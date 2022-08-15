Наступление на Бахмут стало приоритетом РФ, в Украине действуют шесть группировок российских войск — карта боевых действий
Последствия очередного российского удара по Бахмуту (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
Попытки наступления на Бахмут, где РФ задействовала наемников ЧВК Вагнера, вероятно, являются приоритетом российских войск на Донбассе в текущей фазе войны.
Об этом в своей новой сводке за 14 августа сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Его специалисты также выделили шесть основных группировок российской армии и ее прокси-войск (включая силы квазиреспублик «Л/ДНР»), которые сейчас воюют в Украине:
- ориентированная на Харьков и северо-восток Харьковской области (преимущественно силы Западного военного округа армии РФ)
- группировка, действующая по линии Изюм — Славянск (укомплектована по большей части недавно сформированными «добровольческими батальонами», которые, вероятно, имеют очень низкую боеспособность);
- в районе Северск-Лисичанск (преимущественно силы Центрального военного округа армии РФ);
- группировка в районе Бахмута (значительную часть ее ядра составляют наемники ЧВК Вагнера);
- на линии Авдеевка — Донецк (силы боевиков «ДНР»);
- группировка, действующая на юге Украины, в Херсонской и Запорожской областях (изначально была сформирована из войск Южного военного округа армии РФ, сейчас усилена войсками Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск и Росгвардии).
В то же время ни одна из этих группировок не является однородной, подчеркивают аналитики ISW: по всему фронту разбросаны подразделения различных военных округов, прокси-войск, «добровольческих» частей и других российских формирований.
Из их расположения ISW делает вывод, что Москва, вероятно, уделяет первоочередное внимание продвижению своих сил в районе Бахмута и, возможно, к Северску, стремясь использовать силы «ДНР» для захвата территорий Донецкой области, которые не удавалось захватить с 2014 года, в частности на авдеевском направлении. А высокая концентрация «добровольческих батальонов» вокруг Изюма и Славянска может свидетельствовать о том, что этот район не является приоритетом России и, вероятно, уязвим для украинских контратак. Тогда как скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать серьезные проблемы для командования и управления российскими силами, особенно если украинские силы перейдут в контрнаступление на этом направлении, считают специалисты института.
Другие их выводы о ситуации в Украине за минувшие сутки:
- российские войска провели наземные атаки к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска, а также добились неустановленных успехов в районе Бахмута.
- украинские силы, как сообщается, нанесли удар по концентрации сил ЧВК Вагнера в Попасной Луганской области, в рядах наемников есть погибшие и/или раненые;
- 42 государства призвали российские войска покинуть Запорожскую АЭС в Энергодаре всего за несколько часов до того, как по Энергодару был нанесен еще один удар;
- ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому автомобильному мосту, что, вероятно, оставляет все три автомобильных моста на правом берегу Днепра недоступными для тяжелой техники;
- российские военкоматы продолжают испытывать проблемы, пытаясь стимулировать россиян к подписанию контрактов на военную службу;
- российские оккупационные власти продолжают насаждать рублевую зону и собирать данные о гражданском населении на оккупированных территориях, чтобы подготовить условия для референдумов об аннексии.
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