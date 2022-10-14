ВСУ продвигаются к Сватово и, вероятно, освободили ряд сел, в РФ возобновилась критика мобилизации даже на фоне ракетного террора — ISW 14 октября, 08:30 Украинский военнослужащий на линии фронта в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Все более ухудшающееся моральное состояние, дисциплина и боеспособность российских военнослужащих на фронте могут привести к временной приостановке наступательных операций РФ на отдельных участках.

Об этом в своей новой сводке по итогам 13 октября сообщает американский Институт изучения войны.

Такой вывод его аналитики озвучивают, комментируя сообщение Генштаба ВСУ о том, что в Донецкой области некоторые российские подразделения получают приказы командиров о временном прекращении наступательных операций — из-за крайне низкого морального и психологического состояния, высокого уровня дезертирства и невыполнения боевых приказов. «Заявление Генштаба, вероятно, отражает тот факт, что российские отряды все больше деградируют, напарываясь на относительно небольшие и малозначимые населенные пункты в Донецкой области, особенно в районе Бахмута и в окрестностях Донецка», — пишет ISW. По мере того как силы этих подразделений истощаются, их, вероятно, ситуативно переформировывают, включая в состав разрозненные боевые элементы, «что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций», констатируют аналитики Института.

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Однако вероятная приостановка наступательных операций в Донецкой области — почти единственном регионе Украины, где российские войска сейчас ведут наступательные операции, — «еще больше усложнит усилия России по захвату дополнительной территории и, вероятно, еще больше ухудшит моральный дух и общее истощение боевых возможностей» армии РФ.

ВСУ, вероятно, продвинулись вперед в северо-западных районах от Сватово (Луганская область). На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 13 октября, видно, как украинские силы берут в плен российских военнослужащих возле трассы N26 в Крохмальном (примерно в 20 км к северо-западу от Сватово, граница Харьковской и Луганской областей). Судя по другим кадрам, украинские войска также взяли под контроль близлежащие населенные пункты Песчаное, Берестово и Табаевка. Данные из открытых российских источников также подтверждают, что ВСУ проводили наземные атаки севернее Крохмального и пытались атаковать Орлянку и Котляровку, оба поселка в пределах 30 км зоны к северо-западу от Сватово.

Публичные сообщения о первых случаях гибели плохо подготовленных мобилизованных российских военных в Украине вызвали новую волну критики в адрес военного командования РФ. Российские СМИ сообщили, что пятеро мобилизованных из Челябинска уже погибли в боях в Украине, всего через три недели после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации 21 сентября. Эти сообщения побудили многих провоенных российских блогеров заявить, что количество убитых и раненых среди мобилизованных вероятно, выше — из-за отсутствия обещанной подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации. Один из российских «военкоров"-пропагандистов 13 октября предположил, что вследствие бессистемной отправки мобилизованных на фронт к февралю 2023 года число смертей в их рядах может достичь 10 000, а раненых — 40 000.

ISW не может подтвердить такие оценки, но отмечает, что провоенное российского сообщество активно освещало мобилизацию со дня ее объявления — возлагая на нее надежды об улучшении перспектив армии РФ в войне против Украине. Постоянство жалоб в этих кругах на плохое оснащение и немедленную отправку мобилизованных на фронт подтверждает оценки ISW о том, что эта кампания не обеспечит России достаточно боеспособные кадры, «чтобы повлиять на ход войны в краткосрочной перспективе».

Кремль тем временем по-прежнему силится отвлечь аудиторию РФ от реалий мобилизации и военных провалов — что отчасти объясняет кампанию ракетных ударов по Украине. Однако быстро возобновившаяся критика военных блогеров о мобилизации «вновь показывает, насколько эфемерны успехи Кремля в отвлечении внимания от нее».

Российские силы, вероятно, продолжают использовать иранские беспилотники Shahed-136 для массированных ударов по критически важной инфраструктуре Украины из-за их низкой эффективности в на фронте. Пресс-секретарь Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила 13 октября, что российские силы используют Shahed-136 в первую очередь для нанесения ударов по зданиям и инфраструктуре, поскольку беспилотники имеют ограниченную эффективность против скопления войск. В ISW по-прежнему полагают, что такой характер использования иранских БПЛА не сможет обеспечить армии РФ асимметричный эффект на ситуацию на поле боя.

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, продолжает попытки обособить себя и свои военизированные формирования от обычных российских войск и прокси-сил. Об этом свидетельствуют его заявления о якобы захвате украинского поселка Иванград одними лишь силами ЧВК (что диссонирует с заявлениями боевиков «Л/ДНР»). Вероятно, Пригожин борется за еще большую известность на фоне недавней резкой критики Минобороны России с его стороны.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

13 октября российские силы продолжили наносить удары по важнейшей украинской инфраструктуре;

российские силы продолжают оборонительные операции, ожидая возможного наступления сил Украины на Кременную;

украинские и российские источники заявляют, что российские войска пытаются отбить позиции на севере и северо-западе Херсонской области;

повреждение моста через Керченский пролив продолжает препятствовать доставке российских грузов и личного состава на юг Украины;

российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области и заявили о незначительном продвижении к югу от Бахмута;

некомпетентность мобилизованного персонала продолжает сказываться на этих силах еще до того, как они достигнут линии фронта, что, вероятно, усугубляет и без того низкий моральный дух;

российские чиновники, вероятно, все больше ограничивают свободу передвижения в России, чтобы предотвратить бегство населения из страны;

российские оккупационные « власти» призвали к эвакуации жителей из оккупированной Херсонской области.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на востоке и юге, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW