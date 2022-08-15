Наступление на Бахмут стало приоритетом РФ, в Украине действуют шесть группировок российских войск — карта боевых действий 15 августа, 08:14 Последствия очередного российского удара по Бахмуту (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Попытки наступления на Бахмут, где РФ задействовала наемников ЧВК Вагнера, вероятно, являются приоритетом российских войск на Донбассе в текущей фазе войны.

Об этом в своей новой сводке за 14 августа сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Его специалисты также выделили шесть основных группировок российской армии и ее прокси-войск (включая силы квазиреспублик «Л/ДНР»), которые сейчас воюют в Украине:

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ориентированная на Харьков и северо-восток Харьковской области ( преимущественно силы Западного военного округа армии РФ)

преимущественно силы Западного военного округа армии РФ) группировка, действующая по линии Изюм — Славянск ( укомплектована по большей части недавно сформированными « добровольческими батальонами», которые, вероятно, имеют очень низкую боеспособность);

укомплектована по большей части недавно сформированными добровольческими батальонами», которые, вероятно, имеют очень низкую боеспособность); в районе Северск-Лисичанск ( преимущественно силы Центрального военного округа армии РФ);

преимущественно силы Центрального военного округа армии РФ); группировка в районе Бахмута ( значительную часть ее ядра составляют наемники ЧВК Вагнера);

значительную часть ее ядра составляют наемники ЧВК Вагнера); на линии Авдеевка — Донецк ( силы боевиков « ДНР»);

силы боевиков ДНР»); группировка, действующая на юге Украины, в Херсонской и Запорожской областях ( изначально была сформирована из войск Южного военного округа армии РФ, сейчас усилена войсками Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск и Росгвардии).

В то же время ни одна из этих группировок не является однородной, подчеркивают аналитики ISW: по всему фронту разбросаны подразделения различных военных округов, прокси-войск, «добровольческих» частей и других российских формирований.

Из их расположения ISW делает вывод, что Москва, вероятно, уделяет первоочередное внимание продвижению своих сил в районе Бахмута и, возможно, к Северску, стремясь использовать силы «ДНР» для захвата территорий Донецкой области, которые не удавалось захватить с 2014 года, в частности на авдеевском направлении. А высокая концентрация «добровольческих батальонов» вокруг Изюма и Славянска может свидетельствовать о том, что этот район не является приоритетом России и, вероятно, уязвим для украинских контратак. Тогда как скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать серьезные проблемы для командования и управления российскими силами, особенно если украинские силы перейдут в контрнаступление на этом направлении, считают специалисты института.

Другие их выводы о ситуации в Украине за минувшие сутки:



российские войска провели наземные атаки к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска, а также добились неустановленных успехов в районе Бахмута.



украинские силы, как сообщается, нанесли удар по концентрации сил ЧВК Вагнера в Попасной Луганской области, в рядах наемников есть погибшие и/или раненые;

42 государства призвали российские войска покинуть Запорожскую АЭС в Энергодаре всего за несколько часов до того, как по Энергодару был нанесен еще один удар;

ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому автомобильному мосту, что, вероятно, оставляет все три автомобильных моста на правом берегу Днепра недоступными для тяжелой техники;

российские военкоматы продолжают испытывать проблемы, пытаясь стимулировать россиян к подписанию контрактов на военную службу;

российские оккупационные власти продолжают насаждать рублевую зону и собирать данные о гражданском населении на оккупированных территориях, чтобы подготовить условия для референдумов об аннексии.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области

Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Инфографика: ISW

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