усилена войсками Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск и Росгвардии).

В то же время ни одна из этих группировок не является однородной, подчеркивают аналитики ISW: по всему фронту разбросаны подразделения различных военных округов, прокси-войск, «добровольческих» частей и других российских формирований.

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Из их расположения ISW делает вывод, что Москва, вероятно, уделяет первоочередное внимание продвижению своих сил в районе Бахмута и, возможно, к Северску, стремясь использовать силы «ДНР» для захвата территорий Донецкой области, которые не удавалось захватить с 2014 года, в частности на авдеевском направлении. А высокая концентрация «добровольческих батальонов» вокруг Изюма и Славянска может свидетельствовать о том, что этот район не является приоритетом России и, вероятно, уязвим для украинских контратак. Тогда как скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать серьезные проблемы для командования и управления российскими силами, особенно если украинские силы перейдут в контрнаступление на этом направлении, считают специалисты института.

Другие их выводы о ситуации в Украине за минувшие сутки:

  • российские войска провели наземные атаки к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска, а также добились неустановленных успехов в районе Бахмута.
  • украинские силы, как сообщается, нанесли удар по концентрации сил ЧВК Вагнера в Попасной Луганской области, в рядах наемников есть погибшие и/или раненые;
  • 42 государства призвали российские войска покинуть Запорожскую АЭС в Энергодаре всего за несколько часов до того, как по Энергодару был нанесен еще один удар;
  • ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому автомобильному мосту, что, вероятно, оставляет все три автомобильных моста на правом берегу Днепра недоступными для тяжелой техники;
  • российские военкоматы продолжают испытывать проблемы, пытаясь стимулировать россиян к подписанию контрактов на военную службу;
  • российские оккупационные власти продолжают насаждать рублевую зону и собирать данные о гражданском населении на оккупированных территориях, чтобы подготовить условия для референдумов об аннексии.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Северск Карта боя Армия России Херсонская область Карта военных действий Российская армия Бахмут Война России против Украины

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