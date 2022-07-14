РФ начала «добровольческую мобилизацию» и укрепляет позиции на юге Украины, ее атаки на Донбассе безуспешны — карта боевых действий 14 июля, 08:06 Последствия ударов РФ в районе Угледара, Донецкая область (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Власти России, вероятно, инициировали "добровольческую мобилизацию", приказав каждому из 85 субъектов федерации (регионы и важнейшие города РФ) сформировать хотя бы один «добровольческий» батальон для участия в войне с Украиной.

Об этом сообщает в своей новой сводке за 13 июля американский Институт изучения войны. Его эксперты подсчитали, что таким образом руководство РФ может попытаться мобилизовать до 34 тыс. новых военнослужащих к концу августа, если каждый субъект федерации создаст хотя бы одно формирование численностью 400 человек. Предполагается, что они пройдут месячную подготовку перед отправкой в Украину.

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Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки:



российские войска провели неудачные наземные атаки севернее Славянска и в районе Бахмута;



армия РФ продолжила наносить авиационные и артиллерийские удары по Северску и западнее Донецка, а также удары по железнодорожным путям на востоке Украины;

оккупанты предприняли ограниченные и безуспешные наземные атаки к северу от Харькова;

сейчас россияне сделали своим приоритетом оборонительные операции на юге Украины, тогда как силы ВСУ продолжают наносить удары по складам боеприпасов;

оккупационные власти увеличивают финансовые стимулы для коллаборантов на оккупированных территориях Украины;

российские оккупационные власти, вероятно, могут готовить условия для насильственного переселения украинских детей с оккупированных территорий в Крым.

Война России против Украины: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Битва за Донбасс — карта

Российские силы продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары, а также предпринимают попытки ограниченных наземных штурмов на Донбассе, но 13 июля не смогли отвоевать территории к северу и востоку от Славянска. Неудачными были и атаки оккупантов восточнее Бахмута, а в районе Северска РФ ограничилась артиллерийскими ударами, без попыток наступления. Также армия РФ нанесла удары по железнодорожному и автомобильному мостам Славянск-Лиман возле Райгородка, к северо-востоку от Славянска.

Инфографика: ISW

Бои в Харьковской области — карта

13 июля российские войска продолжали проводить ограниченные и безуспешные наземные атаки к северо-западу от Харькова. В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ отразили очередную атаку российских войск на Дементьевку.



Инфографика: ISW

Бои на юге Украины: Херсонская, Николаевская области

Российские войска продолжают вести оборонительные операции вдоль всего южного фронта на фоне ударов ВСУ по российским складам боеприпасов. Администрация Херсонской области сообщила, что местные жители наблюдали, как российские войска укрепляли позиции в районе Антоновского моста через Днепр, что может свидетельствовать о попытках оккупантов подготовиться к контрнаступлению украинских войск на всем пути до Херсона. Российские войска, скорее всего, попытаются защитить мост, чтобы сохранить доступ к западному берегу Днепра.



Инфографика: ISW

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